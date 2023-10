Communiqué de presse : Les organismes canadiens de réglementation de la protection de la vie privée adoptent des résolutions sur la vie privée des jeunes et la vie privée au travail

Les régulateurs canadiens de la protection de la vie privée adoptent des résolutions sur la vie privée des jeunes et la vie privée sur le lieu de travail

QUÉBEC, QC 6 octobre 2023 – Les autorités chargées de la protection de la vie privée de partout au pays demandent à leurs gouvernements respectifs d’améliorer la législation sur la protection de la vie privée afin de protéger les jeunes. et les salariés, des groupes considérablement vulnérables, chacun à sa manière, à l’influence croissante des technologies numériques.

Les autorités fédérales, provinciales et territoriales en matière d’information et de protection de la vie privée se sont réunies cette semaine à Québec pour leur réunion annuelle afin de discuter de préoccupations urgentes liées à la protection de la vie privée et à l’accès à l’information. Ces discussions ont abouti à des résolutions communes appelant les gouvernements à faire davantage pour protéger le droit à la vie privée des jeunes et des travailleurs.

Pour les jeunes, la résolution met l’accent sur la responsabilité des organisations de tous les secteurs de protéger activement les données des jeunes grâce à des mesures responsables, notamment un suivi minimisé, un partage de données réglementé et un contrôle strict de la publicité commerciale. Il appelle également les organisations à protéger leurs droits d’accès, de rectification et de recours concernant les données personnelles.

La résolution sur la protection de la vie privée des employés aborde la récente prolifération des logiciels de surveillance des employés et la manière dont elle a révélé que les lois protégeant la vie privée sur le lieu de travail sont soit obsolètes, soit totalement absentes. Dans nos environnements de travail de plus en plus numériques, des protections de la vie privée solides et pertinentes doivent être mises en place pour protéger les travailleurs d’une surveillance trop intrusive de la part des employeurs.

Vie privée des jeunes

Les jeunes ont droit à la vie privée et tous les secteurs, y compris les gouvernements et les entreprises, doivent donner la priorité aux intérêts des jeunes en fixant des limites claires sur le moment et la manière dont leurs informations personnelles peuvent être utilisées ou partagées, affirment les autorités chargées de la protection de la vie privée. Ils ont appelé leurs gouvernements respectifs à revoir, modifier ou adopter la législation si nécessaire pour garantir qu’elle inclut des garanties solides, des exigences de transparence et un accès aux recours pour les jeunes. Ils ont également appelé les institutions gouvernementales à veiller à ce que leurs pratiques donnent la priorité à un environnement numérique sécurisé, éthique et transparent pour les jeunes.

« En tant qu’organismes de réglementation, nous reconnaissons que les renseignements personnels des enfants et des jeunes sont particulièrement sensibles, et nous demandons aux organisations des secteurs public et privé de les traiter en conséquence », a déclaré le commissaire à la protection de la vie privée du Canada, Philippe Dufresne.

« Les jeunes devraient pouvoir bénéficier de la technologie et être actifs en ligne de manière sûre et sans risque d’être ciblés, manipulés ou lésés. »

La résolution note que si l’environnement numérique offre de nombreuses opportunités aux jeunes, il entraîne également des préjudices bien documentés, notamment l’impact des médias sociaux sur la santé physique et mentale. Les régulateurs affirment que des protections spéciales sont essentielles pour les jeunes générations, car leurs informations peuvent rester longtemps en ligne et devenir un fardeau pour la réputation à vie.

La résolution appelle également les organisations adopter des pratiques qui favorisent les meilleurs intérêts des jeunes, en garantissant non seulement la protection de leurs données, mais également en leur donnant les connaissances et la capacité d’action nécessaires pour naviguer sur les plateformes numériques et gérer leurs données en toute sécurité et en toute autonomie. Les premières étapes consistent à identifier et à minimiser les risques liés à la vie privée dès la phase de conception. D’autres recommandations incluent la définition par défaut des paramètres de confidentialité les plus stricts ; désactiver le suivi de localisation ; et rejeter les pratiques trompeuses et les incitations qui incitent les jeunes à prendre de mauvaises décisions en matière de protection de la vie privée ou à adopter des comportements préjudiciables.

Confidentialité sur le lieu de travail

Avec l’évolution vers des modalités accrues de travail à distance et l’utilisation de technologies de surveillance dans ce monde numérique, les autorités chargées de la protection de la vie privée ont appelé les gouvernements à renforcer la législation et la protection de la vie privée des employés. Ils ont également exhorté les employeurs à être plus transparents et responsables dans leurs politiques et pratiques de surveillance des lieux de travail.

La surveillance des employés a connu une expansion considérable dans son utilisation, ses capacités technologiques et ses applications ces dernières années. De nombreux employeurs ont accéléré l’utilisation des technologies de surveillance alors qu’ils recherchent de nouveaux moyens de suivre les performances et les activités des employés sur site ou à distance, que ce soit pendant le travail ou en dehors des heures de travail.

Bien qu’un certain niveau de collecte d’informations soit raisonnable, voire nécessaire pour gérer la relation employeur-employé, l’adoption de technologies de surveillance numérique peut avoir des impacts disproportionnés sur la vie privée des employés et avoir un impact significatif sur leur carrière et leur bien-être général, ce qui entraîne des niveaux de stress accrus et d’autres effets néfastes sur la santé mentale, sans parler d’une autonomie et d’une créativité réduites.

La résolution appelle à un effort collectif de la part des gouvernements et des employeurs pour combler les lacunes statutaires, respecter et protéger les droits des employés à la vie privée et à la transparence, et garantir l’utilisation juste et appropriée des outils de surveillance électronique et des technologies d’IA sur le lieu de travail moderne.

« Assurer le respect du droit à la vie privée des employés contribue à créer un climat de confiance et soutient le moral au travail », affirme le commissaire Dufresne. « Il devrait y avoir des règles claires quant au moment et à la manière dont les technologies de surveillance doivent être utilisées. »

Lectures complémentaires :

Résolution : Placer l’intérêt supérieur des jeunes au premier plan en matière de confidentialité et d’accès aux informations personnelles

Résolution : Protéger la vie privée des employés dans le lieu de travail moderne

Lignes directrices du Commissariat : Protection des renseignements personnels en milieu de travail

Pour plus d’informations:

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

[email protected]