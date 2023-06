Comparaison des prix des billets MLS pour les matchs de Messi à travers les États-Unis

Les billets les plus chers pour les matchs de football aux États-Unis chaque année n’incluent généralement pas les matchs de la saison régulière de la MLS. Mais faire venir la plus grande star de l’histoire du jeu peut bouleverser le statu quo. Et c’est exactement ce qui s’est passé cet été. Les prix des billets MLS pour les matchs impliquant Messi ont grimpé en flèche au-dessus de la norme.

Le nouveau club de Messi, l’Inter Miami CF, comptait en moyenne un peu plus de 12 000 fans par match la saison dernière dans son stade temporaire de 18 000 places à Fort Lauderdale. Au cours de leurs trois campagnes à ce jour, ils ont terminé aux 19e, 20e et 12e places au classement général. Jusqu’à présent cette année, ils ont récolté le deuxième moins de points de la ligue et sont les derniers de la Conférence de l’Est. C’est-à-dire qu’ils n’ont pas exactement été un billet très demandé.

Tout a changé le 7 juin lorsque la nouvelle a annoncé que Messi quitterait le PSG et rejoindrait l’Inter Miami.

Selon les données compilées par Logitix, voici les prix moyens des billets les plus chers sur les sites de la MLS pour les matchs mettant en vedette Messi (* indique un match de la Coupe des ligues, tous les autres matchs sont de la saison régulière de la MLS).

Meilleurs prix des billets MLS pour voir Messi

Jeu Lieu Moy. Le prix du ticket 9/3 – au LAFC Stade BMO 464 $ 7/21 – contre Cruz Azul* Stade DRV PNK 389 $ 8/26 – à RBNY Red Bull Arena 379 $ 10/4 – à Chicago Fire Champ de soldat 311 $ 7/25 – contre Atlanta United* Stade DRV PNK 277 $ 21/10 – au Charlotte FC Stade Bank of America 270 $ 9/16 – à Atlanta United Stade Mercedes-Benz 259 $ 9/30 – contre NYCFC Stade DRV PNK 223 $ 8/20 – contre Charlotte FC Stade DRV PNK 220 $ 10/7 – contre le FC Cincinnati Stade DRV PNK 210 $ 9/9 – contre Sporting KC Stade DRV PNK 209 $ 9/24 – à Orlando City Stade Exploria 196 $

L’accord de Messi n’est pas encore officiel – nous ne connaissons donc pas les détails – comme le moment où il commencera à jouer. Mais on suppose que ce sera le 21 juillet à domicile contre Cruz Azul en Coupe des Ligues.

Ne manquez pas le match Parcourez les différents billets de football disponibles dans le monde entier. Obtenez une remise

Le stade de l’Inter Miami est le plus petit de la MLS, mais pour l’instant, aucun plan n’a été annoncé pour déplacer les matchs à domicile vers un site plus grand à proximité. Il existe divers problèmes logistiques et commerciaux qui rendraient difficile l’hébergement de jeux dans des endroits tels que LoanDepot Park (Marlins, Little Havana), Hard Rock Stadium (Dolphins, Miami Gardens) ou FAU Stadium (Florida Atlantic University, Boca Raton), mais c’est une autre histoire. .

Avec un nombre limité de places, les billets pour les matchs à domicile devraient coûter très cher. Cependant, il est intéressant de voir que les matchs à l’extérieur dans des stades NFL beaucoup plus grands à Chicago, Atlanta et Charlotte, pour l’instant, ont des coûts moyens de billets plus élevés que la plupart des matchs à domicile de Miami.

Que Messi soit le talisman pour aider l’Inter Miami à gagner ou non, il est désormais la principale attraction de la ligue. Et les fans à travers le pays paient un joli centime pour voir la dernière étape de la carrière d’une légende au cours des prochaines saisons.