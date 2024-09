COMMUNIQUÉ : Les Oilers et Play Alberta prolongent leur partenariat

PlayAlberta.ca est un chef de file dans le domaine des jeux en ligne dans la province. Tous les revenus générés par le site sont versés au Fonds des recettes générales, qui soutient les programmes et les services sur lesquels les Albertains comptent au quotidien. De plus, le site Web a intégré les programmes GameSense et Self-Exclusion d’AGLC pour mieux soutenir les joueurs dans leur parcours de jeu.

« Nous sommes fiers d’appeler Play Alberta le bookmaker officiel des Oilers d’Edmonton », a déclaré Stew MacDonald, président et directeur des revenus d’OEG Sports & Entertainment. « Les revenus générés par Play Alberta étant destinés à des services et programmes précieux qui contribuent à enrichir la vie des Albertains, le fait d’arborer le logo Play Alberta sur notre maillot emblématique témoigne de notre engagement à long terme envers les communautés de la région pétrolière. »

La relation entre les Oilers d’Edmonton et PlayAlberta.ca permettra aux fans de découvrir les marques Play Alberta et GameSense grâce à des promotions au Rogers Place et au ICE District, ainsi qu’à des cadeaux tout au long de la saison, notamment des billets de match et des souvenirs.

L’année dernière, PlayAlberta.ca a généré 235 millions de dollars de ventes nettes, soit une augmentation de plus de 42 millions de dollars par rapport à 2022-2023. Ce chiffre contribue aux 1,5 milliard de dollars de revenus totaux du jeu qui sont versés au Fonds général de l’Alberta et qui soutiennent les programmes et services sur lesquels les Albertains comptent au quotidien.