Compagnie aérienne britannique à petit budget permettant aux passagers de déposer leurs bagages la nuit avant de voler au milieu d’énormes files d’attente, le chaos des bagages

Les passagers d’EasyJet dans trois aéroports peuvent enregistrer leurs bagages la veille de leur vol.

Cela survient au milieu de longues files d’attente pour le dépôt des bagages alors que les compagnies aériennes et les aéroports sont aux prises avec un manque de personnel.

EasyJet a réduit son horaire d’été, qui, selon elle, était d’éviter les annulations de dernière minute.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

La compagnie aérienne britannique à bas prix EasyJet permet aux passagers d’enregistrer leurs bagages la veille de leur vol, car d’énormes files d’attente se forment dans les aéroports en sous-effectif.

EasyJet a réintroduit le service – appelé Twilight Bag Drop – à Londres Gatwick, où il était proposé avant la pandémie. Il l’a également apporté à l’aéroport de Bristol et l’offre à l’aéroport de Berlin Brandebourg en Allemagne.

Les compagnies aériennes ont retardé et annulé des milliers de vols en raison de problèmes techniques, du mauvais temps et d’une combinaison de sous-effectif et de demande croissante de voyages. Aussi bien que bagage perdu et problèmes d’accès au service clientles clients se sont plaints d’énormes files d’attente pour l’enregistrement et la sécurité et les compagnies aériennes encouragent les passagers à se rendre aux aéroports plus tôt que d’habitude pour s’assurer qu’ils ont le temps de déposer leurs bagages.

Le service d’EasyJet permet aux passagers des vols tôt le matin de déposer leurs bagages en soute la veille de leur voyage, ce qui signifie qu’ils peuvent sauter le dépôt des bagages le jour du voyage. Le service est gratuit et EasyJet indique que les bagages seront stockés dans une zone réglementée à l’aéroport.

Twilight Bag Drop est disponible pour les vols partant avant 8h00 de Gatwick, 8h30 de Bristol et 9h30 de Berlin. Les passagers peuvent déposer leurs bagages entre 18h et 21h la veille du vol à Bristol et Berlin, et entre 19h et 22h à Gatwick.

L’expansion du Twilight Bag Drop d’EasyJet fait partie d’une série de mesures que la compagnie aérienne annoncé lundi, visant à lutter contre le chaos actuel des voyages.

Pour lutter contre la congestion dans les aéroports et fournir une assistance en personne aux clients, la compagnie aérienne a déclaré que le personnel du siège social travaillait par roulement aux côtés du personnel au sol dans cinq de ses plus grands aéroports.

En outre, la compagnie aérienne a déclaré avoir recruté 350 autres opérateurs de service client, dont ouverture un nouveau centre de support en Italie. EasyJet dit il compte 2 500 opérateurs de service client dans le monde, à l’exception du Royaume-Uni, qui répondent à 21 000 demandes par jour.

Au cours des six mois jusqu’à fin mars, la compagnie aérienne a volé 23,4 millions de passagerspar rapport à 41,6 millions à la même période en 2019. Il a déclaré en mai qu’il prévoyait de fonctionner à 97% de sa capacité de 2019 entre fin juin et fin septembre, mais l’a depuis réduit à 90%. La compagnie aérienne a déclaré qu’elle avait réduit son horaire d’été pour éviter les annulations de dernière minute, et a attribué cela au manque de personnel.

Près de la moitié des vols d’EasyJet ont été retardés mardi, selon le site de suivi des vols FlightAware.

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.

Aller à la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.