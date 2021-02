Commerçant qui a arrêté le vol en Californie en tirant en l’air ARRÊTÉ pour avoir déchargé son arme

Un propriétaire d’un magasin d’alcools d’Oakland dans le quartier chinois assiégé par la violence a tiré en l’air pour arrêter le vol d’une femme devant son magasin, seulement pour être arrêté alors que la police avait signalé que la résistance armée à une vague de crime ne serait pas tolérée.

Le marchand aurait été libéré sous caution mardi après avoir été arrêté pour agression criminelle avec une arme à feu. L’arrestation résulte d’un incident au cours duquel l’homme de 36 ans a tiré en l’air quatre fois après avoir vu une femme se faire voler violemment, ce qui a incité le voleur présumé à s’enfuir avec sa caméra.

« Nous ne voulons pas que nos chefs d’entreprise ou d’autres commencent à s’armer », Le chef de la police d’Oakland, LeRonne Armstrong, a déclaré mardi aux journalistes. Il a déclaré qu’il pourrait y avoir des conséquences inattendues lorsque des citoyens tirent sur des criminels présumés, comme frapper des passants innocents ou créer de la confusion lorsque des agents arrivent sur les lieux et tentent d’identifier un agresseur. « Nous voulons qu’ils observent et rapportent », il a ajouté, et «soyez de bons témoins».

Mais les habitants de la région sont de plus en plus frustrés et craintifs à mesure que les crimes violents s’intensifient dans le quartier chinois, ce qui incite davantage de propriétaires d’entreprises à s’armer et à enrôler des patrouilles de sécurité volontaires. En fait, avec la montée des attaques violentes à Chinatown et dans d’autres parties de la baie de San Francisco, les problèmes de sécurité étaient si élevés que de nombreuses entreprises ont réduit leurs heures d’ouverture, même avant les vacances du Nouvel An lunaire de la semaine dernière.

En plus des vols et autres crimes contre les biens, il y a eu une série d’attaques non provoquées, y compris des cas dans lesquels des résidents âgés ont été jetés sur le trottoir par de jeunes hommes. Dans l’un de ces cas, un immigrant thaïlandais de 84 ans a été tué. Dans un autre, un homme noir de 28 ans aurait poussé un Chinois de 91 ans sur le trottoir, puis aurait attaqué deux autres personnes d’origine chinoise dans le même bloc.

Un témoin de l’incident de lundi impliquant le propriétaire du magasin d’alcools a déclaré à la filiale locale de NBC TV que les résidents de la région ne voyaient guère d’autre choix que de se défendre. «Ici, dans ce quartier, vous êtes attaqué 24 heures sur 24, 7 jours sur 7», l’homme a dit. « C’est ridicule. Nous ne pouvons pas vivre dans de telles circonstances tous les jours. »

La Chambre de commerce de Chinatown s’est plainte du fait que de nombreux résidents hésitent à appeler la police lorsqu’ils voient des crimes parce que « Rien ne se passe. »

« Alors le travailleur social n’est pas arrivé à temps? » un utilisateur de Twitter a raconté la confrontation de lundi devant le magasin d’alcools. « Heureux que l’autre propriétaire du magasin soit intervenu. »

Alors… le travailleur social n’est pas arrivé à temps…? Heureux que l’autre propriétaire du magasin soit intervenu. – Déplorable Drac 2 (@ 2_drac) 16 février 2021

Les procureurs d’Oakland doivent encore déterminer s’il faut inculper le propriétaire armé du magasin d’alcools.

