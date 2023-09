Comparaison de chaque modèle d’iPhone 15 : Base contre Plus contre Pro contre Pro Max

La série iPhone 15 est là. Apple a dévoilé mardi quatre modèles lors de son événement Wonderlust, aux côtés de la Watch Series 9 et de la Watch Ultra 2. Cette année, la gamme iPhone 15 d’Apple comprend à nouveau un iPhone 15 de base et un iPhone 15 Plus légèrement plus grand, qui offrent des spécifications comparables les uns aux autres. Mais le iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Maxqui sont un niveau au-dessus des modèles de base et Plus, incluent quelques différences qui permettent au Pro Max de se démarquer un peu plus cette année.

Certaines fonctionnalités comme Dynamic Island, la découpe changeante introduite dans l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, sont désormais disponibles sur toute la gamme iPhone 15. L’ensemble de la gamme est également désormais passé à l’USB-C pour le chargement. Mais c’est à peu près là que s’arrêtent les similitudes, chaque modèle d’iPhone se distinguant par son design, son appareil photo et ses autres fonctionnalités.

Les couleurs de la gamme iPhone 15. Apple/capture d’écran par CNET

Pour commencer, les couleurs varient selon les gammes d’entrée de gamme et Pro. Les iPhone 15 et 15 Plus sont disponibles dans des options de couleurs plus vives comme le rose, le jaune, le vert et le bleu, ainsi qu’un noir plus foncé. Cependant, avec les iPhone 15 Pro et Pro Max désormais disponibles dans un châssis en titane, ces téléphones sont disponibles dans des nuances plus foncées qu’Apple qualifie de titane naturel, de titane bleu, de titane blanc et de titane noir.

De plus, Apple a supprimé l’interrupteur à bascule sur les modèles Pro au profit de ce qu’il appelle le « bouton d’action ». Il s’agit essentiellement d’un bouton multifonction qui vous permet de le programmer pour un large éventail de tâches, comme prendre une photo ou lancer un minuteur.

Le port USB-C susmentionné arrive sur la gamme iPhone 15 après un mandat de l’Union européenne, qui permettra à l’iPhone d’utiliser les mêmes câbles de chargement qui alimentent les téléphones Android, les iPad récents et autres appareils électroniques. Bien que les quatre modèles utilisent le chargement USB-C en standard, la vitesse de transfert de données varie entre les modèles de base et Pro. Seuls les modèles Pro prennent en charge l’USB 3, qui offre des vitesses plus rapides de 10 Gbit/s. Mais si vous souhaitez profiter de ces vitesses plus rapides, vous devrez acheter votre propre câble USB 3, car Apple livre tous les téléphones avec un simple câble USB 2.

Quant aux caméras, les iPhone 15 et 15 Plus ont deux caméras à l’arrière, tandis que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max en ont trois. Vous obtenez un objectif grand angle de 48 mégapixels, doté de capacités téléobjectif, et un objectif ultra-large de 12 mégapixels avec l’un ou l’autre modèle standard. Les modèles Pro disposent d’un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 3x. Vous pouvez également photographier à plusieurs focales avec les modèles Pro : 24 mm, 28 mm et 35 mm.

De plus, l’iPhone 15 Pro Max dispose de son propre avantage exclusif en matière d’appareil photo via la mise à niveau vers un nouveau téléobjectif avec zoom optique 5x, le plus grand jamais inclus sur un iPhone.

Les deux téléphones iPhone 15 Pro peuvent filmer des vidéos spatiales, qui sont essentiellement des vidéos 3D qui peuvent être visionnées sur le prochain iPhone d’Apple. Casque VisionPro.

Et comme la gamme iPhone 14, la gamme iPhone 15 comprend différents processeurs selon le modèle. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus fonctionneront sur la puce A16 Bionic, qui a fait ses débuts l’année dernière sur l’iPhone 14 Pro. Pendant ce temps, les téléphones iPhone 15 Pro et 15 Pro Max seront livrés avec la nouvelle puce A17 Pro, qui, selon Apple, rendra l’iPhone haut de gamme mieux adapté aux graphiques et aux jeux.

Pour découvrir plus de différences entre les différents modèles d’iPhone 15, consultez notre tableau des spécifications ci-dessous.