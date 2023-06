Commotion cérébrale dans le football : lien entre les impacts sportifs à la tête et le CTE « raisonnable à envisager », selon un rapport | Nouvelles du football

Un document clé qui façonne la politique sportive sur les commotions cérébrales indique qu’il est « raisonnable de considérer » qu’il existe une association potentielle entre les impacts répétitifs de la tête et le développement de l’encéphalopathie traumatique chronique.

Il a été annoncé le mois dernier que trois autres anciens joueurs de la Ligue de football – Jimmy Conway, Jim Fryatt et Jimmy Gabriel – avaient reçu un diagnostic posthume de CTE, une maladie cérébrale progressive et mortelle.

Les résultats ont presque doublé le nombre de diagnostics confirmés publiquement dans le football anglais, à la suite de cas impliquant Jeff Astle, Rod Taylor, Billy McEwan et Nobby Stiles.

Aujourd’hui, la dernière déclaration de consensus sur les commotions cérébrales dans le sport, un document qui dans le passé a joué un rôle clé dans l’élaboration de la façon dont les instances dirigeantes du sport établissent leurs politiques et protocoles en matière de commotions cérébrales, déclare : « Il est raisonnable d’envisager une exposition étendue à des impacts répétitifs à la tête, comme celle vécue par certains athlètes professionnels, comme potentiellement associée au développement de la neuropathologie spécifique décrite comme CTE-NC (changement neuropathologique CTE). »

Image:

Les commotions cérébrales sont devenues de plus en plus un sujet dans le sport professionnel ces dernières années





Des sports tels que le football et le rugby ont apporté des changements ces dernières années pour offrir une plus grande protection contre le risque d’impact commotionnel et sous-commotionnel, par exemple des restrictions sur la tête à l’entraînement à tous les niveaux du football et des essais pour abaisser la hauteur du tacle au rugby.

La nouvelle déclaration indique que les études menées à ce jour sur les effets des commotions cérébrales et des impacts répétés sur la tête sur la santé des athlètes plus tard dans la vie ont été « limitées ».

L’étude FIELD de 2019 a révélé que les footballeurs professionnels étaient trois fois et demie plus susceptibles de mourir d’une maladie neurodégénérative que les membres du même âge de la population générale, ce qui fait craindre que leur plus grande exposition aux impacts commotionnels et sous-commotionnels soit à l’origine du risque accru.

Le Dr Adam White, responsable de PFA Brain Health, a discuté de la possibilité de substitutions temporaires de commotion cérébrale avec l’International Football Association Board



Cependant, la déclaration – la première à être publiée depuis 2017 – indique que beaucoup plus de travail est nécessaire pour établir fermement un lien.

« Les études, à ce jour, sont méthodologiquement limitées car la plupart n’ont pas été en mesure d’examiner ou d’ajuster de nombreux facteurs pouvant être associés aux résultats neurologiques d’intérêt », lit-on.

« Les études examinant les troubles cognitifs et les résultats neurologiques n’ont pas examiné les facteurs génétiques et n’ont généralement pas pris en compte ou contrôlé les facteurs connus pour être importants pour la santé du cerveau dans la population générale, tels que le niveau d’instruction, le statut socio-économique, le tabagisme, l’hypertension et les troubles cardiovasculaires. maladie, diabète, apnée du sommeil, hyperintensité de la substance blanche, isolement social, alimentation, activité physique ou exercice.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Stevie Ward organise une table ronde sur les commotions cérébrales dans la ligue de rugby avec ses collègues professionnels James Graham, Tom Johnstone, Tyrone McCarthy et Greg Burke



« Pour établir une association causale claire entre la participation sportive tôt dans la vie et les troubles cognitifs ou la démence tard dans la vie ou pour quantifier cette association, de futures études cas-témoins et de cohorte bien conçues, qui incluent autant de facteurs individuels de modification du risque et de confusion que possible, sont nécessaires. »

La déclaration recommandait la création d’un nouveau groupe de travail, qui chercherait des fonds pour de nouvelles recherches sur les impacts possibles à long terme des lésions cérébrales et « poursuivrait les délibérations sur ces sujets dans l’intérêt des soins aux athlètes ».

Dans un briefing lié à la publication du rapport, le co-auteur de la déclaration, le Dr Jon Patricios, a déclaré que le football doit opérer un « seuil bas » pour une suspicion de commotion cérébrale s’il souhaite continuer avec de courtes évaluations sur le terrain.

Les militants des blessures à la tête, le syndicat mondial des joueurs FIFPRO, la Premier League et la Major League Soccer aux États-Unis ont appelé à un essai de substituts temporaires de commotion cérébrale plus tôt cette année, ce qui permettrait une évaluation hors terrain de 10 minutes pour un joueur soupçonné de commotion cérébrale.

L’ancien arbitre de Premier League Dermot Gallagher évalue l’incident entre Gabriel Martinelli et Jan Bednarek qui a conduit au remplacement du joueur de Southampton pour le protocole de commotion cérébrale



L’organe législatif du jeu, l’International Football Association Board, a rejeté cette proposition en janvier, les travaux se poursuivant sur le procès de remplacement permanent supplémentaire pour commotion cérébrale, qui comprend une évaluation sur le terrain beaucoup plus courte.

Le Dr Patricios a déclaré: « Trois minutes suffisent pour suspecter une commotion cérébrale (mais) si vous n’accordez qu’une période de trois minutes, votre seuil pour retirer ce joueur devrait être très bas.

« S’il y a un soupçon (ils ont subi une commotion cérébrale), ils doivent être retirés et ne pas revenir jouer s’il n’y a pas suffisamment de temps pour faire une évaluation appropriée. »

Le Dr Patricios, dans le cadre du groupe Concussion In Sport qui coordonne la déclaration de consensus, a écrit à l’IFAB en février pour soutenir les appels à un essai temporaire de substitution de commotion cérébrale.

Les travaux sur cette dernière déclaration ont commencé en 2018 et sont basés sur les résultats discutés par plus de 100 cliniciens experts lors de la conférence sur les commotions cérébrales dans le sport qui s’est tenue à Amsterdam en octobre dernier.

La Conférence est financée et organisée par des organismes sportifs tels que la FIFA, World Rugby et le Comité international olympique.

Le travail du CISG a été critiqué dans le passé par certains militants des blessures à la tête pour être trop protecteur des organisations sportives, mais le premier co-auteur de la déclaration, le Dr Kathryn Schneider, affirme que le groupe a « fait évoluer le processus et a été inclusif ». dans la création de ce dernier document, publié dans le British Journal of Sports Medicine.

Ailleurs dans la déclaration, les cliniciens sont encouragés à recommander un retour précoce à une activité physique légère qui n’exacerbera pas les symptômes dans les 24 à 48 premières heures suivant la commotion cérébrale, constatant qu’un repos strict jusqu’à la résolution complète des symptômes liés à la commotion cérébrale n’est « pas bénéfique « .

Un temps d’écran limité dans les 48 premières heures suivant la blessure peut également faciliter la récupération, selon les données examinées par les cliniciens qui ont préparé la déclaration.