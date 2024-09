COMMUNIQUÉ : Nick Foligno nommé 35e capitaine de l’histoire de la franchise Blackhawks

Les Blackhawks de Chicago ont annoncé aujourd’hui l’attaquant Nick Foligno comme prochain capitaine de l’équipe. Foligno devient le 35ème capitaine de l’équipe dans l’histoire de la franchise des Blackhawks et le premier depuis Jonathan Toews (2008-2023).

« En très peu de temps, Nick a rapidement gagné le respect de ses coéquipiers et de notre personnel », a déclaré le directeur général des Blackhawks, Kyle Davidson. « La présence imposante de Nick dans le vestiaire a contribué à aider l’équipe à trouver son identité. Il a servi de mentor à plusieurs de nos jeunes joueurs, tant sur la glace qu’à l’extérieur, tout en dirigeant le groupe de direction composé de nos joueurs vétérans, et nous sommes plus que confiants qu’il s’épanouira dans le rôle de capitaine alors que nous inaugurons une nouvelle ère du hockey des Blackhawks. »

Vétéran de 17 saisons dans la LNH, Foligno, 36 ans, entame sa deuxième saison avec les Blackhawks après avoir été acquis par le biais d’une transaction avec les Bruins de Boston. Nommé capitaine adjoint avant la saison 2023-24, Foligno a enregistré 37 points (17B, 20A) en 74 matchs lors de sa première saison avec Chicago. Il a terminé la campagne à égalité au premier rang de l’équipe pour les buts en avantage numérique (8), tandis qu’il s’est classé troisième de l’équipe pour les points (37), quatrième pour les passes décisives (20) et quatrième ex-aequo pour les buts (17).

« Le fait que Danny, Kyle, Luke et mes coéquipiers m’aient tous fait confiance pour diriger ce groupe incroyable est une grande leçon d’humilité, et je les remercie tous pour cette opportunité », a déclaré Foligno. « Je suis plus qu’honoré de servir en tant que capitaine de cette franchise historique et de ses incroyables fans, surtout pendant une période aussi cruciale pour l’avenir de l’équipe. »