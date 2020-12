Les smartphones sont sans aucun doute les gadgets les plus intégrés dans la vie de chacun. Chaque semaine, nous assistons à plusieurs lancements de smartphones dans différents segments. Compte tenu de la vitesse à laquelle la technologie évolue, il n’est pas surprenant que nous voyions plusieurs lancements de smartphones chaque semaine de plusieurs marques, couvrant plusieurs segments. Dans cette série de comparaisons hebdomadaires de smartphones, nous mettrons deux des lancements de smartphones les plus importants du même segment au cours de la semaine dernière l’un contre l’autre pour voir quelle est la meilleure option, du moins sur papier.

Cette semaine, Oppo et Xiaomi, deux géants chinois, ont lancé leurs dernières offres sous-Rs 15000, le Redmi 9 Power de Xiaomi et l’Oppo A15 de la marque BBK Electronics. Les deux smartphones sont vendus via Amazon.in et ont été lancés avec 4 Go de RAM. Alors que le Redmi 9 Power a été proposé au prix de Rs 10 999 et plus, l’Oppo A15 est au prix de Rs 11490 pour la configuration de stockage RAM + unique dans laquelle le smartphone a été lancé. Alors que l’Oppo A15 a été lancé en trois options de couleur – Dynamic Black , Fancy White et Rainbow Silver, le Redmi 9 Power est disponible en quatre options de couleurs: Mighty Black, Blazing Blue, Fiery Red et Electric Green.

Spécifications d’alimentation du Redmi 9

En termes de spécifications, le Redmi 9 Power est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 662 couplé à 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne, extensible à 512 Go via une carte microSD. Le smartphone dispose d’un écran Full HD + de 6,53 pouces avec protection Corning Gorilla Glass 3 et jusqu’à 400 nits de luminosité maximale. Le chipset du smartphone est couplé à un GPU Adreno 610 et contient une batterie de 6000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 18 W.

Spécifications du Oppo A15s

L’Oppo A15s est alimenté par un chipset octa-core MediaTek Helio P35, associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Le smartphone dispose d’un écran HD + de 6,52 pouces avec un rapport écran / corps de 89%. Le smartphone est soutenu par une batterie de 4230 mAh et fonctionne sur ColourOS 7.2 basé sur Android 10.

Caméra Redmi 9 Power

Le Redmi 9 Power est livré avec une caméra arrière quadruple qui comprend une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels, une caméra macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il y a un appareil photo de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo, à l’intérieur de l’encoche en goutte d’eau.

Appareil photo Oppo A15s

L’Oppo A15s est livré avec une configuration de triple caméra arrière qui comprend un tireur principal de 13 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, l’Oppo A15 abrite un appareil photo selfie de 8 mégapixels.