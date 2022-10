Commissaire coupable d’avoir menti pour entrer dans un centre de détention

MIAMI (AP) – Un commissaire de village du sud de la Floride et ancienne reine de beauté a été condamné à un an de probation et à 50 heures de travaux d’intérêt général pour avoir prétendu être un parajuriste pour entrer dans un centre de détention fédéral pour immigrés pour voir son partenaire amoureux.

Julianna Clare Strout, 36 ans, a été condamnée mercredi par le tribunal fédéral de Miami après avoir plaidé coupable à des accusations de délit pour avoir tenté d’entrer et entrer dans un établissement fédéral en utilisant la fraude et de faux prétextes, selon les archives judiciaires.

Strout a été élue à la Commission du village de North Bay en 2018. Son mandat se termine le mois prochain et elle ne se présente pas aux élections. North Bay Village couvre deux petites îles dans la baie entre les extrémités nord de Miami et Miami Beach.

En octobre 2021, le Krome Service Processing Center de Miami a temporairement suspendu les visites sociales en raison de la pandémie de COVID-19. Les visites légales étaient autorisées.

Strout est entrée à Krome trois fois ce mois-là en disant aux responsables de l’immigration et des douanes qu’elle travaillait comme parajuriste pour un cabinet d’avocats et qu’elle avait besoin d’un client, qui était en fait son partenaire amoureux, pour signer des documents juridiques, ont déclaré les procureurs.

Strout a présenté aux fonctionnaires une lettre écrite sur du papier à en-tête d’un vrai cabinet d’avocats. Mais elle n’avait jamais travaillé pour le cabinet, et les avocats là-bas ont déclaré qu’ils ne l’avaient jamais autorisée à utiliser leur en-tête ou à visiter Krome en leur nom.

À une occasion, après s’être vu initialement refuser l’entrée, Strout a présenté aux agents de Krome son insigne de commissaire du village de North Bay, a expliqué qu’elle était un fonctionnaire et a demandé à entrer à Krome sur cette base, ont déclaré les enquêteurs.

Strout a remporté le concours Miss Rhode Island en 2009 et a participé au concours Miss America en 2010.

The Associated Press