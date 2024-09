Communiqué de presse : Les premiers cas locaux confirmés de grippe rappellent qu’il faut prendre des précautions pour prévenir la propagation des maladies respiratoires

Comtés de Hastings et Prince Edward/23 septembre 2024

Le service de santé publique de Hastings Prince Edward (HPEPH) exhorte tous les résidents à prendre des précautions pour prévenir la propagation de la grippe et d’autres maladies respiratoires, car les deux premiers cas de grippe A ont été confirmés en laboratoire pour la saison respiratoire 2024-2025. La grippe provoque des maladies légères à graves et peut entraîner de graves complications de santé, même chez les enfants et les adultes en bonne santé.

Le vaccin contre la grippe Le vaccin contre la grippe sera offert à la population générale plus tard cet automne. Il sera offert gratuitement dans les pharmacies locales et auprès des fournisseurs de soins de santé participants à toute personne de l’Ontario âgée de plus de six mois. Les résidents sont encouragés à se mettre à jour dans leur vaccination contre la grippe dès qu’ils y sont admissibles. Le vaccin contre la grippe réduit le risque de maladie grave et contribue à vous protéger, ainsi que ceux qui vous entourent et nos ressources en matière de soins de santé.

Bien que le vaccin contre la grippe soit votre meilleure défense contre les symptômes graves de la maladie, des couches de défense supplémentaires peuvent aider à prévenir la propagation de toutes les maladies respiratoires.

Faites-vous vacciner contre la grippe, la COVID-19 et le VRS lorsque ces vaccins sont disponibles et recommandés. Les vaccins contre la grippe et la COVID-19 seront disponibles plus tard cet automne et les résidents doivent se faire vacciner dès que possible.

Envisagez de porter un masque bien ajusté et bien conçu dans les lieux publics intérieurs, surtout si vous présentez un risque plus élevé d’infection grave.

Si vous êtes malade, restez chez vous si possible. Pendant votre convalescence, portez un masque pendant 10 jours à compter de l’apparition des symptômes dans les lieux publics.

Lavez-vous souvent les mains et nettoyez régulièrement les surfaces fréquemment touchées.

Couvrez-vous la bouche avec votre bras ou votre coude lorsque vous toussez ou éternuez.

Sachez si vous êtes éligibles et comment accéder aux traitements contre la COVID-19.

Pour plus d’informations, visitez hpePublicHealth.ca/respiratory-illness ou consultez notre fiche d’information.

HPEPH est situé et fournit des services sur le territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Huron-Wendat et Haudenosaunee. Nous surveillons la santé de notre population locale, offrons des programmes et des services au sein de nos communautés et aidons à élaborer des politiques publiques saines.

