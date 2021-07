Commutateur OLED, OnePlus Nord 2 & Sony Xperia 1 III

Nous nous éloignons des téléphones pendant une minute chaude pour parler de la nouvelle mise à jour Switch de Nintendo, mais ne vous inquiétez pas: nous avons également de nombreuses nouvelles OnePlus cette semaine et les impressions de Toddy sur le Sony Xperia 1 III.

La Nintendo Switch (modèle OLED), pour lui donner son nom complet maladroit, a déjà frustré les fans qui espéraient un modèle Pro compatible 4K, car il est si similaire au Switch original – cela n’a pas empêché une précipitation pour le pré-commander, bien sûr. Mais est-ce juste que Nintendo s’en tient à ses points forts – et qu’en est-il des rumeurs selon lesquelles le modèle Pro est toujours en route de toute façon ?

Pendant ce temps, OnePlus a fait les gros titres presque tous les jours cette semaine. La société a confirmé que le Nord 2 est en route (et a révélé son chipset), mais a également suscité la colère des applications de limitation et des repères de falsification, a fait fuiter ses plans de tablette OnePlus Pad et a révélé qu’Oxygen OS fusionnait officiellement avec Color OS.

Enfin, Toddy a mis la main sur le Sony Xperia 1 III. Il n’est pas encore tout à fait prêt à donner un examen complet du téléphone, mais écoutez toutes ses premières impressions et réflexions sur le dernier produit phare de Sony jusqu’à présent.

