Commission royale à Crown Resorts pour tester sa licence de casino

Le gouvernement victorien lancera une commission royale dans Crown Resorts, pour tester l’aptitude du géant du jeu à détenir sa licence de casino à Melbourne.

« Il s’agit de s’assurer que ceux qui détiennent une licence de casino à Victoria respectent les normes les plus élevées de probité et d’intégrité – et qu’ils sont responsables de leurs actions », a déclaré le premier ministre de Victoria Daniel Andrews dans un communiqué.

L’annonce de la commission royale fait suite à la publication du rapport Bergin en Nouvelle-Galles du Sud plus tôt ce mois-ci, qui a révélé que Crown avait facilité le blanchiment d’argent via les comptes bancaires des filiales et n’avait pas agi lorsqu’il avait été porté à leur attention.

La ministre des Jeux de Victoria, Melissa Horne, a déclaré que le gouvernement de l’État avait parcouru le rapport de 800 pages ligne par ligne et avait décidé qu’une commission royale était nécessaire.

« Les conclusions étaient si graves que l’action la plus appropriée pour protéger les intérêts de l’époque victorienne était la création d’une commission royale », a-t-elle déclaré aux journalistes lundi.

L’ancien juge de la Cour fédérale Raymond Finkelstein assumera le rôle de commissaire royal chargé de superviser l’enquête.

Il devrait faire rapport dès août et au plus tard à la fin de l’année.

On estime qu’il en coûtera aux contribuables victoriens entre 5 et 7 millions de dollars.

