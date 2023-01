Comparaison des cas de documents classifiés au bureau de Biden et à Mar-a-Lago de Trump

WASHINGTON – La révélation que des documents classifiés ont été trouvés dans un bureau privé que Joseph R. Biden Jr. avait utilisé avant de commencer sa campagne de 2020 a incité des comparaisons avec la thésaurisation par l’ancien président Donald J. Trump de dossiers gouvernementaux sensibles, qui fait l’objet d’un crime enquête.

Sur la base de ce qui est connu du public jusqu’à présent, voici un examen plus approfondi :

En quoi les situations sont-elles similaires ?

À la base, les deux impliquent des dossiers officiels portant des marques de classification qui ont incorrectement accompagné M. Trump et M. Biden après leur départ de leurs fonctions. En vertu de la loi sur les archives présidentielles, les archives de la Maison Blanche sont censées être transmises à la National Archives and Records Administration une fois qu’une administration est partie. Les citoyens privés ne sont généralement pas autorisés à détenir des documents classifiés, et la réglementation exige que ces fichiers soient stockés en toute sécurité.

Le ministère de la Justice examine les deux situations. Dans le cas de M. Trump, le procureur général Merrick B. Garland a nommé un avocat spécial, Jack Smith, pour superviser l’enquête. Dans le cas de M. Biden, M. Garland a chargé un avocat américain nommé par Trump, John R. Lausch Jr., de mener une enquête initiale pour l’aider à déterminer s’il convient de nommer un avocat spécial.

En quoi les situations sont-elles différentes ?

Il y a des lacunes importantes dans les archives publiques sur les deux, mais les informations disponibles suggèrent qu’il y avait des différences significatives dans la façon dont les documents ont été découverts, leur volume et – le plus important – la façon dont M. Trump et M. Biden ont répondu. M. Trump et ses collaborateurs ont résisté aux efforts répétés du gouvernement pour tous les récupérer, tandis que les avocats de M. Biden ont signalé le problème et la Maison Blanche affirme avoir pleinement coopéré. Ces différences apparentes ont des implications juridiques conséquentes.