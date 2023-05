« Commotion nationale » : le président équatorien dissout le congrès alors que le vote de destitution se profile

Le président Guillermo Lasso a ordonné la dissolution du gouvernement équatorien.

Le décret intervient alors que Lasso fait face à un vote de destitution.

C’est la première fois qu’un président équatorien dissout la législature.

Le président équatorien Guillermo Lasso a publié mercredi un décret pour dissoudre la législature du pays, un jour après que l’organe dirigé par l’opposition a ouvert une procédure de destitution pour sa corruption présumée.

Le décret publié brusquement par le bureau du président conservateur impopulaire déclare que Lasso dissout l’Assemblée nationale monocamérale « en raison d’une grave crise politique et d’une agitation nationale ».

En dissolvant le congrès, Lasso a appelé le Conseil national électoral (CNE) à convoquer de nouvelles élections.

Selon la loi, dans les sept jours suivant la publication du décret, le CNE doit se réunir pour convoquer de nouvelles élections présidentielles et législatives pour terminer le mandat en cours, qui se termine en 2025.

Les élections doivent avoir lieu dans les 90 jours et Lasso, 67 ans, pourrait à nouveau se présenter à la présidence, bien que sa popularité soit à un niveau record.

Jusqu’à ce qu’une nouvelle Assemblée nationale soit assermentée, Lasso est en mesure de gouverner par décret, avec contrôle par la Cour constitutionnelle.

Le Front populaire – une alliance de travailleurs, d’enseignants, d’organisations rurales, d’étudiants et de femmes – a appelé à une manifestation nationale pour défendre « les droits et les libertés ».

« Une innocence incontestable »

Le procès en destitution de Lasso s’est ouvert mardi, au milieu d’un pic continu de violence liée au trafic de drogue dans le pays sud-américain et d’une colère généralisée face à la hausse du coût de la vie.

S’adressant au législateur, Lasso avait proclamé son « innocence totale, évidente et incontestable ».

L’opposition majoritaire de gauche a accusé Lasso d’être au courant d’allégations de corruption dans des entreprises publiques, dans lesquelles son beau-frère Danilo Carrera et un homme d’affaires accusé de trafic de drogue ont été impliqués.

S’exprimant mercredi à la télévision d’Etat, Lasso a défendu sa décision de dissoudre l’Assemblée nationale.

Faisant référence aux nouvelles élections, Lasso a déclaré :

C’est une décision démocratique non seulement parce qu’elle est constitutionnelle mais parce qu’elle rend au peuple équatorien la possibilité de décider.

Le bâtiment de l’Assemblée nationale et le palais du gouvernement dans le centre de Quito étaient tous deux sous la garde des forces de sécurité mercredi matin.

La responsable du CNE, Diana Atamaint, a lancé un appel au calme.

« J’appelle les acteurs politiques et institutionnels à mener à bien ce processus électoral sans précédent avec la maturité et la responsabilité qui nous caractérisent », a déclaré Atamaint lors d’une conférence de presse.

« Les forces armées et la police nationale maintiennent et continueront de maintenir leur respect absolu de la constitution », a déclaré le général Nelson Proano, chef des forces armées combinées, dans une vidéo diffusée par le ministère de la Défense.

« Irresponsabilité politique »

Les actions de Lasso visaient peut-être à empêcher sa destitution, mais les experts disent que cela profitera probablement à l’opposition de gauche et à leur dirigeant en exil Rafael Correa, l’ancien président (2007-17) qui s’est enfui en Belgique pour éviter de purger une peine de huit ans. condamnation pour corruption.

Écrivant sur Twitter, Correa a qualifié cette décision de « coup d’État ».

Corréa a dit :

C’est illégal. Il est évident qu’il n’y a pas d’état d’agitation interne, mais plutôt un procès politique conforme à la constitution.

« En tout cas, c’est une excellente occasion de renvoyer Lasso, son gouvernement et ses législateurs à la location. »

Le politologue Santiago Cahuasqui, de l’université SEK de Quito, a déclaré à l’AFP que « les secteurs de droite sont affaiblis par la présence d’un gouvernement avec moins de 15% » d’approbation.

Lors d’élections anticipées, « les secteurs du centre et de gauche pourraient avoir plus de possibilités et de perspectives ».

L’expert constitutionnel Rafael Oyarte a déclaré à l’AFP que la dissolution du Congrès n’apportait que peu de dividendes pour Lasso, car cela ne profiterait qu’à la gauche.

« S’il n’est pas sûr qu’ils remportent la présidence, une chose est sûre : ils augmenteraient leur nombre de législateurs, qui s’élève actuellement à 49 sur 117. »

La législature équatorienne a tenté de destituer Lasso en juin de l’année dernière, à une époque de violentes manifestations menées par des peuples autochtones contre la hausse du coût de la vie, mais il lui manquait 12 voix.

Leonidas Iza, le chef du puissant syndicat de la Confédération des nationalités indigènes, a décrit la décision de Lasso comme un « coup d’État lâche avec l’aide des forces armées et de la police » et a averti que le pays était au bord de la « dictature ».

Les groupes autochtones ont joué un rôle clé dans la chute de trois présidents équatoriens de 1997 à 2005.

Après le décret de Lasso, Washington a réaffirmé qu’il considérait l’Équateur comme un partenaire dans des domaines clés, comme la lutte contre le trafic de drogue, mais qu’il surveillait de près les événements à Quito.

« En fin de compte, nous exhortons toutes les institutions gouvernementales, la société et les citoyens à veiller à ce que les processus démocratiques soient menés pour le peuple équatorien », a déclaré le porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel.