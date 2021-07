Commotion cérébrale dans le sport : une action gouvernementale urgente est nécessaire pour réduire les risques, selon les députés | Actualités footballistiques

Une enquête du comité du Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) sur les commotions cérébrales dans le sport indique qu’une action urgente du gouvernement est nécessaire car le sport a été autorisé à « marquer ses propres devoirs ».

Le rapport a appelé le gouvernement à superviser l’introduction d’un protocole cohérent de commotion cérébrale minimale à l’échelle du Royaume-Uni au cours de la prochaine année, reflétant l’approche adoptée en Écosse.

Il a également appelé le Health and Safety Executive (HSE) à s’impliquer plus étroitement dans le sport, le président du comité Julian Knight l’accusant d’un « manquement au devoir » en laissant aux sports le soin de gérer eux-mêmes les risques.

Le rapport recommandait que le HSE travaille avec les organisations sportives pour établir un cadre national pour la déclaration des blessures sportives d’ici juillet 2022. Dans un délai d’un an, tous les sports devraient être tenus de signaler tout événement pouvant entraîner une lésion cérébrale acquise.

« Les protections accordées par l’État aux travailleurs s’appliquent autant aux footballeurs et aux jockeys qu’aux mineurs et aux ouvriers du bâtiment », indique le rapport.

« Nous sommes étonnés que le sport soit laissé par le Health and Safety Executive pour marquer ses propres devoirs. »

Le rapport a admis qu’aucun lien de causalité définitif n’avait été établi entre la pratique d’un sport et la démence, mais a déclaré qu’il était « indéniable qu’une minorité importante de personnes serait confrontée à des problèmes neurologiques à long terme en raison de leur participation au sport ».

Knight a déclaré: « Franchement, à ce jour, nous venons de voir des passe-droits et c’est un non-sens complet.

« Nous savons qu’il existe un lien entre la démence et les lésions cérébrales acquises et cela se produit parfois dans le sport. Cela est plus susceptible de se produire dans les environnements sportifs, donc ce que nous devons faire est d’atténuer ces risques grâce à des conseils appropriés.

« Nous voulons toujours que les gens apprécient le sport qu’ils aiment, mais soient conscients du risque et aient en place autant de protocoles de sécurité que raisonnable. »

Le rapport accuse également les autorités du football d’avoir mis trop de temps à s’attaquer au problème. Il a déclaré que le verdict du coroner sur l’ancien attaquant de West Brom et de l’Angleterre Jeff Astle il y a près de 20 ans aurait dû amener la Football Association à prendre un « intérêt plus fort et soutenu » pour la question.

La mort d’Astle a été attribuée à une maladie professionnelle liée à la direction répétée d’une balle.

Image:

La mort de Jeff Astle a été attribuée à une maladie professionnelle liée à la direction répétée d’une balle



« Au cours des 20 dernières années, ni la Football Association ni la Professional Footballers’ Association ne se sont suffisamment battues, ou assez publiquement, pour aborder ce problème au sein de la communauté du football au sens large », indique le rapport.

« Cependant, ils ne sont qu’une partie d’un échec plus large à résoudre le problème des lésions cérébrales acquises dans le sport. »

Le rapport indique que le gouvernement jouera un rôle central dans l’élaboration d’un protocole global sur les commotions cérébrales à travers le Royaume-Uni et pour s’assurer qu’il est correctement communiqué.

« Nous avons du mal à voir les inconvénients d’un protocole cohérent à l’échelle du Royaume-Uni pour les commotions cérébrales et recommandons que le gouvernement se tourne vers le modèle écossais, puis travaille avec les gouvernements décentralisés d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord pour le développer, au cours des 12 prochains mois. , un protocole britannique pour les commotions cérébrales dans tous les sports », a-t-il déclaré.

Image:

Le rapport accuse les autorités du football d’avoir mis trop de temps à s’occuper de la question des commotions cérébrales



« Cela devrait être utilisé par les instances dirigeantes nationales comme norme minimale pour créer les règles de leur sport et devrait prendre en compte et être cohérent avec le cadre national pour le signalement des blessures sportives que nous avons recommandé plus tôt dans ce rapport. »

Le gouvernement est également appelé à aider à mettre en place un fonds central de recherche – où la recherche est « considérée comme indépendante » – et à inciter le sport à contribuer en offrant un certain financement de contrepartie.

Le rapport a indiqué que le gouvernement s’était rendu coupable d’un « non-respect des interventions pratiques » dans le passé, sur la base de rapports précédents.

« Nous exhortons le gouvernement à saisir l’ortie cette fois, à dépasser les inquiétudes sur la façon dont la réglementation peut changer le sport et à prendre des mesures réelles et efficaces », indique le rapport.

Avancement : Le sport a raté l’occasion de remettre de l’ordre dans sa maison

Image:

L’organisation caritative Headway a qualifié le rapport de « pas en avant important »



L’organisme de bienfaisance Headway sur les lésions cérébrales a salué les conclusions de l’enquête.

Réagissant au rapport du DCMS, Peter McCabe, directeur général de Headway, a déclaré : « Il s’agit d’un pas en avant important dans la campagne visant à mieux protéger les gens contre les risques à court et à long terme de commotion cérébrale.

« Nous sommes reconnaissants au comité de nous avoir invités à contribuer à cette importante enquête. Le rapport fait un certain nombre de recommandations claires, que nous soutenons toutes largement, bien que certaines questions demeurent.

« L’amélioration de la collecte et du suivi des données nous aidera à mieux comprendre l’étendue du problème, en particulier au niveau local, tandis qu’un soutien gouvernemental pour le traitement, le financement de la recherche et de l’éducation serait également le bienvenu.

« La critique du comité à l’encontre des instances dirigeantes du sport est claire. Ce problème n’est pas nouveau et pourtant, pendant des années, le sport a pu minimiser son importance, avec peu ou pas de contrôle de la part du gouvernement.

« Pendant trop longtemps, il a été laissé à des organisations caritatives telles que Headway de demander des comptes au sport et nous convenons avec Julian Knight que cela doit changer. Le sport a eu suffisamment de temps pour mettre de l’ordre dans sa maison et le moment est venu pour le gouvernement de intervenir. »