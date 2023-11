Communauté invitée aux événements de la Journée des anciens combattants de Virginia Tech | Actualités technologiques de Virginie

Au cours de la semaine précédant la Journée des anciens combattants, le 11 novembre, Virginia Tech rendra hommage aux anciens combattants et au service militaire de notre pays avec une série d’événements publics.

Lundi 6 novembre

Événement des anciens combattants du VT YMCA

11h00-14h00, Y Center, 1000 N Main St., Blacksburg

Les anciens combattants sont invités à savourer un repas, à récupérer un colis alimentaire et à se connecter avec les ressources du ministère des Anciens Combattants, du programme Emplois pour les anciens combattants, des maîtres jardiniers, du comté de Montgomery, du système de santé de Salem VA, des anciens combattants des guerres étrangères, du département de Virginie. Services aux anciens combattants et centre vétérinaire mobile du Roanoke Veteran Center. La compagnie de novembre du Virginia Tech Corps of Cadets sera également présente. Plus d’informations ici.

Mardi 7 novembre

Meetup Vétérans @ VT

18h-19h, la Bête de Blacksburg, 860 University City Blvd., Blacksburg

Rejoignez d’autres étudiants vétérans de Virginia Tech lors d’une réunion décontractée au Beast of Blacksburg.

Jeudi 9 novembre

Table ronde du Bureau de l’équité et de l’accessibilité sur la transition des anciens combattants vers le marché du travail civil

10h, en ligne

L’équipe d’action positive du Bureau pour l’équité et l’accessibilité organisera une table ronde en ligne sur la manière d’aider les anciens combattants à réussir leur transition vers le marché du travail civil. Jasmine Tucker, spécialiste principale de l’action positive chez Virginia Tech et premier sergent à la retraite de l’armée qui a servi plusieurs déploiements en Irak, modérera. Le panneau comprend

Keneidra Hargrove, co-fondateur d’Innovative Directions Investments Group et premier sergent à la retraite de l’armée qui a servi dans l’armée pendant plus de 20 ans

Chris Kiwus, vice-président de la planification, de l’infrastructure et des installations du campus chez Virginia Tech, et membre retraité de la Marine

Enrique Noyola, recruteur pour Virginia Tech qui a servi huit ans comme fantassin dans l’armée

Elizabeth Siplin, auteure, militante communautaire, fondatrice d’Empact Solutions et sergent-major de commandement de l’armée à la retraite

Les participants peuvent rejoindre l’événement via Zoom. Des sous-titres codés seront disponibles.

Le Pamplin College of Business salue les anciens combattants

12 h 30 à 14 h, atrium de la salle Pamplin

Rejoignez le Pamplin College of Business car il honore les Hokies qui incarnent l’esprit de la devise de Virginia Tech, Ut Prosim (Pour que je puisse servir). Assistez à l’événement en direct au Pamplin Atrium ou regardez-le virtuellement. Inscrivez-vous pour recevoir le lien ici.

Rencontre des anciens combattants @ VT



De 18 h à 21 h, Eastern Divide Brewing Company, 3175 Commerce St., Blacksburg

Rejoignez d’autres étudiants vétérans de Virginia Tech lors d’une réunion décontractée à Eastern Divide.

Vendredi 10 novembre



Cérémonie commémorative de la Journée des anciens combattants du Corps des cadets

10h30-11h30, Chapelle du Monument aux Morts

Le Virginia Tech Corps of Cadets honorera la Journée des anciens combattants et le service militaire de notre pays lors d’une cérémonie commémorative à la War Memorial Chapel. À 11 heures, une couronne commémorative sera déposée aux Pylônes. Les cadets tireront une salve de fusil et un clairon jouera des claquettes. Les deux événements sont ouverts au public.

Reconnaissance des anciens combattants @Viva Market



11 h à 15 h, Marché Viva, Centre étudiant Johnston

VT Dining offrira régulièrement du café et des cupcakes gratuits aux anciens combattants de la communauté VT.

Trouvez plus d’événements répertoriés sur le Calendrier du Bureau des services aux anciens combattants.