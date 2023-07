Comparaison des appareils photo : Google Pixel Fold contre Samsung Galaxy Z Fold 4

Le nouveau Google Pixel Fold coûte 1 799 $ et dispose de cinq appareils photo, tout comme le Samsung Galaxy Z Fold 4 de 11 mois. Comme vous pouvez le déduire de leurs noms, la caractéristique clé de chaque téléphone est un écran pliable – ce qui est en grande partie la raison de leur prix élevés. Mais une seconde proche serait les caméras.

Ni le Pixel Fold ni le Galaxy Z Fold 4 n’ont établi de notes élevées pour les performances de l’appareil photo. Les capteurs d’image et les objectifs déjà minuscules des téléphones ordinaires sont encore plus petits ici, car les corps ultrafins de ces téléphones pliables ont moins de place.

Mais avec des prix aussi élevés, vous auriez raison de vous attendre à ce que ces téléphones soient capables de prendre des photos décentes lors de vos voyages, j’étais donc curieux de voir comment ils se comparent. Et après une semaine de prise de photos et de vidéos sur le Pixel Fold et le Galaxy Z Fold 4, les résultats n’étaient pas aussi proches que prévu.

Regarde ça: Nous comparons les caméras du Google Pixel Fold à celles du Samsung Galaxy Z Fold 4 10:36

Je dois noter que plus tard en juillet, Samsung organise un événement Unpacked où nous nous attendons à ce que la société annonce le Galaxy Z Fold de nouvelle génération. Une fois que ce sera fait, nous opposerons avec plaisir le nouveau Z Fold au Pixel Fold.

En attendant, creusons dans les détails.

Spécifications de l’appareil photo Pixel Fold par rapport au Galaxy Z Fold 4

Le Pixel Fold et le Galaxy Z Fold 4 ont tous deux trois caméras arrière, une caméra à écran de couverture et une caméra à écran intérieur. En termes de résolution, il est assez proche entre ce que Google et Samsung proposent chacun. Je m’en voudrais de ne pas vous dire que comparer la résolution d’un capteur d’image, c’est comme essayer de comparer les calories contenues dans les aliments ; 100 calories de brocoli ont des avantages différents de 100 calories de crème glacée. Alors oui, plus de mégapixels n’est pas toujours mieux. Les plus grandes différences résident en fait dans le traitement logiciel, sur lequel Google semble être meilleur.

Le matériel est presque identique en termes de spécifications, le Pixel Fold ayant un capteur de 48 mégapixels, tandis que le Z Fold 4 bascule un capteur de 50 mégapixels.

Spécifications de l’appareil photo Google Pixel Fold par rapport au Samsung Galaxy Z Fold 4 Pliage Google Pixel Samsung Galaxy Z Fold 4 Caméra principale Ouverture f1.7, capteur 48MP Ouverture f1.8, capteur 50MP Caméra ultra large Ouverture f2.2, capteur 10.8MP Ouverture f2.2, capteur 12MP Caméra téléobjectif Ouverture f3.05, capteur 10.8MP Ouverture f2.4, capteur 10MP Caméra à écran de couverture Ouverture f2.2, capteur 9.5MP Ouverture f2.2, capteur 10MP Caméra écran intérieur ouverture f2, capteur 8MP Ouverture f1.8, capteur 4MP

Les caméras à écran intérieur sont également différentes, le Pixel arborant un capteur de 8 mégapixels et le Galaxy n’en ayant qu’un de 4 mégapixels. L’appareil photo de Samsung est cependant enterré sous l’écran, ce qui est génial. C’est l’appareil photo que vous utilisez le moins, et je pense que Samsung a eu raison d’améliorer l’expérience d’affichage interne en « masquant » l’appareil photo, même s’il s’accompagne du compromis d’un capteur de résolution inférieure.

La dernière différence matérielle principale est le téléobjectif, qui sur le Pixel Fold a un zoom optique 5x, tandis que le Z Fold 4 a un zoom optique 3x.

Le Pixel Fold a une barre de caméra horizontale à l’arrière du téléphone qui imite celle trouvée sur les séries Pixel 6 et Pixel 7. James Martin/Crumpe

Photos Pixel Fold contre Galaxy Z Fold 4

Avant d’entrer dans des comparaisons directes, jetez un œil à certaines de mes photos préférées du Pixel Fold et du Z Fold 4.

