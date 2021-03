Les premiers contrôles qui devaient initialement commencer le mois prochain, sur les produits d’origine animale tels que la viande et les œufs, commenceront désormais en octobre. Un plus large éventail de déclarations douanières, de santé et de sécurité suivra à partir de janvier, tandis que les contrôles des animaux vivants et des végétaux et produits végétaux à faible risque commenceront en mars prochain.

<< Bien que nous reconnaissions que de nombreux acteurs du secteur frontalier et de nombreuses entreprises ont investi du temps et de l'énergie pour être prêts à temps, et que nous, au gouvernement, étions convaincus d'être prêts à temps, nous avons écouté les entreprises qui ont fait valoir de manière convaincante que ils ont besoin de plus de temps pour se préparer », a déclaré Gove dans la déclaration du gouvernement.

