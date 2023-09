Comparaison des prix des aliments Loblaws et Dollarama

Une comparaison des prix chez Dollarama et Loblaws à Toronto est récemment devenue virale en ligne, montrant qu’une poignée de produits alimentaires coûtent le double – ou plus – chez l’épicier à grande surface.

Bien que Loblaws et Dollarama ne soient pas des concurrents directs – l’un étant un magasin discount, l’autre une chaîne d’épicerie – CTV News Toronto a visité les magasins Dollarama et Loblaws du centre-ville de Toronto pour comparer et contextualiser les prix des deux magasins.

EN IMAGES: Comment les prix des épiceries Loblaw se comparent à ceux de Dollarma

Dans certains cas, les prix de Loblaws étaient plus du double de ceux de Dollarama, mais comme l’explique Mike von Massow, économiste alimentaire à l’Université de Guelph, il y a plus que ce que l’on voit.

PÂTES

La différence de prix la plus stupéfiante entre Dollarama et Loblaws était le coût des pâtes.

Chez Dollarama, un sac (450 g) de spaghetti Italpasta coûte 1 $ tandis que le produit identique chez Loblaws coûte 4,49 $, soit plus de quatre fois le prix. Cela étant dit, Loblaws vend également 2,27 kg des mêmes spaghettis pour 7,99 $.

« Vous pouvez voir cela de deux manières. Il y a un avantage pour les personnes qui achètent de plus grandes quantités, ou on peut dire qu’il y a un désavantage pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de dépenser autant à chaque fois qu’elles vont à l’épicerie », a déclaré von Massow.

Dollarama – 1$

Loblaws – 4,49 $

Spaghetti vendu chez Dollarama à Toronto.

RIZ

La même philosophie s’applique à la différence de prix du riz.

Le riz Ben’s Original chez Dollarama coûte 1,75 $, mais ne contient que 132 g, soit un peu plus qu’une portion moyenne.

Le même produit chez Loblaws coûte 4,49 $ pour un sac, 9,99 $ pour trois sacs ou 10,49 $ pour 2,2 kg.

« Il existe de très bonnes opportunités si vous mettez davantage dans votre panier, mais cela peut créer un obstacle pour les personnes qui vivent d’un chèque de paie à l’autre », a déclaré von Massow.

Dollarama – 1,75$

Loblaws – 4,49 $

Riz Ben’s Original vendu chez Loblaws.

PAIN

Une miche de Wonder Bread (675 g) – blanc et blé entier – coûte 2,50 $ chez Dollarama.

Le produit identique chez Loblaws coûte 3,99 $ pour un pain ou 7 $ pour deux pains.

Évidemment, Wonder Bread chez Dollarama est moins cher, mais Loblaws est en concurrence avec ses marques en magasin. Par exemple, le pain No Name original coûte 2,79 $ pour un pain (675 g), soit quelques centimes de plus que le Wonder Bread chez Dollarama.

« Dollarama n’a pas de marque de magasin, alors que Loblaws a le Choix du Président et ce sont souvent les marques que les gens utilisent pour rivaliser sur les prix », a expliqué von Massow.

Dollarama – 2,50$

Loblaws – 3,99 $

Wonder Bread vendu chez Dollerama à Toronto.

CÉRÉALE

Une boîte de céréales Quaker Life chez Dollarama coûte 3,50 $, tandis que la boîte de même taille (450 g) chez Loblaws coûte 5,49 $.

Cependant, les acheteurs de petit-déjeuner qui cherchent à acheter une brique de lait avec leurs céréales n’auront que de la chance chez Loblaws. En d’autres termes, il s’agit d’un guichet unique, comme le dit von Massow. « En gros, vous payez pour cette commodité », a-t-il déclaré.

Il souligne que les produits entreraient également dans cette catégorie, ce qu’un porte-parole de Loblaws a fait écho vendredi après-midi, déclarant : « contrairement à un magasin à un dollar, nous offrons aux clients un plus grand choix de produits, y compris de la viande et des produits frais, et avons des coûts d’exploitation plus élevés en raison de la taille et la composition de nos magasins.

Dollarama – 3,50$

Loblaws – 5,49 $

Céréales vendues dans un Dollarama à Toronto.

LAIT D’AVOINE

Les buveurs de lait non laitier chez Dollarama auront plus de chance avec le lait d’avoine. Un carton de lait d’avoine original Earth’s Own coûte 2,50 $ chez Dollarama.

Dans la section santé de Loblaws, les acheteurs trouveront le même produit pour un peu moins de 50 cents de plus, au prix de 2,99 $.

Dollarama – 2,50$

Loblaws – 2,99 $

Lait d’avoine vendu chez Loblaws.

BARRE GRANOLA

Une barre granola aux pépites de chocolat Quaker Dipps coûte 2 $ pour un paquet de cinq chez Dollarama et 3,49 $ chez Loblaws. Ou deux boîtes pour 5,50 $.

L’achat de deux boîtes de barres granola chez Dollarama coûte moins cher, mais von Massow a déclaré qu’il convient de noter que les clients tiennent compte des programmes de fidélisation lorsqu’ils prennent des décisions concernant les prix, avec plus d’un milliard de points PC Optimum distribués l’année dernière.

L’un des principaux critères des programmes de fidélité est la « taille du panier », comme le dit von Massow. « Ils gagnent de l’argent en vous vendant plus de choses… pour vous faire revenir », a-t-il déclaré.

Dollarama – 2$

Loblaws – 3,49 $

Barres granola Dipps vendues chez Loblaws à Toronto. CTV News Toronto a contacté Dollarama pour obtenir ses commentaires, mais n’a pas reçu de réponse avant la publication.