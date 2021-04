Les actions des compagnies aériennes et des autres voyages ont chuté mardi après que les autorités américaines ont appelé à une pause dans l’utilisation du vaccin Covid-19 de Johnson & Johnson en raison de rares cas de coagulation sanguine.

La Food and Drug Administration a demandé aux États d’arrêter l’utilisation du vaccin à dose unique après que six personnes aux États-Unis aient développé un trouble rare de la coagulation sanguine après avoir reçu le vaccin. J&J a déclaré qu ‘ »aucune relation causale claire » n’a été identifiée entre les caillots sanguins et le vaccin et a déclaré qu’il travaillait avec les régulateurs pour évaluer le problème.

La recommandation intervient au moment même où les compagnies aériennes et d’autres agences de voyage ont signalé une amélioration des réservations après que les cas de coronavirus sont tombés du sommet plus tôt cette année et que davantage de personnes sont vaccinées.

Les actions de Delta Air Lines et United Airlines ont chacune baissé de plus de 3% dans les échanges du matin. Les actions d’American Airlines ont baissé d’environ 5%. Le transporteur basé à Fort Worth a estimé mardi que son chiffre d’affaires du premier trimestre était inférieur de 62% à celui du premier trimestre de 2019.

American a déclaré s’attend à afficher une perte nette de 2,7 milliards de dollars à 2,8 milliards de dollars pour le trimestre, hors aide fédérale à la masse salariale pour le secteur. La compagnie aérienne a déclaré que sa consommation quotidienne de trésorerie au cours du trimestre était en moyenne d’environ 27 millions de dollars par jour, dont 9 millions de dollars par jour en dette et en indemnités de départ, en dessous des 30 millions de dollars qu’elle avait précédemment estimés.

Les opérateurs de croisière Carnival et Norwegian Cruise Line ont chacun perdu plus de 2%, tandis que Marriott et Hilton ont baissé de plus de 1% chacun.