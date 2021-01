Le mois de janvier a vu le Brexit se mettre en marche pour de vrai – mais pour de nombreuses entreprises, les opérations sont au point mort alors qu’elles luttent pour déplacer les marchandises à travers de nouvelles frontières.

Le Royaume-Uni étant désormais hors du marché unique et de l’union douanière de l’UE, les importateurs et les exportateurs des deux côtés de la Manche affirment que les nouvelles règles ont entraîné un cauchemar de paperasserie et de coûts supplémentaires.

Les formalités administratives et les contrôles aux frontières ont conduit à des produits de la mer bloqués dans les ports et des étagères vides dans certains supermarchés, car les livraisons ne se sont pas matérialisées.

Les approvisionnements de la Grande-Bretagne à l’Irlande du Nord ont également été touchés car la nécessité de maintenir une frontière terrestre ouverte sur l’île d’Irlande signifie que le Nord suit largement les règles de l’UE.

Le gouvernement britannique a attribué une grande partie du chaos à des «problèmes de démarrage», arguant que le long terme offrira de grandes opportunités. Mais certains experts commerciaux disent que certains des nouveaux fardeaux pesant sur les entreprises sont là pour rester.

La nature et l’ampleur du problème sont illustrées par cette sélection de certains des tracas signalés par les commerçants:

« Mon partenaire logistique régulier a suspendu complètement leur service de l’UE vers le Royaume-Uni jusqu’en février. Ces gars-là opèrent dans 31 pays et savent comment déplacer les stocks rapidement, mais le cauchemar de la paperasserie est tout simplement trop pour eux » – Daniel Lambert (Vins), société d’importation de vin, Bridgend, Pays de Galles. Il a écrit un fil Twitter de 22 points détaillant les problèmes rencontrés.

« Ce n’est pas bon. Cette situation, pour moi c’est trop de paperasse, trop d’attendre, d’attendre, tout le temps c’est d’attendre. Ce n’est pas bon. » – Le chauffeur de camion polonais Petar Loba, basé au Royaume-Uni, coincé dans une file d’attente près de Douvres.

« Un envoi qui coûtait auparavant 95 £ (107 €) et prenait cinq minutes à organiser prendra désormais un après-midi et coûtera 400 £ (452 ​​€) » – Richard Townsend de Bailey Paints, une petite entreprise qui exporte de la peinture de Stroud en Angleterre vers l’Irlande.

« Nous ne pouvons pas recevoir de livraisons, vous savez. Les entreprises prennent des commandes et ensuite elles nous rappellent, » nous ne pouvons pas livrer cela jusqu’à nouvel ordre « . » – Kieran Sloan de Sawers Delicatessen à Belfast, sur les problèmes d’approvisionnement en provenance de Grande-Bretagne.

«Les premiers jours ont été difficiles, il y a eu beaucoup de retards. Certains de nos chauffeurs ont dû attendre une semaine du côté britannique pour faire des déclarations d’exportation … (Il y avait) des clients qui n’avaient rien déclaré, ceux qui l’avaient fait. fait des erreurs d’administration … des files d’attente pour obtenir des documents en Angleterre. » – Benoît Lefebvre de la société française Sonotri, sur le transport de produits chimiques vers l’Angleterre.

« Tous les (pays) de l’UE qui achetaient beaucoup de nos poissons, ils ont en quelque sorte arrêté parce que le poisson qui était transféré partait, se détériorait. Nous avons donc perdu tout notre marché d’exportation. » – Ben Vass, pêcheur, Devon, Angleterre.

« 80% de nos ventes sont expédiées vers l’UE, donc évidemment maintenant tout est arrêté. Nos prix ont baissé. Tout notre poisson est congelé. » – Nathan Daley, pêcheur, Devon, Angleterre.

« Nous avons dû suspendre complètement l’envoi de tous nos colis grand public vers l’UE. Nous avons eu un rebond de chaque colis que nous avons envoyé à partir du 4 janvier … C’est parce que vous avez désormais besoin d’un certificat sanitaire, même pour un consommateur. colis. Le coût d’un certificat sanitaire est de 180 £ (203 €) par envoi. » – Simon Spurrell, Cheshire Cheese Company.

