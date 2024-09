Communiqué de presse : Risque local persistant lié au virus du Nil occidental

Pour diffusion immédiate

Vendredi 27 septembre 2024 | 16h00 | Comté de Windsor et d’Essex

Le Bureau de santé du comté de Windsor-Essex (WECHU) continue de rappeler aux résidents de se protéger contre les moustiques. À ce jour, en 2024, huit pools de moustiques ont été testés positifs pour le virus du Nil occidental (VNO) et cinq cas confirmés de VNO chez les humains à Windsor et dans le comté d’Essex. Il s’agit d’une augmentation des cas par rapport aux années précédentes, où Windsor et le comté d’Essex avaient 1 cas en 2023 et 2 cas en 2022.

« Éliminer l’eau stagnante autour de vos maisons et de vos lieux de travail pour empêcher la reproduction des moustiques et nous protéger, ainsi que nos familles, contre les piqûres de moustiques », a déclaré le Dr Aloosh, médecin-hygiéniste du Bureau de santé du comté de Windsor-Essex. Les conseils suivants peuvent aider à protéger les individus contre les piqûres de moustiques :

Utilisez des insectifuges contenant du DEET, de l’icaridine ou d’autres ingrédients approuvés sur les vêtements ainsi que sur la peau exposée. Lisez et suivez toujours les instructions sur l’étiquette.

Portez des chemises à manches longues, des pantalons longs et un chapeau lorsque vous êtes à l’extérieur. Les vêtements de couleur claire sont préférables, car les moustiques ont tendance à être attirés par les couleurs sombres.

Limitez le temps que vous passez dehors à l’aube et au crépuscule, lorsque les moustiques sont les plus actifs.

Retirez toute eau stagnante dans des endroits tels que les bains d’oiseaux, les seaux, les vieux pneus, les gamelles d’eau pour animaux de compagnie et les gouttières autour de votre propriété.

Assurez-vous que les moustiquaires de porte et de fenêtre sont bien ajustées et exemptes de trous.

Appelez le 311 ou votre service d’application des règlements locaux en cas d’eau stagnante observée dans votre communauté.

Le WECHU, ainsi que chaque municipalité, continueront de surveiller l’activité du VNO. Le programme d’application de larvicides 2024 se poursuivra tout au long du mois de septembre, de même que l’enquête sur les plaintes relatives à l’eau stagnante avec les partenaires municipaux et la distribution de matériel pédagogique.

Plus d’informations sur le virus du Nil occidental