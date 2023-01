Compagnie aérienne, statut d’élite hôtelière : plus difficile à obtenir (ou à conserver) en 2023

Au cours des deux dernières années, les programmes de fidélité des hôtels et des compagnies aériennes ont étendu leur statut d’élite en réponse à la pandémie de COVID-19. Mais en 2023, cela touche à sa fin. Un tsunami de déclassements anéantira le statut d’élite de certains voyageurs car les offres de l’ère de la pandémie expirent et les programmes de fidélité augmentent les exigences de qualification.

Le 1er janvier 2023, United Airlines a relevé les exigences pour les niveaux de statut Premier. En mars 2023, il sera plus difficile d’obtenir le statut d’élite Gold d’American Airlines. Les grands hôtels, dont Marriott et IHG, ont promis de prolonger le statut d’élite jusqu’en février 2023, ce qui signifie que les extensions automatiques sont terminées.

“La falaise arrive”, déclare Phil Gunter, co-fondateur de Status Match, un service en ligne qui aide les gens à postuler pour faire correspondre leur statut d’élite existant avec un statut dans d’autres programmes de fidélité de voyage. “Il s’agit d’un événement majeur et incontournable de l’industrie.”

Les données de Status Match prévoient qu’environ 1 million d’Américains perdront le statut de compagnie aérienne en 2023. Cela représente environ 30 à 50 % de toutes les personnes ayant le statut de compagnie aérienne.

Mais ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. En fait, cette année pourrait apporter plus de promotions de points bonus et d’opportunités pour gagner le statut d’élite que jamais auparavant.

POURQUOI LES PROGRAMMES DE FIDÉLITÉ SUPPRIMENT-ILS LE STATUT ÉLITE EN 2023 ?

La plupart des élites de 2019 ont vu leur statut prorogé ces dernières années. Pendant ce temps, un flux naturel de nouveaux acquéreurs du statut d’élite est continuellement entré dans le pipeline. Cette combinaison a généré un nombre insoutenable d’élites.

“Alors que traditionnellement, un pourcentage de personnes serait naturellement rétrogradé chaque année, cela ne s’est pas produit”, déclare Mark Ross-Smith, PDG de Status Match. “Certains ont gagné le statut et d’autres l’ont conservé, créant la base de données gonflée d’aujourd’hui.”

Cela a entraîné des problèmes pour les compagnies aériennes, les hôtels et les voyageurs. Les compagnies aériennes et les hôtels doivent payer les avantages promis et réprimer les politiques qui auraient pu prolonger l’exclusivité.

Par exemple, Delta Air Lines a dû mettre en œuvre de nouvelles politiques pour réduire les foules dans ses salons Sky Club, notamment en augmentant les cotisations des élites. Une déclaration de novembre 2022 de Delta a cité “un nombre record de visites” et “la frustration de certains clients qui se retrouvent à faire la queue ou à chercher des sièges une fois à l’intérieur” comme raisons du changement.

Pendant ce temps, les voyageurs font face à une concurrence plus féroce pour les surclassements de siège ou de chambre d’hôtel. Et les avantages qui offrent prétendument un service express, comme les voies d’enregistrement VIP, s’enlisent si trop d’élites les utilisent.

LES DOWNGRADES SONT BONNES POUR CERTAINS

Les programmes de fidélité sont sur le point de rompre avec les free-riders, mais ils chercheront probablement de nouveaux clients payants avec des offres alléchantes.

POUR LES VOYAGEURS PEU FRÉQUENTS : DES AVANTAGES FIDÉLISATION AVANT D’ATTEINDRE LE STATUT ÉLITE

Les programmes de voyage trouvent de plus en plus de petits moyens d’encourager la fidélité, avant même que les voyageurs n’aient atteint le statut d’élite.

Par exemple, JetBlue distribue désormais des récompenses “Perks You Pick”, consistant en de petits cadeaux comme un embarquement anticipé une fois que vous avez dépensé 1 000 $. American Airlines récompense les voyageurs avec des avantages nominaux similaires après avoir gagné 15 000 points de fidélité.

Ces petits cadeaux pourraient inspirer quelqu’un à essayer de gagner le statut d’élite, ou au moins encourager les voyageurs moins fréquents à rester avec cette compagnie aérienne plutôt que d’aller avec un concurrent sur de futurs vols, dit Ross-Smith.

POUR LES TITULAIRES EXISTANTS DU STATUT ÉLITE : ENCORE PLUS DE RÉCOMPENSES

Les titulaires du statut Elite représentent au moins 30 % des revenus des cabines des compagnies aériennes, selon les données de Status Match.

« Si vous retirez ces personnes de l’équation, les finances d’une compagnie aérienne deviennent très rapidement désastreuses », déclare Ross-Smith.

Ainsi, les compagnies aériennes offrent plus d’avantages à leurs plus gros dépensiers. Par exemple, American a ajouté plus d’avantages pour distinguer les plus gros dépensiers. En 2023, il commencera à distribuer de somptueuses récompenses comme l’électronique haut de gamme de Bang & Olufsen pour des gains allant jusqu’à 5 millions de points – bien au-delà de l’ancien plafond de récompenses de seulement 200 000 points.

COMMENT FAIRE FACE AUX DOWNGRADES

Ross-Smith recommande de rechercher des promotions pour conserver son statut. Par exemple, Alaska Airlines propose un Fast Track 2023 où les titulaires du statut d’élite qui ont été déclassés peuvent récupérer leur statut en atteignant un seuil de gain de miles avant le 13 avril 2023.

Pour les personnes qui voyagent moins maintenant, les cartes de crédit d’hôtel et de compagnie aérienne peuvent aider, car certaines offrent automatiquement le statut d’élite comme avantage. Généralement, ces cartes de crédit ont des frais annuels, mais les frais ne représentent généralement qu’une fraction des dépenses autrement nécessaires pour obtenir un statut en voyageant uniquement.

Par exemple, NerdWallet estime qu’il faudrait en moyenne 5 840 $ pour obtenir le statut Hilton Honors Gold par la voie conventionnelle des nuitées payées dans les hôtels Hilton. Mais quelques cartes de crédit, y compris certaines cartes de crédit Hilton, offrent un statut d’élite automatique comme avantage.

“Garder les gens dans le jeu est la chose la plus importante à ce stade”, déclare Ross-Smith. “La dernière chose que Delta ou AmEx ou quiconque souhaite, c’est que ce client se déconnecte de la fidélité, obtienne une carte de remboursement et réserve un voyage en fonction des vols les moins chers ou de la compagnie aérienne qui a le meilleur timing.”

—Sally French de Nerdwallet, Associated Press

