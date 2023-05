Commissariat de police et mairie vandalisés lors d’une manifestation contre la réforme des retraites (VIDEO)

Les forces de sécurité françaises ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser une manifestation dans la ville de Lyon

Des manifestants ont affronté la police française dans la ville de Lyon vendredi, lors d’un rassemblement contre les politiques gouvernementales, notamment une réforme des retraites très controversée. Les troubles ont provoqué des incendies de rue et vandalisé des bâtiments publics et commerciaux.

Le soi-disant « Grand carnaval populaire », organisé par une cinquantaine de groupes et syndicats de gauche, a attiré au moins 300 personnes, selon les estimations de la police et des médias locaux. La manifestation antigouvernementale, qui a débuté pacifiquement, devait se dérouler « de fête » et en vedette des costumes, des chansons et même des performances orchestrales.

Plus tard, cependant, la situation a dégénéré lorsque certains manifestants ont pris pour cible la mairie du 1er arrondissement de la ville, ainsi qu’un commissariat de police municipale, selon la préfecture locale. Des images publiées sur les réseaux sociaux ont également montré des émeutiers brisant des fenêtres avec des pierres, des meubles brûlant dans les rues et des efforts pour ériger des barricades.

Les forces de l’ordre locales ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les fauteurs de troubles tout en arrêtant un manifestant. La préfecture de Lyon condamnée « militants radicaux » pour le « des excès inacceptables mettant en danger la sécurité » des habitants de la ville, affirmant que malgré une volée de projectiles, l’intervention de la police avait permis de protéger les habitants et les bâtiments de nouveaux dégâts.

Ces propos ont été repris par Yasmine Bouagga, la maire du 1er arrondissement, qui a écrit sur Twitter que le « Le carnaval populaire a été détourné par des individus violents qui se sont livrés au pillage, à l’incendie et à la dégradation des services publics locaux.

La France est sous le choc des protestations nationales depuis plusieurs mois maintenant contre le projet du président français Emmanuel Macron de relever l’âge de la retraite de 62 à 64 ans. En avril, Macron a invoqué des pouvoirs constitutionnels spéciaux pour faire adopter sa réforme par l’Assemblée nationale, la chambre basse du parlement, sans tenir de vote, ce qui n’a fait qu’alimenter le tollé public.

Malgré les réactions de l’opposition, le Conseil constitutionnel français a soutenu la décision de Macron de refondre le système de retraite. Le conseil a également rejeté une proposition d’organiser un référendum public sur la question, arguant qu’elle ne répondait pas aux critères définis dans la constitution.