Commotions cérébrales et football universitaire : début du procès

Un jury de Los Angeles a entendu des déclarations liminaires vendredi dans le cas d’une veuve d’un ancien joueur de football de l’Université de Californie du Sud qui poursuit la NCAA pour ne pas avoir protégé son mari d’un traumatisme crânien répétitif.

Matthew Gee est décédé à 49 ans en 2018 des suites de lésions cérébrales permanentes causées par d’innombrables coups à la tête qu’il a reçus alors qu’il jouait le secondeur de l’équipe gagnante du Rose Bowl en 1990, selon la poursuite pour mort injustifiée déposée par Alana Gee.

Le jury de huit femmes et six hommes a écouté avec Gee et deux de ses trois enfants de longues déclarations liminaires des deux côtés devant la Cour supérieure de Los Angeles.

Parfois, Gee et sa fille, Melia, se tamponnaient les yeux avec un mouchoir en papier alors que les avocats racontaient la vie de son mari et ses luttes contre l’alcoolisme et la toxicomanie.

L’un des avocats de Gee, Justin Shrader, a déclaré qu’elle réclamait 1,8 million de dollars de dommages-intérêts en fonction de l’espérance de vie de son mari. Il a déclaré que Gee demandait également des dommages-intérêts pour mort injustifiée, perte de la compagnie de son mari et une demande de survie pour Gee.

“Alana veut être l’une des dernières veuves à découvrir que le football universitaire peut provoquer une CTE”, a déclaré Shrader, faisant référence à l’encéphalopathie traumatique chronique, une maladie dégénérative du cerveau.

Sur les centaines de poursuites pour mort injustifiée et blessures corporelles intentées par des footballeurs universitaires contre la NCAA au cours de la dernière décennie, Gee’s n’est que le deuxième à être jugé avec des allégations qui frappent à la tête et ont conduit à CTE. Il pourrait être le premier à atteindre un jury.

“Cette affaire est un gros problème”, a déclaré l’avocat Will Stute, qui représente la NCAA.

La NCAA, l’instance dirigeante de l’athlétisme universitaire aux États-Unis, a déclaré qu’elle n’était pas responsable de la mort du mari de Gee, qu’elle a imputée à l’abus d’alcool, à la drogue et à d’autres problèmes de santé.

“Nous pensons que les preuves vont montrer qu’il était impossible pour Matthew Gee d’assumer le risque de maladie cérébrale dégénérative parce que la NCAA pense toujours qu’il n’existe pas”, a déclaré Bill Horton, un autre des avocats de Gee.

Stute a répliqué plus tard en disant: “Je ne vous dirai pas que la NCAA nie que le CTE est un véritable problème médical, mais il n’y a toujours pas de consensus dans la communauté médicale sur les causes du CTE. La NCAA a toujours et continuera de suivre la science. “

La défense a cherché à exclure tout témoignage sur les coéquipiers de Gee et la NCAA a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve médicale qu’il souffrait de commotions cérébrales à l’USC.

“Cette affaire ne concerne pas les commotions cérébrales”, a déclaré Stute au jury. “Nous avons beaucoup entendu parler de commotions cérébrales. Il n’y a aucune preuve que Matthew Gee ait jamais été diagnostiqué avec une commotion cérébrale, n’a jamais signalé de commotion cérébrale.”

“Il n’y a rien que la NCAA aurait pu faire pour empêcher la mort de Gee”, a déclaré Stute.

Horton n’était pas d’accord, déclarant au jury: “Nous pensons qu’il a subi un certain nombre de commotions cérébrales à l’USC et n’a jamais été averti de ce qui pourrait arriver plus tard dans la vie.”

La question des commotions cérébrales dans le sport, et le football en particulier, a été au centre des préoccupations ces dernières années, car la recherche en a découvert davantage sur les effets à long terme des traumatismes crâniens répétés dans des problèmes allant des maux de tête à la dépression et, parfois, à l’apparition précoce de la maladie de Parkinson ou d’Alzheimer. maladie.

Un procès en 2018 au Texas a conduit à un règlement rapide après plusieurs jours de témoignages de témoins pour la veuve de Greg Ploetz, qui a joué la défense du Texas à la fin des années 1960.

En 2016, la NCAA a accepté de régler un recours collectif pour commotion cérébrale, en versant 70 millions de dollars pour surveiller les conditions médicales de l’ancien athlète universitaire, 5 millions de dollars pour la recherche médicale et des paiements allant jusqu’à 5 000 $ pour les joueurs individuels réclamant des blessures.

Stute a souligné au jury qu’il se concentrait sur les années 1988-92, lorsque Gee jouait pour les Trojans.

“Les preuves montreront que la CTE n’a été découverte chez un joueur de football qu’en 2005”, a-t-il déclaré. “Mais d’une manière ou d’une autre, la NCAA était censée avertir les gens d’une maladie qui n’avait pas encore été identifiée.”

La NFL a été frappée par des poursuites similaires pour commotion cérébrale et a finalement accepté un règlement couvrant 20 000 joueurs à la retraite fournissant jusqu’à 4 millions de dollars pour un décès impliquant CTE, qui se retrouve chez des athlètes et des vétérans militaires qui ont subi des lésions cérébrales répétitives. Il devrait dépasser 1,4 milliard de dollars en versements sur 65 ans pour six conditions d’admissibilité.

Après des années de démentis, la NFL a reconnu en 2016 que des recherches effectuées au Centre d’encéphalopathie traumatique chronique de l’Université de Boston ont montré un lien entre le football et le CTE, qui est associé à la perte de mémoire, à la dépression et à la démence progressive. Elle ne peut être diagnostiquée qu’après la mort.

Le centre a trouvé CTE dans le cerveau de 110 des 111 anciens joueurs décédés de la NFL et de 48 des 53 anciens joueurs universitaires, selon une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association.

Les membres du Temple de la renommée diagnostiqués après la mort comprennent Ken Stabler et Mike Webster et Junior Seau, un coéquipier de Gee à l’USC.

La NCAA, qui exigeait en 2010 que les écoles aient un protocole sur les commotions cérébrales, a déclaré que les effets à long terme des blessures à la tête n’étaient pas bien compris au moment où Gee jouait.

Alana Gee a fait don du cerveau de son défunt mari au CTE Center de l’Université de Boston, qui a confirmé qu’il souffrait d’un CTE de grade 2, un niveau inférieur de la maladie.

La cause préliminaire du décès de Gee a été répertoriée comme les effets toxiques combinés de l’alcool et de la cocaïne avec d’autres conditions importantes de maladies cardiovasculaires, de cirrhose et d’obésité.

Stute a affiché le résumé de l’Université de Boston des dossiers médicaux de Matthew Gee, qui notait également qu’il avait le syndrome de Klippel-Trenaunay-Weber, une maladie vasculaire congénitale rare qui provoque des douleurs chroniques.

“Nous pensons que les problèmes de toxicomanie étaient dus à son CTE, que le cerveau a été affecté en premier avant que d’autres choses ne se produisent”, a déclaré Horton.

Stute a déclaré que la défense pense que la question clé est de savoir ce qui a tué Gee. Il a ensuite affiché les dossiers médicaux de Gee, qui notaient sa consommation de marijuana, de LSD et de cocaïne, ainsi que d’alcool.

“Il a caché sa consommation d’alcool et de drogue à sa famille et à ses médecins”, a déclaré Stute. “Il a continué à boire après avoir reçu un diagnostic d’hypertension et de maladie du foie. Ce n’est pas à blâmer M. Gee. C’est simplement les faits.”

L’écrivain de l’Associated Press Brian Melley a contribué à ce rapport.