La bureaucratie post-Brexit stoppe certaines exportations du Royaume-Uni vers l’UE, ont averti les organismes industriels, alors que les nouvelles règles entrées en vigueur au Nouvel An commencent à mordre.

Un exportateur de poisson a déclaré lundi que les prix « s’effondraient » dans le port écossais de Peterhead, alors que certains auraient chuté de 80% en raison de « blocages d’exportation ».

Il suit un avertissement plus tôt que « des dizaines de camions de pêche n’ont pas quitté l’Écosse à temps après l’entrée en vigueur des règlements sur le Brexit ».

On craint que les exportations britanniques vers le continent ne connaissent de graves retards alors que les autorités françaises renforcent l’application des nouvelles règles commerciales.

Entre-temps, des problèmes majeurs d’approvisionnement alimentaire ont également été signalés en Irlande du Nord et en République d’Irlande en raison des nouvelles règles commerciales.

L’accord commercial UE-Royaume-Uni post-Brexit conclu la veille de Noël a garanti un accès mutuel aux marchés sans droits de douane ni quotas. Mais le départ du Royaume-Uni des structures commerciales de l’UE a entraîné une pléthore d’autres obstacles, impliquant de nouveaux systèmes informatiques, des déclarations en douane et des contrôles réglementaires.

«La porte de l’UE est désormais fermée»

James Withers, PDG de Scotland Food & Drink, a déclaré dimanche que de nombreux messages avaient été envoyés par « des exportateurs de produits alimentaires qui trouvent que la porte de l’UE est désormais fermée ». « Un système commercial de plusieurs milliards de livres est testé pour la première fois, en temps réel. Et ça va mal », il a tweeté.

Les principaux organismes de restauration et de boissons d’Écosse a demandé l’aide du gouvernement britannique vendredi alors que les exportations rencontraient de graves problèmes. Ecosse Food & Drink and Seafood L’Ecosse s’est jointe au secteur vital du saumon en appelant à une approche «plus légère» pour aider les exportations à atteindre les marchés européens.

«La confusion concernant la paperasse, la documentation supplémentaire nécessaire et les problèmes informatiques ont tous contribué aux retards et aux retards», ont-ils déclaré.

Les organismes commerciaux ont ajouté que l’accord commercial post-Brexit conclu « juste une semaine avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, n’a pas donné aux entreprises le temps de se préparer aux énormes changements nécessaires pour acheminer les produits vers le continent ».

Avertissement de « tempête parfaite »

La semaine dernière, un autre organisme de l’industrie, Seafood from Scotland, mis en garde contre une « tempête parfaite » pour les exportateurs au milieu des nouvelles règles du Brexit post-transition, de la pandémie de COVID-19 et de la fermeture avant Noël de la frontière française. Celles-ci, a-t-elle déclaré, avaient déclenché couche après couche de problèmes administratifs, entraînant des files d’attente, des refus aux frontières et une confusion totale « .

Les organismes commerciaux ont déclaré qu’ils avaient fait appel au gouvernement britannique pour une « période de six mois » pour permettre l’ajustement aux nouvelles règles, mais au lieu de cela, le 1er janvier avait apporté un « bord de falaise ». «Nous avons averti que cela entraînerait des problèmes, mais nos appels pour la période de grâce ont été ignorés», a déclaré James Withers de Scotland Food & Drink.

Les communautés de pêcheurs ailleurs au Royaume-Uni se sont également plaints de «complications majeures». Un lettre ouverte au Parlement de Samways de Lyme Bay a énuméré plusieurs problèmes de paperasserie, y compris la nécessité d’avoir un vétérinaire sur place pour signer les marchandises.

Des transporteurs britanniques ont fait appel à une approche pragmatique de la part des autorités françaises, craignant que les traversées de la Manche ne subissent des retards plus longs à mesure que les contrôles deviennent plus stricts.

Shane Brennan, directeur général de la Fédération de la chaîne du froid, a déclaré lundi à BBC Radio Kent qu’il était « profondément inquiet de la façon dont les choses vont évoluer au cours de cette semaine ». « Nous sommes entre les mains des autorités françaises ici … notre appel est de leur demander de trouver des moyens de nous aider à faire ce travail », a-t-il ajouté.

La Road Haulage Association (RHA) a mis en garde contre une répétition des embouteillages d’avant Noël dans le sud de l’Angleterre, alors que le volume du trafic – au début de janvier seulement 25% des niveaux normaux – augmente.

