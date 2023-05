Comparaison des appareils photo : Samsung Galaxy S23 Ultra contre Apple iPhone 14 Pro

Avec ses capacités de téléobjectif supérieures et un appareil photo principal intéressant de 200 mégapixels, je voulais que le Galaxy S23 Ultra de Samsung donne à Apple une leçon sur la façon dont un téléphone phare devrait gérer la photographie numérique. Pas parce que je veux qu’Apple perde, mais parce que je veux que la concurrence améliore la photographie sur smartphone de tout le monde.

Mais même si les spécifications de l’appareil photo S23 Ultra sont meilleures que celles de l’iPhone 14 Pro à bien des égards, je ne vais pas le déclarer la meilleure option pour les photographes. Apple n’est pas non plus le leader incontesté. Après avoir pris des centaines de photos et observé des pixels pendant des heures, cette course se résume à ce que vous appréciez le plus dans les appareils photo des smartphones.

Si la portée du téléobjectif est importante pour vous, le Samsung Galaxy S23 Ultra à 1 200 $ est le meilleur appareil photo, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, et il gère mieux les photos de nuit. Si vous vous en tenez aux images de jour et que vous êtes d’accord avec un zoom 3x maximum, je préfère l’iPhone 14 Pro et Pro Max d’Apple, qui commencent à 999 $ et 1 099 $, respectivement, pour des photos plus naturelles et une application d’appareil photo plus propre et plus rapide.

Lisez la suite pour approfondir les détails.

Apple et Samsung ont des caméras principales grand angle capables

Quel que soit votre téléphone, il y a de fortes chances que vous passiez la plupart de votre temps à utiliser l’appareil photo grand angle principal, le meilleur pour photographier les personnes à proximité. Ce sont les caméras avec les meilleurs capteurs et optiques, pour une bonne raison, et Samsung et Apple n’ont pas lésiné sur le matériel.

Les caméras des deux téléphones peuvent capturer de nombreux détails et, avec la technologie de photographie informatique d’aujourd’hui, une gamme raisonnable de tons clairs et sombres. Dans des circonstances ordinaires, aucun téléphone n’est la tête et les épaules au-dessus de l’autre.

Je préfère l’iPhone, cependant. Franchement, les deux sociétés sont coupables de surtraitement, mais Apple l’est moins. L’instinct de Samsung est d’augmenter la saturation afin que les couleurs soient super riches, de sorte que le ciel semble anormalement bleu et l’herbe anormalement verte. Samsung a souvent rendu les nuages ​​​​du ciel couvert trop sombres et gris. Le téléphone Galaxy affûte les bords de sorte que les feuilles d’arbres, les brins d’herbe et d’autres zones avec beaucoup de détails forment un désordre croustillant et nerveux. Sur la photo des bateaux ci-dessous, le S23 Ultra souffre de bords artificiels autour des palmiers et de détails de route nerveux au premier plan.

Si vous regardez des photos sur un écran de téléphone, ces images vives et percutantes semblent plus accrocheuses. Mais je regarde aussi souvent sur des ordinateurs portables, où les prises de vue semblent être une version exagérée de la réalité. Je préfère un peu plus de vérité à mes photos.

La détection de visage de Samsung sur le Galaxy S23 Ultra s’est bien concentrée sur les sujets pour une bonne mise au point. Cependant, l’iPhone semblait mieux faire ce que je voulais dans certaines prises de vue délicates. Dans une comparaison, il s’est correctement concentré sur une construction de bloc de jouet, pas sur l’enfant qui l’a créé qui était assis à l’arrière-plan. Dans une variété de scènes similaires, le Samsung est allé chercher les visages, à chaque fois.

Une autre technologie boostée par l’IA est le mode portrait, et ici j’ai préféré la technologie de Samsung pour une meilleure séparation du premier plan et de l’arrière-plan. L’iPhone rendait parfois floues certaines parties du sujet tout en gardant d’autres parties nettes.

