Comparaison des indemnités de départ Google, Amazon, Microsoft, Meta, Twitter

Le siège social de Google est vu à Mountain View, Californie, États-Unis, le 26 septembre 2022. (Photo de Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images) Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

Les entreprises technologiques ont licencié des dizaines de milliers de travailleurs ces derniers mois alors que l’industrie est aux prises avec un appétit pour le risque réduit de la part des investisseurs et une augmentation des coûts d’emprunt. Les employés licenciés du secteur technologique entrent sur un marché du travail incertain, avec des réductions d’effectifs à tous les niveaux d’expérience et dans toutes les équipes. Peu d’entreprises, à l’exception peut-être d’Apple, ont été épargnées. Les travailleurs licenciés recevront des indemnités de départ de taille et de durée variables, selon leur lieu de travail. Voici ce que certains des plus grands noms de la technologie ont promis à leurs employés.

Alphabet

Vendredi, le PDG Sundar Pichai a déclaré Google licencierait 12 000 travailleurs dans “les domaines de produits, les fonctions, les niveaux et les régions”. Les employés américains licenciés recevront une rémunération pendant la période de notification et recevront une indemnité de départ de 16 semaines avec deux semaines supplémentaires pour chaque année d’emploi chez Google, a déclaré Pichai dans une note aux employés. Les employés licenciés auront également “au moins” 16 semaines d’acquisition accélérée des actions et bénéficieront de 6 mois de couverture médicale, a-t-il déclaré. UN Dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission de la société mère de Google, Alphabet, a partagé la note de Pichai mais n’a pas précisé le coût des licenciements. CNBC avait précédemment signalé que les employés anticipaient des licenciements avec une anxiété croissante, et lors d’une réunion générale animée en septembre 2022 où les employés ont repoussé les efforts de réduction des coûts de Pichai.

Microsoft

Mercredi, Microsoft a déclaré qu’il licenciait 10 000 employés car le fabricant de logiciels prévoyait une croissance plus lente des revenus pour l’année à venir. Les coupes auront lieu jusqu’à la fin du mois de mars, un porte-parole ayant déclaré à CNBC que les équipes de vente et de marketing verraient des coupes plus importantes que l’ingénierie. Le PDG Satya Nadella a déclaré dans un mémo employé que certains apprendraient cette semaine s’ils perdaient leur emploi. Les employés américains éligibles aux avantages sociaux doivent recevoir une indemnité de départ, six mois de soins de santé et d’acquisition d’actions, et 60 jours de préavis, a écrit Nadella. Le PDG de Microsoft avait déjà fait allusion à d’éventuels efforts de réduction des coûts dans une interview avec CNBC-TV18. “Nous devrons également nous concentrer sur nos opérations pour nous assurer que nos dépenses correspondent à la croissance de nos revenus”, a déclaré Nadella. m’a dit. Microsoft subira une dépréciation de 1,2 milliard de dollars à la suite de ses efforts de restructuration et de licenciement.

Amazone

Amazone a subi des licenciements depuis l’année dernière. En novembre, il a commencé des suppressions d’emplois qui ont principalement touché des unités telles que le recrutement et les appareils et services. À l’époque, l’entreprise proposait à ses employés d’appareils et de services une indemnité de départ comprenant une indemnité de départ, des prestations de santé transitoires et un placement. Plus tôt cette semaine, il a entamé sa dernière vague de licenciements, les coupes les plus profondes se faisant sentir dans ses divisions de vente au détail et de ressources humaines. Pour les employés du commerce de détail aux États-Unis, Amazon offre un salaire et des avantages complets sur une période de 60 jours où Amazon continuera à les garder sur la liste de paie, mais on ne s’attendra pas à ce qu’ils continuent à travailler. Après cette période, Amazon offrira aux employés licenciés plusieurs semaines d’indemnité de départ en fonction de la durée du temps passé dans l’entreprise, une indemnité de départ, des prestations de santé transitoires et un placement. L’indemnité de départ d’Amazon semble similaire pour les employés concernés dans d’autres unités. La responsable des ressources humaines, Beth Galetti, a déclaré que l’entreprise offrirait une indemnité de départ, des prestations de santé, selon le pays et le placement. Il n’est pas clair si l’indemnité de départ d’Amazon comprend des dispositions qui permettraient aux employés d’accélérer l’acquisition de la rémunération en actions. Cela compte pour les employés d’Amazon, car la rémunération de l’entreprise a toujours été fortement pondérée par les actions. Un porte-parole d’Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Force de vente

Le PDG Marc Benioff a déclaré aux employés le 4 janvier que Force de vente réduirait les effectifs d’environ 10 %, soit plus de 7 000 travailleurs, en réponse à un environnement économique difficile. Les employés licenciés recevraient un minimum de “presque” cinq mois de salaire. La lettre de Benioff aux employés indiquait également que les employés licenciés recevraient des prestations d’assurance maladie et des ressources professionnelles. Un porte-parole a déclaré à CNBC que les indemnités de départ comprendraient six mois de couverture médicale et “un minimum de deux mois de soutien à l’outplacement”. Certains employés qui ont perdu leur emploi ont été avisés le jour même. “Ceux qui se trouvent en dehors des États-Unis recevront un niveau de soutien similaire”, a écrit Benioff. Selon un classement 8-K. Benioff a déclaré aux employés que d’autres licenciements pourraient arriver, quelques jours seulement après avoir annoncé ces coupes de janvier.

Méta

Le PDG Mark Zuckerberg a annoncé le 9 novembre que plus de 11 000 emplois seraient supprimés dans le cadre d’un effort pour devenir une “entreprise plus légère et plus efficace”. Méta les actions avaient été fortement meurtries pendant des mois auparavant, et les investisseurs avaient commencé à critiquer plus activement le pivot coûteux de Zuckerberg vers la réalité virtuelle.

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms Inc., centre, quitte le tribunal fédéral de San Jose, Californie, États-Unis, le mardi 20 décembre 2022. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images

À l’époque, Zuckerberg avait promis à “chaque” employé licencié 16 semaines d’indemnité de départ, plus deux semaines pour chaque année de service, ainsi que l’acquisition de RSU et une couverture d’assurance maladie pendant une durée prédéterminée. En décembre 2022, certains travailleurs licenciés d’un programme d’apprentissage non traditionnel ont déclaré à CNBC qu’ils recevaient des indemnités de départ inférieures aux normes par rapport à d’autres employés récemment licenciés. Au lieu des 16 semaines promises par Zuckerberg, ils n’ont reçu que 8 semaines de salaire de base, entre autres différences matérielles.

Twitter