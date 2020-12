La pandémie a montré à l’humanité « son meilleur et son pire », a-t-il déclaré, notant « des actes inspirants de compassion et de don de soi, des réalisations à couper le souffle en matière de science et d’innovation, et des démonstrations réconfortantes de solidarité, ainsi que des signes troublants d’intérêt personnel. transfert et division de la dette. «

Faisant référence à l’augmentation actuelle des infections et des décès, Tedros a déclaré sans nommer les pays que « là où la science est noyée par les théories du complot, où la solidarité est minée par la division, où le sacrifice est remplacé par l’intérêt personnel, le virus prospère, le virus se propage ».

Il a averti dans un discours virtuel à la réunion de haut niveau qu’un vaccin « ne résoudra pas les vulnérabilités qui se trouvent à la racine » – la pauvreté, la faim, les inégalités et le changement climatique, qui, selon lui, doivent être traités une fois la pandémie terminée.

« Nous ne pouvons et ne devons pas revenir aux mêmes schémas d’exploitation de la production et de la consommation, au même mépris pour la planète qui fait vivre toute vie, au même cycle de panique et d’ingérence, et aux mêmes politiques de division qui ont alimenté cette pandémie », a-t-il déclaré. .

Concernant les vaccins, a déclaré Tedros, « la lumière au bout du tunnel devient de plus en plus brillante », mais les vaccins « devraient être partagés également en tant que biens publics mondiaux et non privés qui augmentent les inégalités et deviennent une autre raison pour laquelle certaines personnes sont à la traîne. «

Il a déclaré que le programme ACT-Accelerator de l’OMS pour développer et distribuer rapidement des vaccins équitablement « menace de devenir rien de plus qu’un geste noble » sans un nouveau financement majeur.

Il a déclaré que 4,3 milliards de dollars sont nécessaires immédiatement pour jeter les bases de l’achat et de la livraison de masse de vaccins et que 23,9 milliards de dollars supplémentaires sont nécessaires d’ici 2021. Ce total, a déclaré Tedros, est inférieur à la moitié de 1%. des 11 billions de dollars de programmes de relance. annoncé à ce jour par le Groupe des 20, les pays les plus riches du monde.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel similaire au financement de l’accélérateur ACT lors de l’ouverture de l’Assemblée générale de deux jours jeudi. Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré vendredi que Guterres était frustré et aurait aimé voir « un taux d’investissement beaucoup plus élevé de la part des pays qui le peuvent ».

Henrietta Fore, responsable de l’UNICEF, l’agence des Nations Unies pour l’enfance, a déclaré: «Lorsque les pays pauvres ont commencé à essayer d’acheter des vaccins,« aucun n’était disponible ou le prix était trop élevé.

L’UNICEF distribue généralement 2 milliards de doses de vaccins par an, a-t-elle déclaré, et une fois qu’il pourra obtenir les vaccins COVID-19, « nous doublerons ce chiffre l’année prochaine, nous avons donc besoin de tout le monde sur le pont ».

Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Alex Azar, a déclaré que trois des six vaccins candidats que le gouvernement américain a soutenus ont rapporté des données prometteuses et «j’ai toutes les raisons de croire qu’il y a plus de bonnes nouvelles concernant les vaccins et autres contre-mesures. «

Le président américain Donald Trump a officiellement notifié à l’ONU son retrait de l’OMS, qu’il a vivement critiqué pour sa réponse à la pandémie et est accusé de s’incliner devant l’influence chinoise.

Azar a critiqué le manque d ‘«échange d’informations transparent» sur le COVID-19 et l’enquête de l’OMS sur l’origine du virus. Mais il a dit qu’il voulait que les ministres de la Santé sachent qu’ils peuvent compter sur la coopération américaine pour vaincre le virus « sans engagement », et a souligné que les Etats-Unis « fournissent aux pays qui combattent le virus plus d’argent, d’équipement et de soutien que. tout autre pays .. «

Malgré des années d’avertissements, a déclaré Tedros de l’OMS, de nombreux pays n’étaient pas préparés à la pandémie et supposaient que leurs systèmes de santé protégeraient leur population. De nombreux pays qui ont fait de leur mieux avec la crise avaient l’expérience de la réponse aux flambées de SRAS, de MERS, de HINI et d’autres maladies infectieuses, a-t-il déclaré.

L’OMS a été sévèrement critiquée pour ne pas jouer un rôle plus fort et plus prononcé dans la lutte contre la pandémie.

Tedros a déclaré à la réunion que « le système mondial de préparation a clairement besoin d’attention ».

Il a déclaré qu’un comité de l’OMS créé en septembre examinait les réglementations sanitaires internationales. L’OMS travaille également avec plusieurs pays pour développer un programme pilote dans lequel les pays acceptent des évaluations régulières et transparentes de leur état de préparation sanitaire, a-t-il déclaré.

La pandémie a également démontré la nécessité d’un système mondial pour partager des échantillons de virus et d’autres agents pathogènes pathogènes afin de faciliter le développement de «contre-mesures médicales en tant que biens publics mondiaux». une nouvelle biobanque.

Tedros a également soutenu Charles Michel, chef de l’Union européenne, pour un traité international en vertu duquel l’OMS surveillerait les risques de maladies infectieuses émergentes chez les animaux avant transmission à l’homme, garantirait des avertissements sur les risques pour la santé, améliorerait l’accès aux soins de santé. et répondrait aux besoins de financement. Il a déclaré que ce serait « le fondement politique » du renforcement du secteur mondial de la santé.

Le monde dépense 7,5 billions de dollars chaque année pour la santé, soit près de 10% du PIB mondial, a déclaré Tedros, mais la plupart de cet argent est dépensé pour traiter la maladie dans les pays riches plutôt que pour «promouvoir et protéger». de la santé « .

«Nous devons repenser radicalement la façon dont nous considérons et valorisons la santé», a-t-il déclaré.

« Si le monde veut éviter une autre crise de cette ampleur », a déclaré Tedros, « l’investissement dans les fonctions de santé publique de base, en particulier les soins de santé primaires, est essentiel, et toutes les voies devraient conduire à une couverture sanitaire universelle avec une base solide de soins de santé primaires. »

La rédactrice médicale d’AP Linda A. Johnson à Fairless Hills, Pennsylvanie, a contribué à ce rapport.