J’aime la capacité du S23 Ultra à prendre des photos de 50 mégapixels, pas seulement la valeur par défaut de 12 mégapixels. Apple ne prend que des photos de 12 mégapixels qui sont plus faciles sur votre iPhone et les limites de stockage iCloud mais qui n’offrent pas autant de détails.

Le S23 Ultra a un champ de vision nettement plus large, ce qui est agréable pour les photos en intérieur et certains paysages. Cependant, je préfère le champ de vision d’Apple. Les deux téléphones ont des caméras ultra-larges, après tout. Sur cette photo de cour, c’est bien d’avoir un large champ de vision, mais Apple a proposé un rendu plus réaliste de la scène.

Faible luminosité : l’avantage revient à Samsung

Quand il fait noir, cependant, j’ai préféré les compétences en photographie informatique de Samsung. Les prises de vue d’Apple souffraient davantage de boue dans les zones sombres, et Samsung a généralement mieux préservé les détails et renforcé les ombres qui auraient pu être perdues à cause des mains tremblantes. Notez le texte au pochoir plus net et les ombres plus lumineuses sur la photo Samsung ci-dessous.

Ci-dessous, l’iPhone 14 Pro a essayé d’éclaircir davantage la scène, mais les détails sont beaucoup plus flous qu’avec le S23 Ultra. Habituellement, l’iPhone avait des photos plus réalistes, mais pas cette fois.

Les deux téléphones ont échoué dans la tâche difficile de photographier la nuit vers un lampadaire lumineux, avec d’énormes artefacts de lumière parasite multicolores gênant tout ce qui se trouve sur la photo. Malheureusement, c’est l’état de l’art pour la photographie sur smartphone de nos jours, et pas seulement avec ceux-ci pour les fabricants.

Prises de vue au téléobjectif : Samsung est bien meilleur, évidemment

Tout le monde ne s’aventure pas bien au-delà de l’appareil photo principal, mais dans mon esprit, donner aux gens plus de liberté photographique est important. C’est la principale raison pour laquelle ces téléphones phares coûtent tellement plus cher. Et j’adore les téléobjectifs 3x et 10x du Samsung S23 Ultra. Les prises de vue au téléobjectif peuvent cadrer étroitement des objets éloignés, mettant en lumière des détails et des perspectives qui peuvent être plus surprenants et attrayants.

Le téléobjectif 10x du Galaxy S23 Ultra de Samsung a pris cette photo de mon chien dans la neige. Avec le zoom 3x maximum de mon iPhone 14 Pro, cela aurait été une longue marche en raquettes pour essayer de se rapprocher suffisamment. Stephen Shankland / Crumpe

J’ai pris des dizaines de photos pour comparer les prises de vue de l’iPhone 14 Pro mises à l’échelle à 10x avec les prises de vue 10x natives du Galaxy S23 Ultra. Bien sûr, il n’y a pas de comparaison. À maintes reprises, j’ai pris des photos de mon chien hors des sentiers battus dans la neige profonde, de mon enfant fuyant les vagues sur la plage et d’autres sujets que je ne pouvais pas m’approcher pour photographier, comme ce conférencier lors d’une conférence.

Le téléobjectif 10x natif du Galaxy S23 Ultra a produit une bien meilleure prise de vue que la mise à l’échelle numérique de l’iPhone 14 Pro à partir de son appareil photo 3x. Cela montre les versions recadrées. Stephen Shankland / Crumpe

Étant donné à quel point Apple fait la promotion de ses produits en tant qu’outils créatifs, l’absence d’un gros téléobjectif sur les iPhones est embarrassante à ce stade.

Samsung, comme Google et d’autres rivaux, obtient la longue portée avec une approche d’objectif « périscope » qui utilise un prisme pour orienter la lumière à 90 degrés à l’intérieur du corps du téléphone. Ce virage latéral s’adapte à l’optique téléobjectif autrement peu pratique. C’est une approche intelligente, et Apple devrait imiter.

