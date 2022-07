Communautés autochtones touchées de manière disproportionnée par le sida : conférence

Le nombre de cas de VIH a augmenté au Canada et cela a un impact disproportionné sur les communautés autochtones.

C’est pourquoi les chercheurs qui participent à la 24e conférence internationale annuelle sur le sida, organisée à Montréal, appellent à une nouvelle approche pour lutter contre cette maladie vieille de 50 ans.

Doris Peltier fait partie de ces chercheurs.

Coordonnatrice du Feast Centre for Indigenous STBBI Research de l’Université McMaster, elle est également une femme Anishinaabe vivant avec le VIH.

“Nous avons besoin que la communauté mondiale se tienne à nos côtés”, a déclaré Peltier.

Les communautés avec lesquelles elle travaille luttent contre des pandémies convergentes : la COVID-19, le sida et la crise des opioïdes, une réalité qui a mis à rude épreuve les réseaux de santé autochtones.

“Ça nous a tout exaspéré, et ça a révélé les failles.”

Ces fissures sont profondes : les Autochtones vivant dans les réserves sont trois fois plus susceptibles de contracter le virus.

La Dre Julie Bruneau, chercheuse sur le VIH à l’Université de Montréal, a déclaré que les opioïdes jouent un rôle majeur dans l’impact du sida sur les communautés autochtones.

« Il existe de nombreux liens entre le VIH et la crise des opioïdes, et au centre se trouvent les consommateurs de drogues et les populations clés comme les peuples autochtones », a-t-elle déclaré.

Des défenseurs comme Margaret Kisikaw Piyesis pointent du doigt la pauvreté, l’inégalité d’accès aux services médicaux et le racisme systémique.

“Certaines des causes profondes sont dues à ce qui est arrivé à nos ancêtres sur cette terre”, a expliqué Piyesis, PDG du groupe de défense des communautés, des alliances et des réseaux (CANN).

TIRER LES LEÇONS DU COVID-19

Les lacunes en matière de soins de santé sont encore plus importantes pour les Autochtones vivant avec le VIH dans les communautés éloignées et nordiques.

Mathieya Alatini est la coordonnatrice de la COVID-19 pour le Conseil des Premières Nations du Yukon.

Elle a déclaré que l’un des plus grands obstacles au Yukon en ce qui concerne la pandémie est le dépistage.

“Il n’y a qu’un seul point de service. Il faut donc que ce soit Whitehorse ou une ville centrale comme Vancouver ou Edmonton”, a-t-elle expliqué.

Alatini a déclaré que les leçons tirées du COVID-19 peuvent être appliquées au traitement du VIH dans le nord, par exemple en mettant en place un système de rendez-vous virtuel.

La COVID-19 a restreint l’accès au dépistage du sida partout au Canada en général, ce qui signifie qu’il est difficile d’obtenir une image précise des chiffres.

“On n’a pas pu faire de surveillance”, a expliqué le Dr Bruneau

Mais l’espoir est de ramener cette dernière maladie au premier plan des discussions sur la santé publique, en particulier en ce qui concerne les communautés autochtones, a déclaré Piyesis.

“Nous voulons que les peuples autochtones soient à l’avant-garde et parlent de ces solutions.”

La conférence sur le sida se termine le 2 août.