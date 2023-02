Commotion cérébrale dans la ligue de rugby: James Graham, Stevie Ward, Tyrone McCarthy, Greg Burke et Tom Johnstone sur leurs expériences | Actualités de la Ligue de Rugby

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Stevie Ward organise une table ronde sur les commotions cérébrales dans la Ligue de rugby avec ses collègues professionnels James Graham, Tom Johnstone, Tyrone McCarthy et Greg Burke

James Graham pense qu’un changement de culture dans la ligue de rugby est nécessaire si le sport veut maîtriser les problèmes liés aux commotions cérébrales.

L’ancien attaquant international de Grande-Bretagne et d’Angleterre a subi plus de 100 commotions cérébrales au cours de sa carrière de joueur de 17 ans sur ces côtes et en Australie, et depuis sa retraite, il s’est fortement impliqué dans des campagnes de sensibilisation aux blessures à la tête et à leurs effets à long terme.

S’exprimant dans le cadre d’un Sky Sports Nouvelles table ronde avec quatre autres joueurs actuels et anciens, Graham a révélé comment une IRM avait révélé une réduction du volume d’une zone de son cerveau et concernant des taches sombres d’un côté qui, selon les médecins, étaient causées par des commotions cérébrales répétées, et veut changer pour être dirigé par ceux qui pratiquent et entraînent le sport.

“Nous mettons énormément l’accent sur la culture de la victoire et de la performance, nous ne mettons pas l’accent sur la culture de la santé”, a déclaré Graham. “Cela fait peut-être légèrement pencher la balance en faveur de l’aspect santé du sport.

“La commotion cérébrale est dans l’esprit de toute personne impliquée dans le sport en ce moment. C’est très bien que les meilleurs neurologues du monde nous parlent des dangers d’une commotion cérébrale et de continuer à jouer.

“Mais du point de vue des joueurs et des athlètes, nous connaissons les pressions qui vont avec et les sacrifices que nous avons faits.

“Il s’agit d’amener de nombreux acteurs du jeu avec nous.”

James Graham est devenu un défenseur de la sensibilisation aux commotions cérébrales depuis qu’il a cessé de jouer

Dirigée par Stevie Ward, l’ancien capitaine des Leeds Rhinos qui a été contraint de prendre sa retraite à 27 ans en raison des effets d’une commotion cérébrale, la discussion a inclus l’ancien international irlandais Tyrone McCarthy, l’actuel ailier des Catalans Dragons Tom Johnstone et Greg Burke, qui joue maintenant pour l’équipe du championnat Betfred Barrow. Raiders, ainsi que Graham.

Prop Burke, qui représentait le club local Wigan Warriors, Widnes Vikings et Salford Red Devils dans la Betfred Super League, a rappelé à quel point la commotion cérébrale n’était pas considérée comme un sujet de préoccupation au début de sa carrière.

“On nous a appris à aller en enfer pour le cuir”, a déclaré Burke. “J’ai eu une très mauvaise commotion cérébrale où je ronflais par terre, et je suis sorti et j’ai eu une conversation avec les gars et j’ai dû leur demander [something] 15 fois en 15 minutes.

“Je ne me souvenais de rien et ils se moquaient tous de moi, et je ne savais pas de quoi ils se moquaient.

Greg Burke a parlé de ses expériences de commotion cérébrale

“En regardant en arrière avec une tête plus âgée sur moi, ce n’était pas une bonne chose pour un jeune garçon de traverser parce que je le traversais juste et tout le monde en riait, et c’est la culture du jeu où vous obtenez vous-même comme il se doit et faites-le pour vos coéquipiers.

“Mais si en tant que coéquipiers, nous pouvons dire ‘Je sais que tu es dur, mais je sais que tu n’as pas raison et que tu ne te dérobes pas, prends juste soin de toi – tu es meilleur pour nous quand tu es au sommet de ton jeu’.”

McCarthy est maintenant entraîneur de l’académie avec son ancien club Warrington Wolves, ayant été contraint de lever le rideau sur ses jours de jeu en raison d’une commotion cérébrale subie alors qu’il jouait pour Leigh Centurions au cours de la saison 2021.

En tant que l’un des responsables de la prochaine génération de joueurs, le joueur de 34 ans est conscient de la nécessité de créer un environnement où les commotions cérébrales sont prises au sérieux et où les joueurs peuvent être honnêtes quant à savoir s’ils ont subi des blessures à la tête.

Tyrone McCarthy est maintenant entraîneur après avoir pris sa retraite en raison d’une commotion cérébrale

“C’est probablement le défi ultime pour l’avenir”, a déclaré McCarthy. “En parlant de jeunes enfants, ils doivent comprendre s’ils sont blessés ou blessés, mais avec une commotion cérébrale, c’est probablement différent.

“À Warrington, nous avons du personnel médical à chaque session pour s’assurer qu’ils surveillent tous les contacts et retirent les joueurs quand ils en ont besoin.

“Nous devons créer ces environnements où les joueurs se sentent bien pour dire” je ne me sens pas bien “, et en tant qu’entraîneurs, nous devons faire confiance à ce que les joueurs disent.”

Les blessures à la tête restent un énorme problème pour les deux codes du rugby, des recherches récentes montrant que trois commotions cérébrales ou plus sont liées à une aggravation des fonctions cérébrales plus tard dans la vie, et Ward espère que de telles discussions mèneront à un résultat positif.

“Ceci, pour moi, est un point de départ”, a déclaré Ward. “Où nous entamons une conversation ouverte et progressons vers la meilleure version du jeu que nous aimons.”

