Des machines à soda Coca-Cola Co. et Pepsi Co. se trouvent dans le parking d’un centre commercial à Jasper, Indiana. Luc Sharrett | Bloomberg | Getty Images

Coca Cola et PepsiCo La rivalité de s’étend sur des décennies, mais Coca-Cola arrive généralement en tête. Ce trimestre n’était pas différent. Les actions des leaders du secteur des boissons ont connu des difficultés cette année, affectées par la hausse des taux d’intérêt et les inquiétudes des investisseurs concernant l’impact négatif possible des médicaments amaigrissants comme Wegovy. (La capitalisation boursière de Coke de 242 milliards de dollars dépasse celle de Pepsi d’environ 20 milliards de dollars.) Malgré cela, les deux sociétés ont dépassé les estimations de Wall Street pour leurs résultats du troisième trimestre et ont relevé leurs prévisions pour l’ensemble de l’année. La forte demande pour les produits Coca-Cola a poussé la société basée à Atlanta à relever ses prévisions, tandis que les améliorations de la gestion des coûts de Pepsi ont renforcé ses perspectives de bénéfices pour l’ensemble de l’année. Mais seul Coca-Cola a réussi à enregistrer une croissance en volume. Cet indicateur, qui exclut les effets des prix et des devises, est devenu plus critique pour les investisseurs au cours des derniers trimestres, alors que les entreprises du secteur alimentaire et des boissons suspendent les hausses de prix qui ont stimulé la croissance des ventes l’année dernière. Ces mêmes augmentations ont également aliéné certains acheteurs qui tentent d’économiser de l’argent sur leurs factures d’épicerie. Le volume global de Coca-Cola a augmenté de 2 % au troisième trimestre, tandis que Pepsi a signalé un volume de boissons stable et une baisse de 1,5 % de son volume de produits alimentaires. En Amérique du Nord, les différences entre les deux activités étaient encore plus marquées. Coke a enregistré un volume stable, tandis que l’unité nord-américaine de boissons de Pepsi a vu son volume chuter de 6 %. Coke a également relevé ses prévisions de chiffre d’affaires et de résultat net pour l’ensemble de l’année, tandis que son rival Pepsi n’a fait qu’augmenter ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année, ce qui indique que les meilleures perspectives pourraient ne pas être dues à une demande plus élevée pour ses produits. Voici un aperçu des cinq facteurs clés qui ont aidé Coca-Cola à devancer Pepsi :

Stratégie de prix

du Coca a commencé à augmenter les prix de l’ensemble de son portefeuille au printemps 2021. PepsiCo a emboîté le pas en commençant ses propres hausses de prix cet été-là. Plus de deux ans plus tard, les deux sociétés ont indiqué que la hausse des prix avait stimulé leurs ventes. Pepsi a suspendu ses hausses de prix plus tôt cette année, mais prévoit une augmentation « modeste » l’année prochaine. Le Coca-Cola a mis plus de temps à suspendre ses prix plus élevés, mais le PDG James Quincey a déclaré en juillet que la société avait fini de les augmenter pour l’instant aux États-Unis et en Europe. En raison du timing de leurs augmentations de prix, les prix des boissons nord-américaines de Coca-Cola n’ont augmenté que de 5 % ce trimestre, comparativement à une augmentation de 12 % pour Pepsi. “Plus la hausse des prix est forte, on peut s’attendre à un frein plus important au volume”, a déclaré Brittany Quatrochi, analyste chez Edward Jones.

De meilleures marques

Mais Coca-Cola séduit également les acheteurs avec ses boissons, tandis que Pepsi se concentre sur la revitalisation de certaines de ses marques autres que les sodas, comme Gatorade. “Coke prend des parts à Pepsi depuis de très nombreux trimestres”, a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Marchés des Capitaux. Lorsque son activité de boissons faiblit, Pepsi est généralement sauvée par son unité Frito-Lay, qui comprend des Cheetos, des Doritos et d’autres snacks. Mais les collations ont ralenti à mesure que les acheteurs se tournent vers des options moins chères face aux augmentations de prix à deux chiffres de Frito-Lay. “La raison pour laquelle les snacks ont si bien fonctionné par rapport aux autres catégories est qu’il s’agissait en réalité d’une option de réduction sur un repas”, a déclaré Modi. Alors que le prix d’un sac de chips a grimpé, certains acheteurs se sont tournés vers des marques maison – ou simplement vers les restes du réfrigérateur. Pepsi se débarrasse également de ses promotions les moins rentables. La stratégie a contribué à ses bénéfices, mais a entraîné une baisse de 2,5 % de son volume de boissons en Amérique du Nord, ont déclaré les dirigeants lors de la conférence téléphonique de l’entreprise.

Affaires hors domicile

Environ la moitié des ventes de Coca-Cola proviennent d’occasions hors de la maison, comme des visites au cinéma ou des dîners au restaurant, ont déclaré les dirigeants au début de la pandémie. Au troisième trimestre, ces achats hors domicile ont augmenté plus rapidement que les activités à domicile de l’entreprise, a déclaré Quincey lors de la conférence téléphonique de mardi. “Il y a toujours un rebond et une forte croissance dans les chaînes hors domicile, pas seulement dans certains restaurants, mais aussi dans les divertissements, les voyages, les loisirs, l’hôtellerie, ce genre de choses”, a déclaré Quincey aux analystes. Le Coca-Cola pourrait également bénéficier du fait que les consommateurs vendent leurs produits en dehors de l’épicerie. “Si vous alliez dans un restaurant de niveau intermédiaire, peut-être que maintenant vous vous tournerez vers la restauration rapide, où Coca-Cola a une grande partie de son activité”, a déclaré Modi. McDonald’s, par exemple, a déclaré au cours des derniers trimestres que les clients qui fréquentaient ses restaurants avaient stimulé ses ventes aux États-Unis. McDonald’s sert des produits Coca-Cola depuis que Ray Kroc a ouvert son premier établissement franchisé et est le plus gros client de restauration de l’entreprise de boissons. Pepsi, en revanche, est à la traîne de Coca-Cola en ce qui concerne ses activités hors domicile, même si elle compte quelques grandes entreprises de restauration, comme le propriétaire de Taco Bell. Miam Marques , en tant que clients. Pepsi n’a pas divulgué la taille de cette entreprise.

Force internationale

Coke a également une présence internationale plus importante que Pepsi. Environ 40 % des ventes de Pepsi proviennent de l’extérieur des États-Unis, tandis que plus de 60 % des revenus de Coca-Cola proviennent des marchés internationaux, selon FactSet. “Il y a une croissance plus forte sur ces marchés internationaux”, a déclaré Quatrochi d’Edward Jones. Le succès international peut compenser une demande intérieure plus atone, comme la baisse de 6 % du volume de la boisson nord-américaine de Pepsi. Mais cela a un prix. Certains marchés internationaux, comme l’Argentine et la Turquie, sont confrontés à une hyperinflation, ce qui a conduit le Coca-Cola à augmenter ses prix, même après avoir suspendu les hausses aux États-Unis et en Europe. Et la force du dollar signifie que Coke prévoit que les taux de change réduiront ses ventes et ses bénéfices plus que prévu cette année.

