Communiqué de presse : Le roi de la fin de soirée, Greg Gutfeld, animateur de « Gutfeld ! » & co-animateur de « The Five » annonce une nouvelle série de dates de tournée

Gutfeld, Tom Shillue et un invité surprise feront rire et bien plus encore ce printemps

HIGHLAND HEIGHTS, KY – 28 octobre 2024 – Rejoignez Greg Gutfeld, le comédien Tom Shillue et un invité surprise pour une soirée inoubliable de rires, de perspicacité et de surprises le 17 mai à la Truist Arena.

Vous le regardez sur THE FIVE, il est avec vous les soirs de semaine sur GUTFELD !, et vous l’avez peut-être vu sur scène, mais GUTFELD LIVE ’25 est un énorme gâchis pas comme les autres ! Ne manquez pas Greg en dehors du studio et en personne comme vous ne l’avez jamais vu auparavant, alors qu’il éviscère l’hypocrisie et aborde les problèmes d’aujourd’hui avec Tom Shillue – le tout sans vous soucier de ces satanés censeurs gouvernementaux. Vous rirez, vous pleurerez, vous vous demanderez si c’est déductible d’impôt… et vous repartirez plus intelligent et plus beau.

C’est une thérapie pour quiconque dit quotidiennement : « Chérie, qu’est-ce qui est arrivé à notre pays ?

Rejoignez-nous le 17 mai lorsque la Truist Arena se transformera en une zone sans désinformation.

Les billets seront mis en vente vendredi à 10h. Pour les billets, rendez-vous sur Ticketmaster.com, TheTruistArena.com ou à la billetterie de Truist Arena.

###

À propos de Greg Gutfeld

Greg Gutfeld a été qualifié de « scandaleux et franc », ce qu’il ne nie pas non plus.

Libertaire, satiriste politique, humoriste, rédacteur en chef de magazine, auteur et blogueur, il est peut-être mieux connu comme l’animateur de fin de soirée de l’émission à succès n°1 « GUTFELD ! sur Fox News Channel où il parodie l’actualité et discute de questions clés avec son humour caractéristique. Il est également co-animateur de l’émission à succès quotidienne n°1 « The Five » et ancien animateur des légendaires programmes de Fox News Channel « The Greg Gutfeld Show » et « Red Eye ».

Le Weekly Standard le qualifie de « l’homme le plus dangereux de la télévision ». Selon le magazine, contrairement à d’autres chouchous des médias, « le travail de Gutfeld est en réalité subversif, une bombe puante lancée dans chaque salon universitaire, salle de rédaction grand public, studio de cinéma et salle de réunion à but non lucratif en Amérique. »

Avant de rejoindre Fox, Gutfeld était rédacteur chez Prevention et rédacteur en chef du magazine Men’s Health. Il est ensuite devenu rédacteur en chef des magazines Stuff et Maxim au Royaume-Uni. Il a également contribué au Huffington Post, où il est devenu légendaire pour son « ridicule inspiré et fou de ses camarades de gauche Huffers ». Il a été publié dans d’innombrables magazines, est apparu dans trop de profils pour être mentionné et ses empreintes digitales n’ont été prises qu’une seule fois.

Pendant son temps libre, Greg publie sur son propre site de fans communautaire, The Gutter.

Il est l’auteur de dix livres, parmi lesquels six best-sellers du New York Times, The Joy of Hate, Not Cool, How to be Right, The Gutfeld Monologues, The Plus: Self-Help for People Who Hate Self-Help et son le plus récent Le Roi de Late Night.

« Faites-moi confiance, vous ne voulez pas qu’il jette son dévolu sur votre hypocrisie et vos échecs publics. Considérez-vous averti. – Andrew Breitbart

Greg vit à New York avec sa femme Elena et leur adorable bouledogue français, Gus.

À propos de Truist Arena :

La Truist Arena, gérée par ASM Global, à la Northern Kentucky University propose des concerts de première classe, des événements sportifs, des spectacles familiaux et une grande variété d’autres événements. Truist Arena abrite également les équipes masculines et féminines de basket-ball nordiques de la Northern Kentucky University.

À propos d’ASM Global :

ASM Global, primée, est la première société de développement et de services complets au monde, axée sur des approches axées sur le client pour générer un succès financier significatif. Le réseau d’élite de l’entreprise s’étend sur cinq continents et propose un portefeuille de plus de 400 arènes, stades, centres de congrès/expositions et lieux d’arts du spectacle parmi les plus prestigieux au monde.

ASM Global traduit son expérience visionnaire unique en matière de propriété en développement, planification et exécution de projets innovants ; programmation de contenu ; des expériences immersives organisées pour les clients ; des solutions adaptées localement ; et des flux de revenus optimisés pour les propriétés de nos clients et les communautés environnantes. Axé sur la création de valeur et la croissance économique, ASM Global réalise le potentiel commercial des sites pour accroître la rentabilité et le profil de nos clients et partenaires. Nous entretenons des relations solides et inclusives avec les communautés dans lesquelles nous travaillons et vivons tout en défendant le bien-être et le développement de nos employés et de nos petites entreprises partenaires, ce qui se traduit par une communauté plus cohésive, résiliente et dynamique.

L’expertise et l’engagement d’ASM Global s’étendent à la gestion de sites existants, au développement de nouveaux sites et aux projets de rénovation transformateurs dans les propriétés les plus passionnantes du secteur, notamment Kai Tak Sports Park (Hong Kong), Caesars Superdome (Nouvelle-Orléans, Louisiane), The Moscone Center. (San Francisco, Californie), AO Arena (Manchester, Royaume-Uni), The Greek Theatre (Los Angeles, Californie), Desert Diamond Arena (Glendale, Arizona) et Fishers Event Center (Fishers, Indiana). Pour plus d’informations, veuillez visiter http https://www.asmgoba

En rapport