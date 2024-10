Commission du Lancet sur l’investissement dans la santé 3.0

Regarder l’événement en direct

En 2013, The Lancet a publié « Global Health 2035 : a World Converging in a Generation », le premier rapport de la Commission sur l’investissement dans la santé (CIH 1.0), qui trace une voie ambitieuse vers une transformation de la santé mondiale. Il a montré la faisabilité technique et financière d’une « grande convergence » – une réduction des décès évitables dus aux infections et aux problèmes de santé maternelle et infantile d’ici 2025. Le CIH 1.0 a approuvé le mouvement vers une couverture santé universelle (CSU) financée par l’État pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé et de finances. protection des populations. Pour atteindre les objectifs de grande convergence et de CSU, le CIH 1.0 a conclu qu’une augmentation importante des finances publiques serait nécessaire dans de nombreux pays.

Un deuxième rapport du CIH (CIH 2.0), « Alma Ata à 40 ans : réflexions de la Commission du Lancet sur l’investissement dans la santé », a été publié par le Lancet en 2018. Le CIH 2.0 a examiné les progrès vers une convergence — substantiels contre le VIH et la mortalité infantile mais beaucoup moins prometteur contre la tuberculose (TB) et la mortalité maternelle.

Les tensions géopolitiques croissantes, le changement climatique, la montée du populisme nationaliste, la diminution des préoccupations concernant la santé mondiale et, plus important encore, la pandémie de COVID-19 ont défini les années qui ont suivi la publication du CIH 1.0. Lors de ce discours d’ouverture du Sommet mondial de la santé, le CIH lancera un troisième rapport, CIH 3.0, qui évaluera ces défis ainsi que les opportunités d’investissement dans la santé dans l’ère post-COVID. Malgré les vents contraires, ce discours décrira comment le CIH reste convaincu que l’amélioration constante des capacités techniques, combinée à une croissance économique probablement continue, offre le potentiel d’améliorations majeures en matière de santé et d’amélioration considérable du bien-être humain.

Président du conseil d’administration du PMNCH, Rt. L’hon. Helen Clark prendra la parole lors de l’événement.