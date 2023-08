Comparaison des masses salariales des équipes entre MLS et Championship

Il existe une grande variété de ligues dans le monde du football professionnel, chacune avec sa propre histoire, ses propres règles et sa propre économie.

Par rapport à la structure traditionnelle des clubs du championnat, le plafond salarial et la structure à entité unique de la Major League Soccer encouragent respectivement la stabilité financière et la parité. Savoir comment les équipes de ces deux ligues majeures sur différents continents utilisent les ressources et paient les joueurs peut éclairer l’état du jeu mondial.

La compétitivité et l’attrait des deux ligues mondiales de football seront fortement influencés par la nature changeante de la masse salariale des clubs à mesure que les deux ligues continueront de se développer. Nous examinons ici les aspects économiques du championnat de la Ligue anglaise de football (EFL) et de la Major League Soccer (MLS) pour établir des comparaisons entre les salaires des équipes des deux ligues.

MLS est une organisation unique

Contrairement aux autres ligues de football du monde entier, la Major League Soccer est organisée en une seule organisation. Dans ce système, plutôt que des équipes individuelles, tous les contrats de joueurs appartiendraient à la ligue.

Étant donné que la ligue paie la facture du salaire des joueurs, les équipes n’ont pas à s’inquiéter de se surenchérir sur le marché des salaires. L’intention initiale de cette méthode était d’empêcher les clubs de faire faillite en raison de dépenses excessives. Pour empêcher un petit nombre d’équipes de dominer financièrement la ligue, la MLS impose un plafond salarial à tous les clubs.

Comparaison des masses salariales MLS aux clubs de championnat

Cependant, dans le championnat de la Ligue anglaise de football, chaque équipe est responsable de ses propres tâches budgétaires et administratives. Les équipes sont autorisées à fixer leurs conditions en ce qui concerne les contrats des joueurs, les frais de transfert et les salaires.

Le championnat n’a pas de plafond salarial sur la masse salariale comme la MLS. Par conséquent, les équipes disposant de plus de ressources financières peuvent concourir et recruter des joueurs de haut niveau. En fait, les clubs anglais dominent les premières places avec six des huit premières places, tandis que les clubs MLS affichent une forte présence, occupant 17 des 25 premières places du classement, selon .