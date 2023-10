BOSSIP était dans le bâtiment pour le dîner de la démocratie en Géorgie 2023 le jeudi 12 octobre au Atlanta History Center.

Le dîner de la démocratie est une reconnaissance des plus de 100 institutions locales qui travaillent ensemble pour cultiver le pouvoir par l’engagement civique, l’éducation civique et la participation civique. Le thème de cette année était « Célébrer le pouvoir de la coalition ».

L’un des lauréats de cette année était le rappeur, acteur et activiste américain primé Common. Le directeur principal du contenu de BOSSIP a parlé avec le natif de Chicago de ses réflexions sur les rappeurs comme Kanye West et Sexxy Red soutenant Donald Trump. Il s’avère que Common s’inquiète moins du soutien des gens aux candidats avec lesquels il n’est pas d’accord et se concentre davantage sur la manière dont il peut créer le plus de changement pour ceux qui en ont besoin.

« En qui les gens croient, c’est en qui ils doivent croire », nous a dit Common. « Si tel est votre choix, c’est en qui vous croyez, je vais simplement faire le choix de faire ce que je pense être juste pour un tout plus grand. J’essaie de regarder les choses et de me dire : « OK, tout d’abord, qui sont les gens qui sont opprimés et qui ne sont pas vraiment bien servis ? Qu’il s’agisse de gens pauvres ou de personnes incarcérées, que ce soit des femmes, des Latinos, cela ne me convient pas. Si je suis assis dans une pièce et qu’une personne est maltraitée, cela ne me semble pas bien. Je considère le travail que je fais comme : « Qui puis-je aider, à savoir les personnes qui ne sont vraiment pas traitées équitablement ? » Et j’essaie de leur créer des opportunités et de leur donner du pouvoir. C’est donc là-dessus que repose mon travail politique.»

« Je vais seulement soutenir les candidats et les personnes en qui je crois vraiment », a poursuivi Common. « Nous ne sommes peut-être pas d’accord sur tous les points politiques, car je ne suis pas un politicien, mais je sais que certaines politiques peuvent bénéficier à nos communautés. J’aimerais profiter à ceux qui ont été incarcérés pour cause d’herbe alors que c’est désormais légal, certaines politiques pourraient changer cela. Ou un jeune qui purge trois peines d’emprisonnement à perpétuité, mais qui a peut-être fait quelque chose quand il était très jeune et qui mérite au moins d’être traduit en justice devant la commission des libérations conditionnelles. Ou les choses que je considère comme importantes, comme essayer simplement d’obtenir une meilleure éducation et de meilleurs programmes artistiques soutenus. Si je dis que je veux la démocratie et être libre, je ne peux pas vraiment essayer de dicter ce que vous faites. Je pourrais vous montrer mon exemple, ce que je pense être la meilleure façon de procéder, mais je ne vais même pas m’asseoir ici et essayer d’utiliser l’énergie pour cela. Vous croyez ce en quoi vous croyez. Mais comment pouvons-nous nous rassembler et faire quelque chose de ce côté-ci qui puisse aider ces gens à vivre ?