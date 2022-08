Commission : le gouvernement de Séoul responsable de la maltraitance des installations

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La Commission Vérité et Réconciliation de Corée du Sud a jugé les anciens gouvernements militaires du pays responsables des atrocités commises à Brothers Home, un établissement pour vagabonds financé par l’État où des milliers de personnes ont été réduites en esclavage et maltraitées des années 1960 aux années 1980.

La commission a annoncé mercredi les premiers résultats de son enquête sur les violations des droits humains à Brothers, y compris les cas extrêmes de travail forcé, de violence et de décès.

La commission a déclaré qu’elle avait jusqu’à présent confirmé 657 décès à Brothers, ce qui était plus élevé que le décompte précédemment connu de 513 entre 1975 et 1986 documenté dans les dossiers de l’établissement.

Jung Geun-sik, président de la commission, a déclaré que ses conclusions étaient basées sur son enquête sur les cas de 191 personnes, qui faisaient partie des 544 frères survivants qui ont jusqu’à présent déposé des demandes. Jung a déclaré que la commission prévoyait également d’enquêter sur les adoptions étrangères d’enfants de Frères alors qu’elle poursuivait son enquête.

Des années 1960 aux années 1980, les dictateurs militaires sud-coréens ont ordonné des rafles pour embellir les rues. Des milliers de personnes – y compris des sans-abri et des handicapés, ainsi que des enfants – ont été arrachées des rues et emmenées dans des établissements où elles ont été détenues et forcées à travailler.

Brothers était la plus grande de ces installations avant qu’un procureur ne révèle les horreurs de l’installation en 1987. Le gouvernement du dictateur militaire Chun Doo-hwan a ensuite fait pression sur le procureur pour qu’il édulcore l’enquête dans le cadre d’une dissimulation plus large, ce qui a entraîné la détention de personne. responsable de centaines de morts, de viols et de passages à tabac dans l’établissement.

The Associated Press