Commissaire européen: l’Europe va contrer les initiatives américaines sur le climat avec son propre “accord vert”

L’Union européenne a répondu mardi aux mesures américaines pour accélérer sa transition énergétique avec ses propres plans pour faciliter la vie de l’industrie verte, affirmant qu’elle mobiliserait des aides d’État et un fonds de souveraineté pour empêcher les entreprises de se déplacer vers les États-Unis.

La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial (WEF) à Davos que ces mesures feraient partie du plan industriel Green Deal de l’UE visant à faire de l’Europe un centre de technologies propres et d’innovation.

“L’objectif sera de concentrer les investissements sur des projets stratégiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Nous examinerons en particulier comment simplifier et accélérer les autorisations pour les nouveaux sites de production de technologies propres”, a-t-elle déclaré dans un discours lors de la réunion.

“Pour maintenir l’attractivité de l’industrie européenne, il est nécessaire d’être compétitif avec les offres et les incitations actuellement disponibles en dehors de l’UE”, a ajouté von der Leyen.

Plus tôt, le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), Fatih Birol, a déclaré à un panel du WEF que la sécurité énergétique était désormais le principal moteur des investissements climatiques.

Birol a déclaré que la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA), qui a été signée par le président Joe Biden l’année dernière, stimulerait les investissements dans une énergie plus propre et représenterait l’accord climatique le plus important depuis l’accord historique de Paris de 2015.

Ce point de vue a été repris par Larry Fink, directeur général du plus grand gestionnaire d’actifs au monde, BlackRock, qui a déclaré qu’un événement en marge de la réunion du WEF qui propose au gouvernement américain de financer un changement plus rapide dans la plus grande économie du monde, par le biais de l’IRA, était un “changeur de jeu”.

‘L’argent, l’argent, l’argent’

L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, a déclaré à un panel distinct sur le financement de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone que la seule façon d’éviter les dommages catastrophiques causés par le changement climatique était que les gouvernements et les entreprises dépensent beaucoup.

“Comment allons-nous y arriver? La leçon que j’ai apprise ces dernières années … c’est de l’argent, de l’argent, de l’argent, de l’argent, de l’argent, de l’argent”, a déclaré Kerry à propos de ce dont le monde avait besoin pour avoir une chance de se rencontrer. l’objectif de l’Accord de Paris de 2015 de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

Alors que les pays européens ont salué le nouvel engagement de l’administration Biden en faveur de la transition énergétique, certains craignent qu’il ne désavantage leurs entreprises.

“Je comprends l’importance de la loi du point de vue des États-Unis, mais d’un autre côté, je devrais également penser aux intérêts européens”, a déclaré Jozef Sikela, le ministre tchèque de l’industrie et du commerce, lors du même panel du WEF que Birol.

La crise énergétique en Europe, déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière, a été ressentie dans l’UE à 27, avec des prix du gaz près de 90 % plus élevés l’an dernier que l’année précédente.

Sikela a déclaré que les ménages et les industries européens payaient la plus grosse facture de la crise énergétique mondiale, tandis que la nouvelle législation américaine éloignerait les investisseurs et forcerait les gouvernements à une concurrence « dangereuse » sur les subventions.

“Soutien ciblé”

Von der Leyen a ensuite déclaré aux journalistes que le fonds proposé – une idée qu’elle a évoquée pour la première fois en septembre et qui n’a pas encore le soutien de tous les gouvernements de l’UE, notamment de l’Allemagne – verserait à la fois des subventions et des prêts.

Elle a déclaré qu’alors que l’UE se prépare à mettre en place ce fonds – visant à rendre les industries nationales plus compétitives, en particulier par rapport aux entreprises américaines et asiatiques – une solution relais pour le financement de l’industrie verte impliquerait également des prêts et des subventions.

“Nous avons besoin d’un message très clair et signalons maintenant à l’industrie des technologies propres que l’Europe est leur maison et leur avenir et qu’il vaut la peine d’investir ici”, a-t-elle déclaré aux journalistes à Davos.

“Comme cela prendra un certain temps, nous examinerons une solution de transition pour fournir un soutien rapide et ciblé là où il est le plus nécessaire”, a-t-elle déclaré, sans donner de détails, ajoutant que la Commission identifiait les besoins de l’industrie verte.

Vicki Hollub, directrice générale du producteur de pétrole américain Occidental Petroleum Corp, a précédemment qualifié la législation américaine de l’un des projets de loi les plus transformateurs jamais signés.

Mais elle a arrondi les gouvernements européens pour avoir taxé les entreprises de combustibles fossiles qui développaient également des énergies renouvelables.

“Avec tout le respect que je dois à l’Europe, je déteste le dire, mais je dois le dire, imposer un impôt sur les bénéfices exceptionnels aux compagnies pétrolières qui font de leur mieux pour développer l’éolien et le solaire en Europe n’était pas la décision la plus intelligente, à mon avis, ” a déclaré Hollub.

Les subventions sont très importantes pour le développement de nouvelles technologies, a-t-elle déclaré au panel du WEF avec Birol et Sikela.