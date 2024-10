Commissaire et thème de la Biennale de Québec 2026 – Annonces

Manif d’art est heureuse d’annoncer le prochain commissaire et thème de la 12e édition de la Biennale de Québec, qui se tiendra à l’hiver 2026.

Incontournable de la scène artistique canadienne, Manif d’art – Biennale de Québec est la seule biennale d’hiver en Amérique du Nord. L’événement présente le travail de plus de 100 artistes locaux, nationaux et internationaux. Outre ses nombreuses expositions, l’événement propose une multitude d’activités autour d’une thématique globale renouvelée à chaque itération.

Le commissaire de Manif d’art 12 — Biennale de Québec est Didier Morelliqui a choisi le thème «Briser la glace» pour cette 12ème édition.

Didier Morelli

Didier Morelli est commissaire d’exposition, historien de la performance et de l’art, critique culturel et artiste visuel. Sa bourse postdoctorale du Fonds de recherche du Québec — Société et culture (FRQSC), qu’il détient à l’Université Concordia et au Centre canadien d’architecture (CCA), examine comment les performances féministes de la deuxième vague ont subverti le fonctionnalisme urbain en imaginant des modes d’incarnation alternatifs à Montréal et Toronto dans les années 1970.

En plus d’être assistant de recherche en conservation pour la rétrospective de la carrière du photographe Evergon au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) (2022), Morelli a également été commissaire Traversée à la Galerie d’art Stewart Hall (2022) ; Jardins sans murs à la Fondation Grantham pour les arts et l’environnement (2023) ; et Sportification chez Artexte (2024). Auparavant rédacteur associé chez Espace art actuelses écrits ont également été publiés dans Revue artistique, CTR : Revue du théâtre canadien, Magazine C, Arts de Radio-Canada, Esse Arts + Avis, RACAR, Spiraleet TDR : La revue dramatique.

« Briser la glace / Fendre la glace»

Comment nos corps peuvent-ils patauger et percer, ou même simplement survivre à la fonte des neiges, au réchauffement des mers, à la pollution des aquifères, au recul des côtes et à la diminution des eaux douces ? Depuis le désormais emblématique Françoise Sullivan Danse dans la neige (1948), le paysage hivernal du Québec a été le théâtre d’actions féministes axées sur le mouvement dans lesquelles les corps et leurs environnements naturels s’entrelacent dans des chorégraphies de chair chaude et vivante rencontrant la neige froide et blanche.

Naviguant dans les eaux gelées et ses nombreuses formes changeantes – glace, neige fondante, poudre, blizzard, etc. – les artistes ont habité leurs écosystèmes, combinant différents médiums comme moyen de communier avec la nature, affirmant politiquement leur identité et dénonçant les relations sous-jacentes entre le patriarcat, la colonisation, l’extraction des ressources et le désastre climatique précipité auquel nous sommes confrontés aujourd’hui.

Affirmant son identité de seule biennale hivernale en Amérique du Nord, Manif d’art 12 cherche à commémorer, célébrer et perpétuer l’héritage intergénérationnel de la performance et ses manifestations à travers des pratiques incarnées enracinées dans la terre, en particulier l’eau et ses nombreuses formes à travers le monde. globe, saisons et climats.

Contact

Marie-Ève ​​Lussier-Lévesque, responsable des communications et du marketing, Manif d’art : =(c=c.charCodeAt(0)+13)?c:c-26);});return false »>communications [​at​] manifdart.org / T 418 524-1917