J’ai beaucoup utilisé le Samsung à 10x et moins fréquemment avec sa technologie d’upscaling numérique, à 30x et 100x. Les prises de vue 30x peuvent être utiles lorsqu’elles sont vues de petite taille et peuvent aider à des tâches telles que l’identification des oiseaux. 100x est surtout une nouveauté à moins que vous ne limitiez vos photos à la taille du timbre-poste.

Les photos de 200 mégapixels du S23 Ultra sont un gadget

L’une des principales caractéristiques du S23 Ultra est un mode 200 mégapixels. Malheureusement, tel qu’il est mis en œuvre, je le considère comme moins qu’utile. Grâce à une technologie de capteur d’image appelée pixel binning, Samsung attribue à chaque groupe de pixels 4×4 pour capturer une seule couleur dans, effectivement, un pixel plus grand et plus sensible. L’approche fonctionne bien lors de la prise de photos en basse lumière à 12,5 mégapixels. Mais cela ne capture pas autant de détails lors de la prise de vue à 50 mégapixels ou 200 mégapixels, ce qui oblige le téléphone à extrapoler les informations de couleur.

En effet, à 200 mégapixels, le capteur utilise la technologie AI pour tenter de reconstituer les données de couleur. Cela, combiné aux limites de netteté des minuscules objectifs, signifie que les photos de 200 mégapixels ne semblaient vraiment pas meilleures. Lors d’un test, je n’ai pas pu faire la différence entre une photo de 200 mégapixels et une photo de 50 mégapixels gonflée à 200 mégapixels dans Photoshop.

Les photos de 200 mégapixels sont également énormes. Pour une photo d’un cèdre enneigé, le JPEG de 200 mégapixels est de 57 Mo, contre 21 Mo pour la photo de 50 mégapixels et 7,3 Mo pour la photo de 12 mégapixels.

L’iPhone n’utilise que 2 x 2 pixels pour les photos de 48 mégapixels, et avec la technologie téléphonique d’aujourd’hui, c’est un bon maximum. J’aimerais que les iPhones offrent des images JPEG ou HEIC de 48 mégapixels, cependant, pour rattraper Samsung.

L’heure du selfie : l’iPhone remporte la palme

Pour les selfies, c’était un match serré. J’ai préféré l’iPhone pour son rendu plus réaliste des couleurs et des détails comme les cheveux et la barbe. Les deux téléphones ont eu du mal avec mon visage ombragé dans l’exemple ci-dessous, mais le Samsung a transformé le ciel en un gris étrange et plat.

Lors de la prise de selfies en mode portrait – où le bokeh artificiel brouille l’arrière-plan grâce à la photographie informatique – aucun appareil photo selfie ne gère bien les cheveux volants. Mais je pensais que l’iPhone d’Apple faisait mieux dans l’ensemble.

Ultrawide : Apple gagne sur la netteté

Je donne ici l’avantage à Apple pour son rendu plus naturel des couleurs et pour une netteté considérablement meilleure vers la périphérie du cadre, mais la plupart du temps, les caméras sont proches. Comme d’habitude, le Galaxy S23 Ultra a rendu le ciel trop bleu et l’herbe trop verte, et les deux téléphones ont eu du mal avec une lumière parasite extrême qui tirait vers le soleil.

L’objectif ultra large est également utilisé pour les prises de vue macro. Je suis heureux que la macrophotographie soit arrivée sur les smartphones, mais sur les deux appareils photo, la qualité de l’image se dégrade considérablement au-delà de la partie centrale de la photo, alors n’espérez pas. Je pensais que Samsung gardait mieux sa netteté sur tout le cadre, comme sur la photo de la tarte d’anniversaire ci-dessous. Les deux caméras ont surtraité la structure fine de la fleur ci-dessous, mais le Samsung est allé encore plus loin.