Google Pixel Fold. Patrick Hollande/Crumpe

Samsung Galaxy Z Fold 4. Patrick Hollande/Crumpe

Google Pixel Fold. Patrick Hollande/Crumpe

Samsung Galaxy Z Fold 4. Patrick Hollande/Crumpe

Google Pixel Fold. Patrick Hollande/Crumpe

Samsung Galaxy Z Fold 4. Patrick Hollande/Crumpe

Google Pixel Fold. Patrick Hollande/Crumpe

Samsung Galaxy Z Fold 4. Patrick Hollande/Crumpe

Dans l’ensemble, les photos Pixel Fold ont de meilleurs détails, une plage dynamique plus large et des couleurs plus précises. Et c’est même sous une journée d’été parfaite avec un ciel bleu, qui est l’un des environnements les plus indulgents pour n’importe quel appareil photo de téléphone.

Jetez un œil aux images ci-dessous, chacune prise avec l’appareil photo principal, d’une zone de restauration à Salesforce Park à San Francisco. Le composant logiciel enfichable du Pixel Fold équilibre mieux l’exposition et a plus de détails dans l’herbe et les feuilles des arbres. Et, oui, les choses étaient en fait si vertes. Mais la photo de Samsung est désordonnée. C’est trop lumineux, les détails sont boueux et la température de couleur est éteinte – remarquez le vert dans les arbres en arrière-plan et dans le ciel.

Vous trouverez ci-dessous deux autres images des caméras principales. Cette fois, les différences ne sont pas aussi radicales. Les deux téléphones ont réussi à capturer la texture du cappuccino dans la mousse. Mais remarquez autour du bord de la tasse. La photo du Pixel Fold semble plus naturelle, avec le bord de la tasse mis au point avec le haut de la boisson. L’image du Z Fold 4 est étrange. Je sais que Samsung a un paramètre d’optimiseur de nourriture, mais je ne me souviens pas qu’il était activé. ça aurait pu l’être. Le bord de la tasse est doux.

Ensuite, jetez un œil aux photos ci-dessous, qui ont été prises à l’intérieur sous un mélange de lumière de fenêtre et de faible luminosité. C’est là que les différences entre Google et Samsung sont énormes. Sur la photo de Google de Peebles le chat, il gère bien la lumière mélangée, mais capture une certaine texture dans sa fourrure et ses moustaches. La photo est douce, mais pas dans le mauvais sens. La photo de Samsung est mauvaise. Il souffre d’un éclaircissement excessif et est gâché par une tonne de bruit d’image et une forte réduction du bruit, ce qui fait que la photo de Peebles ressemble à une peinture de Peebles.

Zoom Pixel Fold contre Galaxy Z Fold 4

Basé uniquement sur les spécifications, le Pixel Fold a l’avantage en matière de zoom, car il dispose d’un téléobjectif optique 5x par rapport au 3x du Z Fold 4. Ce 5x est le point idéal, vous aidant à vous rapprocher de votre sujet sans être dans le visage de quelqu’un.

Jetez un œil à la plage de zoom de chaque téléphone.

Samsung Galaxy Z Fold 4 à 3x. Patrick Hollande/Crumpe

À 5x, il est difficile de distinguer de réelles différences entre les deux, à part une certaine perte de résolution sur le Galaxy Z Fold à cause du zoom numérique.

Vous trouverez ci-dessous des photos avec zoom numérique 10x des deux téléphones. Ni l’un ni l’autre n’a l’air génial.

Et enfin, les photos prises au grossissement maximal du zoom numérique sur chaque téléphone : 20x sur le Pixel et 30x sur le Samsung. Malgré les grossissements différents, les deux ont à peu près la même quantité de zoom/recadrage.

L’image de Samsung s’est complètement effondrée et semble super douce et traitée. La photo du Pixel Fold n’est pas géniale, mais elle est meilleure grâce au zoom Super Res de Google, qui utilise une combinaison de matériel, de logiciel et d’IA pour la rendre plus belle.

