Comparaison des spécifications du casque Meta VR : Quest Pro contre Quest 2

Le Quest Pro, sorti fin octobre, est un casque de réalité mixte qui apporte une longue liste de mises à niveau matérielles et de fonctionnalités par rapport au Quest 2 existant.

Du suivi du visage et des yeux au passage des couleurs, c’est le casque le plus puissant que Meta (anciennement Facebook) a été publié à ce jour. Ces améliorations ne sont pas bon marché. Le Quest Pro coûte 1 500 $, soit environ le triple du prix d’un Quest 2.

Mais le nouveau casque VR est destiné à un marché plus de niche et n’est pas un successeur direct du Quest 2. En fait, un Quest 3 plus convivial est attendu en 2023. Mon collègue Scott Stein a passé en revue le Quest Pro, et vous pouvez lire son examen en cours pour ses impressions pratiques.

Ici, je vais décrire certaines des principales différences de spécifications entre les deux casques et entrer encore plus en détail dans la vidéo qui l’accompagne.

Différence entre Quest 2 et Quest Pro

Le Quest 2 est un casque de réalité virtuelle destiné aux personnes qui souhaitent socialiser, jouer à des jeux vidéo ou même s’entraîner dans le métaverse. L’appareil est une console de jeu mobile que vous pouvez emporter n’importe où et jouer sans connexion à partir d’un ordinateur.

Le Quest Pro est tout ce que le Quest 2 est et plus encore. Grâce à ses caméras frontales plus claires et à son passthrough couleur, il capitalise sur les expériences de réalité mixte. C’est là que les visuels 3D sont superposés sur votre espace physique. La réalité mixte peut être utilisée pour inviter les avatars d’autres personnes dans votre espace de vie ou pour travailler entre plusieurs navigateurs et fenêtres à votre bureau.

Le public est cependant très différent. Le Quest Pro est destiné à pousser le récit de Meta d’un métaverse axé sur les professionnels, plutôt que sur les jeux, et plaira également aux développeurs qui cherchent à créer des applications et des expériences pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

Le Quest Pro a un ajustement plus confortable

Le casque Quest Pro est beaucoup plus confortable, grâce à son coussin frontal, et risque moins de vous laisser avec des cheveux VR en désordre comme le Quest 2. Alors que le Pro est légèrement plus lourd que le Quest 2, le poids est bien réparti en raison de sa courbure pile à l’arrière du casque.

Les lentilles sont plus confortables à regarder grâce à quelques fonctionnalités personnalisables. Ses lentilles continues manuelles peuvent ajuster la distance interpupillaire (IPD), qui est la distance entre vos pupilles, de 55 millimètres à 75 millimètres. Un cadran à l’avant du Pro ajuste la distance entre l’objectif et vos yeux. Sur Quest 2, vous ne pouvez régler l’IPD que sur trois positions et vous ne pouvez pas du tout régler la distance de l’objectif.

L’écran du Quest Pro utilise la technologie des lentilles pancake et est 40 % plus fin que le Quest 2. Les lentilles ne sont pas seulement plus fines, mais elles ont plus de pixels pour des visuels plus nets et plus clairs. L’écran LCD a 37% de pixels en plus par pouce et 75% de contraste en plus, avec des couleurs plus riches et plus éclatantes que le Quest 2.

Il existe de nombreuses autres améliorations sur les composants internes, notamment un processeur amélioré, un champ de vision plus large et des caméras internes qui ajoutent le suivi du visage et le suivi des yeux. Je vais plus en détail sur ces fonctionnalités dans la vidéo ci-dessus.

Les contrôleurs Quest Pro ne sont pas ce à quoi vous êtes habitué

Les nouveaux contrôleurs Quest Pro sont inclus avec le casque Pro. Mais si vous devez les remplacer, une paire coûte 300 $, soit presque le prix d’un Quest 2. Chaque contrôleur dispose de trois caméras pour suivre les mouvements et l’emplacement, de sorte qu’ils n’ont pas besoin d’utiliser les caméras intégrées au casque. Il y a des haptiques améliorées et un nouveau contrôle du capteur de pincement près de chaque pouce. Chaque contrôleur peut être utilisé comme stylet.

Pour charger les contrôleurs Quest Pro, vous devrez les placer sur la station d’accueil incluse ou utiliser un câble propriétaire inclus. Vous ne pouvez charger qu’un seul contrôleur à la fois avec le câble et avez besoin de la station de charge compacte supplémentaire vendue par Meta pour 70 $ si vous souhaitez charger les deux en même temps.

Les contrôleurs Quest 2 fonctionnent avec des piles double A, et d’après mon expérience, ils durent des semaines à des mois selon l’utilisation.

Le Quest Pro n’est peut-être pas pour vous

En ce qui concerne le matériel, il est clair que le Quest Pro est bien en avance sur le Quest 2.

Bien que sur le papier, il s’agisse d’une excellente mise à niveau par rapport au Quest 2, je pense que les joueurs et les utilisateurs occasionnels devraient attendre le Quest 3 attendu l’année prochaine, d’autant plus que les meilleures fonctionnalités du Quest Pro ne sont pas conçues pour améliorer le jeu en réalité virtuelle.

Il reste encore beaucoup de tests à faire avec la réalité mixte sur Quest Pro avant de pouvoir affirmer avec certitude que ce casque est meilleur pour la productivité. Restez à l’écoute pour plus de couverture du Quest Pro, et en attendant, consultez notre examen en cours.