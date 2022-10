Commission d’examen conjointe pour examiner le district TIF proposé pour l’ancien Pheasant Run Resort – Shaw Local

Les responsables de la ville de St. Charles franchiront une autre étape la semaine prochaine vers le réaménagement du Pheasant Run Resort fermé lorsqu’une commission d’examen conjointe examinera un plan visant à créer un district de financement par augmentation d’impôt pour la propriété.

La commission d’examen conjoint doit examiner le plan et le projet de réaménagement du financement par augmentation fiscale de Pheasant Run à 14 h le 13 octobre dans la salle du conseil municipal de l’édifice municipal de St. Charles. Une audience publique sur le plan et le projet de réaménagement est prévue le 5 décembre à 19 h.

Une commission de révision conjointe est composée d’un représentant de chaque autorité fiscale concernée par un TIF. Le conseil comprend également au moins un membre du grand public.

Une fois qu’une municipalité crée un district TIF, son évaluation foncière est gelée et les taxes nouvelles ou augmentées générées par les améliorations sont utilisées pour payer les améliorations ou d’autres incitations au développement.

Pheasant Run Resort a fermé ses portes en mars 2020 après une tentative infructueuse de mise aux enchères du complexe. McGrath Honda réaménage l’ancien Pheasant Run Mega Center adjacent à la propriété et des bâtiments industriels seront construits sur l’ancien parcours de golf Pheasant Run Resort.

Le plan estime qu’il en coûtera plus de 42 millions de dollars pour réaménager Pheasant Run Resort. Cela comprend environ 16,5 millions de dollars en démolition, préparation du site et nettoyage de l’environnement, ainsi que 9 millions de dollars en acquisition et assemblage de terrains.

Les autres coûts comprennent 3 millions de dollars en améliorations d’infrastructures / installations publiques, 1,5 million de dollars en coûts de réhabilitation, 5,5 millions de dollars en frais d’intérêts et 6 millions de dollars en paiements statutaires du district scolaire. Mais comme l’a noté le directeur du développement économique de St. Charles, Derek Conley, il n’y a pas de projet proposé ni même d’utilisation des terres définie au-delà de l’utilisation commerciale de la propriété pour le moment.

“Ainsi, il est très difficile de déterminer les coûts de réaménagement”, a déclaré Conley. « Les 42 millions de dollars couvrent tous les coûts possibles au cas où ils seraient nécessaires. Cependant, pour tout projet potentiel, il n’est pas réaliste que la totalité des 42 millions de dollars soit utilisée.

Conley a également déclaré que ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un coût de réaménagement estimé qu’il sera payé par le TIF.

“La ville ne cherche qu’à combler un vide financier pour un développement potentiel”, a-t-il déclaré. “La majorité des coûts de réaménagement seront supportés par le développeur potentiel.”

Conley a également noté que les coûts de réaménagement estimés concernent l’ensemble de l’ancienne propriété Pheasant Run, y compris l’ancien terrain de golf. Selon le plan, un incendie en mai qui a détruit de grandes parties du Pheasant Run Resort a accru la nécessité d’utiliser les finances des augmentations d’impôts pour stimuler son réaménagement.

Deux juvéniles mâles – un de Carol Stream et un de Wheaton – ont été accusés d’avoir causé l’incendie, tandis que deux autres juvéniles mâles – un de Carol Stream et un de Winfield – ont chacun été accusés d’intrusion dans le complexe.

Le plan traite de l’incendie et de son impact sur le réaménagement de la propriété.

“Ces conditions ont un impact négatif sur la possibilité d’un réinvestissement coordonné et substantiel du secteur privé dans la zone globale du projet de réaménagement”, indique le plan. « Sans l’utilisation des ressources d’urbanisme et de développement économique pour résoudre certains problèmes, les activités de réaménagement potentielles ne seront probablement pas économiquement réalisables. Ces facteurs affaiblissent potentiellement la probabilité d’opportunités de réaménagement, limitant l’emploi et contribuant à un manque d’investissements futurs dans la région. Pour répondre à ces conditions, la ville cherche à adopter le Pheasant Run TIF, afin d’améliorer les opportunités futures de réaménagement viable.

Le plan stipule que la fermeture permanente du Pheasant Run Resort et du terrain de golf, ainsi que la disparition physique et la destruction partielle du complexe par le feu « et les impacts qui en résultent dans cette zone stratégiquement critique de la ville, en particulier à la lumière du déclin de la Charlestowne Mall de l’autre côté de la rue, oblige la ville à être proactive pour encourager son réaménagement.