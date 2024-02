Communiquer les arts | partenaires Semaine des Musées de Paris

Communiquer les arts (CTA), un réseau mondial de professionnels qui croient au potentiel transformateur de la culturea annoncé qu’elle faisait partie de l’édition inaugurale de la Paris Museum Week.

La Paris Museum Week aura lieu du 2 au 5 avril. Il s’agit d’une initiative de Beaux Arts & Cie, organisateur du salon professionnel des musées et lieux culturels (SITEM), en collaboration avec le CTA et le Club Innovation Culture France (CLIC).

La semaine rassemblera plus de 5 000 professionnels des monuments et musées en France et à travers le monde. Ils bénéficieront d’un programme inspirant comprenant plus de 100 conférenciers, un salon professionnel, des colloques et des conférences, des visites, des démonstrations, des ateliers et des opportunités de réseautage.

Communicating the Arts Paris, la 28e édition de la conférence du CTA, se déroulera dans le cadre de la Paris Museum Week. Cet événement se déroule du 2 au 4 avril sur le thème « Impact et responsabilité dans les arts » et étudiera l’impact combiné des politiques sociales et activités durables dans le secteur des arts.

Les billets pour Communiquer les Arts Paris sont disponibles à réservation en ligne.

30 Moins de 30 ans

Un moment fort de la Paris Museum Week est la soirée du 3 avril. A cette occasion seront présentés la remise du prix « Musées (em)portables », le Concours de Start-Up du SITEM et l’annonce des jeunes sélectionnés pour le programme de mentorat 30 Under 30 du CTA.

30 Under 30 a été lancé en 2023 et a été développé pour aider les jeunes leaders à s’épanouir dans le secteur culturel. Corinne Estradafondateur du CTA, j’ai parlé à blooloop à propos de l’initiative:

« Notre nouveau programme de mentorat traversera les nationalités, les sexes et les secteurs, c’est donc très ambitieux. Nous aurons des experts qui formeront les jeunes leaders à la prise de parole en public et au leadership. Les mentors présenteront les mentorés à leur réseau car c’est le principal défi lorsque l’on démarre sa carrière. Nous leur fournissons donc l’accès et nous les aidons dans ces premiers pas. Il s’agit avant tout de développement professionnel, et c’est notre mission.

« Nous pensons également que nous devons apprendre des jeunes générations. Ils feront partie du programme du CTA et feront des présentations. Le croisement des connaissances entre les générations est une étape essentielle.

Communicating the Arts (CTA) a récemment annoncé le quatre lieux prestigieux qui accueillera sa conférence à Paris ; Cité de l’architecture et du Patrimoine, Carrousel du Louvre, Hangar Y et Centre Pompidou.