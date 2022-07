Commissaire du MAC : malgré l’évolution du paysage, aucun plan d’expansion

CLEVELAND – Avec plusieurs conférences de Football Bowl Subdivision réalignant ou en train de réaligner leurs conférences au cours de la dernière année, la Mid-American Conference semble se contenter de ses 12 équipes, du moins pour le moment.

La saison dernière, le Middle Tennessee et l’ouest du Kentucky auraient été des ajouts ciblés, ce qui aurait porté le nombre de membres de la ligue à 14. Lors du coup d’envoi du football du MAC mardi à la House of Blues de Cleveland, le commissaire Jon Steinbrecher a discuté du point de vue du MAC sur un potentiel futur réalignement.

Après la dernière vague de réalignement de la conférence, au cours de laquelle il a été révélé que l’UCLA et l’USC rejoindraient le Big Ten à partir de 2024, Steinbrecher, qui a dirigé le coup d’envoi avec des remarques d’ouverture, a déclaré qu’il avait dit aux institutions membres du MAC de « soyez patients, évaluez toute information avec un œil critique et continuer à chercher des opportunités.

Au cours de la dernière année, Steinbrecher a déclaré que le MAC avait été contacté par plusieurs programmes soi-disant intéressés à rejoindre la ligue. Il a également noté à quel point le MAC protège la géographie, la culture et les philosophies de ses institutions membres et a déclaré “qu’il n’y avait pas assez de valeur ajoutée” pour ajouter des écoles à ce point.

“Probablement à chaque réunion que nous avons avec nos directeurs des sports et nos présidents, nous parlons de l’environnement et de ce qui se passe autour de nous, et qu’est-ce que cela signifie pour nous?” dit Steinbrecher. “Vous vous développez pour deux raisons : vous vous développez parce que vous devez survivre, vous vous développez pour vous rendre plus fort. Nous continuons donc à revenir en arrière et à examiner.

Mais avec le Big Ten et la Conférence du Sud-Est qui s’étendent à 16 équipes au cours des prochaines années et les discussions continues sur la formation de super ligues, où cela laisse-t-il le MAC ?

Steinbrecher a admis qu’il ne savait pas si la subdivision actuelle du Football Bowl s’orientait vers une consolidation de quelques conférences seulement, mais il a déclaré qu’il pensait que l’athlétisme intercollégial était «plus sain lorsqu’il a un certain nombre de conférences dynamiques, solides et stables, toutes remplies de établissements membres. Il a également exprimé son soutien à l’expansion des éliminatoires de football universitaire à 12 ou même 16 équipes.

L’entraîneur-chef du nord de l’Illinois, Thomas Hammock, semble s’aligner sur le point de vue de Steinbrecher sur le MAC, qui comptait huit équipes s’affronter dans les boules la saison dernière, dans le paysage actuel du football universitaire. Hammock a déclaré que quoi qu’il arrive, il espère que les décideurs pourront “garder le football universitaire” et ne pas oublier les joueurs comme les 24 présents mardi.

“Pour moi, c’est ce qui rend le football universitaire spécial”, a déclaré Hammock. «Avec toutes ces écoles, avec tout leur argent, il y a encore des petites écoles qui battent les grandes écoles parce que des gars comme ça qui ont une puce sur les épaules disent: ‘Hé, je suis aussi bon que ce gars là-bas à l’école X. ‘

“C’est ce qui est génial avec l’athlétisme, que n’importe quel jour, n’importe quelle semaine, vous pouvez être battu.”

La saison dernière, le nord de l’Illinois a ouvert la saison avec une victoire 22-21 sur l’adversaire de la Conférence de la côte atlantique Georgia Tech grâce à un jeu gagnant de 2 points sur une passe de Rocky Lombardi à Tyrice Richie.

Cette saison, les Huskies affronteront deux adversaires de la SEC – à domicile contre Vanderbilt le 17 septembre et au Kentucky le 24 septembre.

Lombardi, qui a passé trois saisons dans l’État du Michigan avant d’être transféré dans le nord de l’Illinois la saison dernière, a déclaré que le MAC se trouvait dans une situation étrange en termes de réalignement de la conférence en raison de son emplacement dans le Midwest.

«Tout cela est bien au-dessus de ma tête. Je n’ai aucune idée de ce qui se passe », a déclaré Lombardi en riant. « Heureusement, c’est ma dernière année, donc je n’ai pas à m’inquiéter du réalignement de la conférence. Tout ce que je sais, c’est que l’UCLA et l’USC sont maintenant dans le Big Ten, et c’est foiré. Je vais devoir dire à mes enfants que j’ai joué dans le Big Ten avant USC et UCLA [joined].”