« Le chaos a commencé. Organiser même le chargement le plus simple vers l’Europe est devenu une tâche presque impossible en raison de la montagne de paperasserie conservatrice introduite le 1er janvier », a déclaré la société de fret basée à Douvres John Shirley Ltd tweeté le vendredi.

Le gouvernement met en garde contre une « perturbation importante »

Le ministre britannique du Cabinet, Michael Gove, a déclaré vendredi qu’il s’attendait à ce qu’il y ait « d’importantes perturbations supplémentaires » aux frontières du pays dans les semaines à venir en raison des changements de coutume imposés par le Brexit.

« Jusqu’à présent, les perturbations à la frontière n’ont pas été trop profondes, mais il est vrai que dans les semaines à venir, nous prévoyons qu’il y aura des perturbations supplémentaires importantes, en particulier sur la route Douvres-Calais », a-t-il déclaré.

Gove a également déclaré qu’il était de la responsabilité du gouvernement de veiller à ce que les affaires soient aussi prêtes que possible, a rapporté AP.

« Les transporteurs et les commerçants ont déjà fait beaucoup mais nous devons redoubler d’efforts pour communiquer la paperasse précise nécessaire pour garantir la libre circulation des échanges », a ajouté le ministre.

Les conseils du gouvernement sur Exigences commerciales de l’UE, comptant 159 pages doubles, a été mis à jour le soir du Nouvel An, quelques heures à peine avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles.

« Il n’y aura pas de barrières non tarifaires au commerce », a déclaré Boris Johnson la veille de Noël, le jour de l’annonce du nouvel accord UE-Royaume-Uni post-Brexit.

Les événements de début janvier ont jeté un doute supplémentaire non seulement sur cette affirmation, mais aussi sur l’affirmation du Premier ministre que le nouvel accord commercial « permettra en fait à nos entreprises et à nos exportateurs de faire encore plus d’affaires avec nos amis européens ».

De nouvelles règles frappent les approvisionnements en mer d’Irlande

Des dizaines de grands détaillants examineraient les approvisionnements en République d’Irlande en raison de l’imposition de nouveaux tarifs ou taxes à l’importation. L’accord commercial UE-Royaume-Uni les élimine, mais les marchandises exportées de l’UE vers le Royaume-Uni sont soumises à des droits de douane si elles sont ensuite réexportées avant d’être envoyées en Irlande.

Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement seraient au moins en partie à l’origine de la décision prise la semaine dernière par la compagnie de ferry Stena Line de couper une douzaine de traversées en mer d’Irlande.

L’Irlande du Nord a été particulièrement touchée par une baisse des approvisionnements, avec des lacunes apparaissant dans les rayons des supermarchés. Bien que faisant partie du Royaume-Uni, le territoire reste soumis aux règles commerciales de l’UE en vertu de l’accord de divorce afin de maintenir une frontière terrestre ouverte avec la République. Il en résulte une augmentation des formalités administratives et des contrôles aux frontières des marchandises expédiées de Grande-Bretagne.

La Road Haulage Association a averti que la chaîne d’approvisionnement nord-irlandaise était « sur le point de s’effondrer », avec des camions bloqués en Grande-Bretagne ou revenant vides. Il a demandé une aide financière urgente du gouvernement et un délai de grâce pour les nouvelles règles.

« Même certains des plus grands supermarchés n’ont pas été préparés pour les formalités administratives supplémentaires … En plus de cela, de nombreuses entreprises sont conscientes des exigences supplémentaires et ont pris la décision commerciale de cesser de fournir l’Irlande du Nord à court terme jusqu’à tous les problèmes de démarrage sont réglés », a déclaré le directeur des politiques de l’ORS pour l’Irlande du Nord, John Martin.

Aodhán Connolly, directeur du Northern Ireland Retail Consortium, averti à la nouvelle année que malgré les avantages du nouvel accord commercial UE-Royaume-Uni « tarif zéro, quota zéro », il n’a pas supprimé le besoin de nouvelles formalités douanières en mer d’Irlande.

« Le TCA (accord de commerce et de coopération) ne contient aucune mesure pour réduire la paperasserie, les contrôles et les contrôles à la frontière de la mer d’Irlande, bien que la gestion de la frontière pourrait devenir plus facile avec une coopération douanière plus poussée », a-t-il déclaré.

« Mais même les chances d’une coopération future ne sont guère de confort pour les entreprises qui envoient ou apportent des marchandises en Irlande du Nord. »