«Un client … a dû payer plus de 50% de la valeur totale de son colis pour le sortir des douanes et nous avons dû lui envoyer une facture avec TVA … Cela a été horrible et c’est presque arrivé au point où nous» Je devrai probablement arrêter le commerce avec l’UE, ce qui va nous coûter des milliers de livres au cours des trois prochains mois. » – Joycelyn Mate d’Afrocenchix, exportant des produits capillaires afro du Royaume-Uni.

Pourquoi les commerçants souffrent-ils ainsi?

L’accord commercial sur le Brexit conclu la veille de Noël a été célébré comme un grand succès. Cela a certainement apporté un énorme soulagement, évitant un scénario encore plus chaotique sans accord avec quelques jours à perdre.

L’accord signifie que le commerce peut se poursuivre entre le Royaume-Uni et l’UE, sans droits de douane (taxes à l’importation) ni quotas.

Boris Johnson a prétendu, à tort, qu’il n’y avait pas de barrières non tarifaires. La réalité est – comme le montrent les exemples ci-dessus – que le nouveau régime commercial a entraîné une montagne de bureaucratie et de coûts supplémentaires.

Les entreprises doivent désormais remplir des déclarations en douane. Le processus impliquant des codes et de nouveaux systèmes informatiques peut entraîner des retards importants. Des procédures plus lentes signifient des coûts plus élevés. Il existe également de nouveaux contrôles réglementaires pour les aliments, la viande, les produits laitiers et les produits de la pêche nécessitant des certificats sanitaires.

Il y a un risque que les fournitures restent bloquées. Dans le cadre du système de «groupage», plusieurs envois voyagent souvent dans une seule remorque. Mais tout peut avoir besoin d’être vérifié, et des problèmes ou des erreurs peuvent retarder tout l’envoi.

Il y a aussi des complications concernant les règlements sur les «règles d’origine» et la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), car le Royaume-Uni ne fait plus partie de la zone TVA de l’UE. Les exportateurs de l’UE qui envoient des marchandises au Royaume-Uni doivent s’enregistrer auprès des autorités britanniques et peuvent devoir payer la TVA à l’importation britannique. La TVA et les droits d’accise sont également dus sur les marchandises entrant dans l’UE depuis le Royaume-Uni.

Certains changements sont inattendus. L’Irlande, par exemple, a découvert qu’elle était parfois frappée par les droits d’importation de l’UE. Malgré l’accord sans tarif sur le Brexit, il n’y a pas d’exemption si les marchandises transitent par la Grande-Bretagne pour se rendre sur le continent ou en revenir, car elles ne sont plus considérées comme d’origine européenne.

La Commission européenne a mis en garde en juillet dernier contre d’importantes perturbations aux frontières à partir de la fin de la période de transition, indépendamment du fait qu’un accord commercial ait été conclu ou non.

Que disent les organismes industriels?

La Road Haulage Association du Royaume-Uni dit que les exportateurs sont tellement inquiets face aux demandes des douanes ou au danger de rester coincés dans le port – sans parler du fardeau supplémentaire des tests COVID-19 pour les conducteurs – que beaucoup n’envoient pas du tout.

La L’ORS a signalé qu’au moins 40% des camions transportant des marchandises de l’UE vers la Grande-Bretagne reviennent sur le continent vides, ce qui a un «impact énorme sur la chaîne d’approvisionnement».

La Association britannique des transformateurs de viande a déclaré que les problèmes post-Brexit « entraînent désormais une perte commerciale sérieuse et durable avec notre plus grand partenaire d’exportation ».

«Si les supermarchés continentaux sont incapables de faire livrer les produits comme ils en ont besoin, ce commerce sera tout simplement perdu car les clients de l’UE abandonneront les fournisseurs britanniques et s’approvisionneront en produits auprès des transformateurs européens», a déclaré Nick Allen, directeur général de BMPA.

« Les membres se font déjà dire par leurs clients de l’UE qu’ils se tourneront vers l’Espagne et l’Irlande pour acheter des produits à partir de maintenant. »

L’industrie de la pêche, dont les produits sont également hautement périssables, a fait écho à ces plaintes. L’industrie écossaise des fruits de mer, en particulier, tire la sonnette d’alarme.