Mode nuit Pixel Fold contre Galaxy Z Fold 4

Passant au mode nuit, les choses commencent à revenir en faveur de Samsung. Vous trouverez ci-dessous des images de certains immeubles d’habitation prises une heure après le coucher du soleil avec le mode nuit. Les deux ont l’air bien, mais celui du Z Fold 4 a l’air mieux dans l’ensemble. Le téléphone Galaxy protège mieux les reflets de la lune et des sources lumineuses comme à l’entrée de l’immeuble au milieu.

Vous trouverez ci-dessous deux autres prises de vue en mode nuit. Encore une fois, les deux sont bons, bien que j’aime davantage celui du Galaxy Z Fold 4. La balance des blancs est plus fidèle à la scène.

Selfies Pixel Fold contre Galaxy Z Fold 4

Vous avez la possibilité sur les deux téléphones de prendre des selfies de plusieurs manières différentes. La première consiste à utiliser la caméra de l’écran de couverture sur chaque téléphone. Dans les photos ci-dessous, je pense que la caméra à écran de couverture de Samsung prend de meilleurs selfies que la caméra à écran de couverture du Pixel Fold. Il fait un meilleur travail de mise au point et j’aime l’exposition plus lumineuse.

Comme il s’agit de téléphones pliables, vous pouvez également prendre un selfie avec la caméra arrière principale en utilisant l’écran de couverture comme aperçu. J’aime pouvoir utiliser la caméra arrière pour prendre des selfies, mais cela ressemble plus à une corvée. Entre les deux images ci-dessous, j’aime mieux le selfie de la caméra arrière du Z Fold 4, car la luminosité est plus flatteuse.

Il existe une troisième façon de prendre un selfie et c’est d’utiliser la caméra de l’écran interne. La caméra à écran interne du Pixel Fold et du Z Fold 4 est destinée aux appels vidéo, je les ai donc testées dans la vidéo qui accompagne cet article. Ni l’un ni l’autre ne semblent bons pour un appel Zoom, mais la résolution plus élevée de la caméra à écran intérieur du Pixel Fold lui donne un léger avantage.

Pour les appels vidéo, la caméra à écran interne des deux téléphones avait l’air mauvaise. L’appel vidéo du Pixel Fold avait l’air un peu mieux grâce à une résolution deux fois supérieure. John Kim/Crumpe

Vidéos Pixel Fold contre Galaxy Z Fold 4 et réflexions finales

Dans l’ensemble, les vidéos ne sont pas excellentes sur les deux téléphones. Les enregistrements vidéo souffrent de bruit d’image et ont moins de plage dynamique que les photos de chaque téléphone. La plupart des algorithmes d’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle que Google et Samsung utilisent dans leurs photos sont absents pour les vidéos. Si vous souhaitez voir des exemples de clips vidéo de chaque téléphone, veuillez regarder la vidéo jointe à cette histoire.

Alors, quel téléphone a les meilleurs appareils photo ? Ni le Pixel Fold ni le Z Fold 4 n’offrent des appareils photo téléphoniques haut de gamme. Mais en ce qui concerne ces deux téléphones, je me penche davantage sur l’appareil de Google que sur celui de Samsung (uniquement en termes d’appareils photo). Le Z Fold 4, cependant, a un avantage à d’autres égards, comme l’incroyable écran intérieur, l’ajustement et la finition haut de gamme du matériel et du logiciel qui semblaient moins difficiles que le Pixel Fold.

N’oubliez pas que chacun de ces téléphones coûte 200 $ de moins que deux mille dollars. Pour ce prix, vous obtenez un téléphone qui se plie en deux, qui a deux écrans et cinq caméras. Alors que les grands écrans intérieurs de ces pliables sont parfaits pour éditer vos photos, peu de pliables offrent la qualité d’image irréprochable que vous trouverez sur leurs homologues non pliables. Vous devriez toujours vous tourner vers le Galaxy S23 Ultra de Samsung ou le Pixel 7 Pro de Google si vous voulez des compétences d’imagerie incroyables, mais vous devrez décider quelle est votre priorité : de belles photos ou un écran pliant passionnant ? Pour l’instant, vous ne pouvez pas avoir les deux.

Sachez simplement que dans un mois, les choses pourraient changer avec le lancement du rumeur Samsung Galaxy Z Fold 5.