Prenez des photos brutes si vous voulez la meilleure qualité d’image

Les photos brutes conservent plus d’informations sur la photo d’origine pour une meilleure flexibilité d’édition en ce qui concerne la couleur et l’exposition, et je recommande de prendre des photos brutes si vous voulez les meilleures photos. Les photos brutes d’Apple et de Samsung – prenant une page du manuel de l’appareil photo de Google – utilisent une approche « brute informatique » qui fusionne en fait plusieurs photos en une seule, tirant parti des méthodes de traitement d’image qui sous-tendent les photos JPEG et HEIC conventionnelles.

La prise de vue brute évite la plupart de mes problèmes avec les photos Apple et Samsung conventionnelles, en particulier la sursaturation, la peau plastifiée et trop de clarté – le contraste augmente les tons de luminosité moyens d’une photo. Je préfère aussi moins de netteté, et les photos brutes me permettent de le rappeler, mais pas aussi loin que je le voudrais avec le S23 Ultra. Je soupçonne que Samsung affine son traitement informatique brut.

En ce qui concerne la prise de vue brute, l’expérience d’Apple est bien meilleure. Vous devez activer l’option raw dans les paramètres de formats de l’application appareil photo et, éventuellement, activer l’option de résolution complète de 48 mégapixels pour les photos prises avec l’appareil photo principal.

Samsung, en revanche, traite les photos brutes comme une réflexion après coup. Vous devez le télécharger séparément Application brute experte depuis son Galaxy Store. C’est une application utile si vous souhaitez modifier l’exposition, la vitesse d’obturation et d’autres paramètres pendant la prise de vue, mais c’est plus de travail pour ceux d’entre nous qui préfèrent simplement prendre la photo et la manipuler plus tard dans Lightroom ou un autre logiciel d’édition. Il n’y a pas non plus d’option de lancement rapide pour Expert Raw.

Vous pouvez configurer Expert Raw pour enregistrer à la fois les versions JPEG et brutes de vos photos, mais le traitement rudimentaire du JPEG est bien pire que les prises de vue de l’application d’appareil photo ordinaire, avec une sursaturation déchirante et des halos évidents faisant sonner les sujets dans des zones lumineuses et sombres contrastées. Tenez-vous en au brut uniquement.

Si vous utilisez l’application Expert Raw Camera de Samsung, vous obtenez des photos brutes avec un contrôle beaucoup plus flexible de la balance des blancs et de l’exposition, bien que la netteté semble être intégrée. Le téléphone traite grossièrement les images JPEG qui l’accompagnent, comme le montre l’extrême lueur du halo autour du chien sur cette photo. Stephen Shankland / Crumpe

Plus ennuyeux sont les paramètres de résolution dans l’application. Si vous réglez l’appareil photo pour prendre des photos en mode 50 mégapixels, vous ne pouvez utiliser que l’appareil photo principal. Si vous souhaitez utiliser le téléobjectif ou les appareils photo ultra-larges, vous devez revenir à 12 mégapixels avant qu’ils ne soient disponibles. Il n’y a pas d’option juste pour tirer à la plus haute résolution disponible avec chaque appareil photo.

Il n’y a pas non plus d’option brute de 200 mégapixels. Compte tenu de ses avantages marginaux en matière de qualité d’image, je ne suis pas sûr que ce soit un gros problème.

Conclusion : pas de gagnant clair

Les téléobjectifs du Galaxy S23 Ultra sont des composants coûteux, mais qui en valent la peine si vous souhaitez vous exprimer de manière créative. Les photos plus naturelles d’Apple et l’application d’appareil photo plus rapide et plus performante sont cependant un atout majeur.

L’un ou l’autre smartphone est un outil photographique performant, mais aucun n’est un leader si clair qu’il vaut la peine de passer d’Android à iOS ou vice versa. Si vous voulez tirer le meilleur parti de l’appareil photo de votre téléphone, la décision la plus simple est de commencer à prendre des photos brutes.