Alors, ne s’agit-il que de «problèmes de démarrage»?

Le gouvernement britannique a déclaré qu’il était sensible aux difficultés immédiates des commerçants tout en promouvant une image plus rose à plus long terme.

« Bien sûr, il y a des problèmes de démarrage dans de nombreux domaines et c’est inévitable car il s’agit d’un grand changement », Boris Johnson a dit lors d’un voyage en Ecosse, en rapport avec l’industrie de la pêche.

« Mais ne doutez pas, à moyen terme et bien plus à long terme, les changements sont très, très bénéfiques pour la pêche écossaise », a ajouté le Premier ministre.

George Riddell, ancien responsable du commerce britannique et directeur de la stratégie commerciale chez les consultants EY, affirme que certains des nouveaux systèmes et formalités posent effectivement des problèmes de démarrage, mais que d’autres ne le sont pas.

«Premièrement, de nombreuses entreprises sont confrontées à la plus grande variation de leur base de coûts depuis une génération», at-il écrit sur Twitter, mettant en évidence les demandes douanières et informatiques, ainsi que les autres coûts liés à l’immigration et la nécessité pour certains de créer une base européenne.

« La question qu’ils vont se poser – leurs opérations sont-elles toujours rentables? »

Le deuxième domaine, selon Riddell, concernait les règles d’origine et l’approvisionnement des marchandises, ce qui pourrait obliger les entreprises à modifier leur mode de fonctionnement. « Les chaînes d’approvisionnement vont évoluer en conséquence et sont profondément complexes », at-il ajouté.

« Certaines entreprises s’habitueront à la paperasse, s’en occuperont, absorberont les coûts supplémentaires et continueront à négocier », dit Anand Menon, Directeur du Royaume-Uni dans un groupe de réflexion Europe en mutation. Mais, a-t-il ajouté, d’autres entreprises « pourraient avoir plus de difficultés à cause de la charge administrative qui leur est imposée ».

Alors, quelle est la voie à suivre?

Le gouvernement britannique a déclaré que les entreprises avaient été prévenues à l’avance des changements, avec des campagnes publicitaires et des informations sur les sites Web officiels.

Mais de nombreuses entreprises disent qu’elles étaient au courant des changements et ont fait tous les plans qu’elles pouvaient, mais ont encore rencontré de graves problèmes.

Une plainte commune est que l’incertitude a persisté jusqu’à presque la dernière minute, avec l’accord sur le Brexit conclu si tard. Un autre est que les nouveaux systèmes ont été développés tardivement. Une mise à jour détaillée donnant des conseils commerciaux sur les changements a été publiée le soir du Nouvel An, quelques heures avant le début des changements.

Certaines entreprises britanniques ont créé des filiales dans l’UE pour pouvoir vendre dans le marché unique. Mais ce n’est pas une option pour beaucoup.

Le gouvernement britannique a promis un fonds de compensation de 23 millions de livres (26 millions d’euros) pour l’industrie de la pêche. Un groupe de travail ministériel conjoint est également mis en place pour identifier les blocages, réduire la paperasse et améliorer les opérations dans les ports.

L’ampleur du nouveau monde commercial ne s’est pas encore fait sentir, prévient George Riddell d’EY, soulignant que d’autres changements sont en cours.

« Ce que nous avons dans les relations commerciales aujourd’hui, ce n’est pas l’état final des échanges entre le Royaume-Uni et l’UE. D’une certaine manière, cela va empirer, avec la fin des périodes de grâce et des transitions », écrit-il. « D’un autre côté, il y a des domaines dans lesquels le Royaume-Uni et l’UE sont censés approfondir leur coopération. »

«Cela signifie que les entreprises devront rester au courant de tous ces changements et perturbations dans les mois et les années à venir.

« Nous ne devrions pas nous leurrer, que le Brexit signifie que le commerce continuera comme avant. Ce ne sera pas le cas. Cela changera et cela pourrait changer de manière profonde », conclut Anand Menon du Royaume-Uni dans une Europe en mutation.