Commentateurs USMNT et USWNT pour TNT et HBO Max

Warner Bros Discovery Sports a dévoilé ses commentateurs USMNT et USWNT pour les jeux commençant en 2023. L’annonce donne le coup d’envoi du nouveau contrat du diffuseur avec US Soccer, qui se poursuivra jusqu’en 2030.

La couverture commence le 17 janvier lorsque l’USWNT affronte la Nouvelle-Zélande dans le premier des deux matches amicaux à être minimisé. Ces deux matchs sont suivis coup sur coup par des matches amicaux de l’USMNT contre la Serbie et la Colombie. Après cela, certains des jeux de haut niveau sur HBO Max et / ou TNT incluent la Coupe SheBelieves, la Ligue des Nations de la CONCACAF et les matchs amicaux.

Pour présenter ces jeux et les futurs aux fans de football en 2023, Warner Bros Discovery Sports a dévoilé une équipe de diffusion intéressante, c’est le moins qu’on puisse dire.

Les commentateurs de l’USMNT et de l’USWNT un mélange de noms nouveaux et familiers

Parmi tous les talents que Warner Bros Discovery Sports a choisis pour sa couverture du football américain, il y a deux surprises majeures.

Tout d’abord, ils ont nommé Luke Wileman comme commentateur principal. Peu connu des fans de football en dehors de la couverture canadienne de la Major League Soccer, l’Anglais vit et travaille au Canada depuis 2006. Avant de couvrir la MLS pour TSN pendant plusieurs années, Wileman a travaillé à la BBC. Les initiés de l’industrie disent que Wileman est une bonne recrue, mais la location est certainement du champ gauche à notre avis.

Deuxièmement, Kyle Martino est de retour. L’analyste de football bien-aimé qui a quitté NBC Sports dans des circonstances mystérieuses sera analyste pour Warner Bros Discovery Sports.

Commentateurs USMNT et USWNT dans leur intégralité

Les embauches effectuées par Warner Bros Discovery Sports sont un peu inhabituelles pour le football, mais pourraient être une bouffée d’air frais :

Sara Walsh (animatrice/présentatrice) : Walsh a passé sept ans avec ESPN, notamment en tant que présentateur de son programme phare SportsCenter. Mieux connue pour sa couverture du football américain sur le réseau NFL, Walsh a fait des matchs de football pour FOX Sports, ainsi que NASCAR. Elle a été titulaire pendant quatre ans dans l’équipe de football de l’Université de Floride du Nord, où elle a établi le record de l’école pour les buts marqués en un seul match.

Julie Foudy (analyste de matchs) : Maintenant qu’ESPN n’a plus de matchs de football de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Foudy est une embauche intelligente et logique par Warner-Discovery. Toujours répertoriées dans le communiqué de presse de Warner-Discovery en tant qu ‘«analyste actuel avec ESPN», elles n’auraient pas pu choisir un meilleur expert du football féminin.

DaMarcus Beasley (analyste de match): Ayant travaillé pour FOX Sports pendant la Coupe du monde et pour CBS Sports sur leur couverture de football, c’est une autre embauche intelligente par Warner Bros-Discovery. Avec 126 sélections pour l’USMNT, Beasley a de la place pour évoluer dans sa position pour devenir un meilleur expert. Et il a la plate-forme pour le faire.

Shannon Boxx (analyste de match): Avec 195 sélections pour l’USWNT, elle l’a prouvé sur le terrain, mais il sera intéressant de voir comment elle se comporte devant la caméra. En plus des 195 apparitions pour l’USWNT, elle a participé à quatre Coupes du monde féminines et a remporté trois médailles d’or olympiques.

D’autres talents annoncés

En plus des Wileman et Martino susmentionnés, les embauches effectuées par Warner Bros Discovery Sports donnent au diffuseur une grande flexibilité. Par exemple, Luke Wileman en tant que commentateur principal et Sara Walsh en tant que présentatrice seront les piliers. Mais ensuite, le diffuseur peut choisir parmi Martino, Beasley, Boxx et Foudy pour voir qui serait le meilleur en tant que co-commentateur et en studio. Et cela peut changer à mesure que leur couverture évolue.

Warner Bros Discovery Sports (espérons qu’ils choisissent un nom meilleur et plus court à l’avenir) ont embauché un journaliste secondaire. C’est Melissa Ortiz, qui est un visage familier de nombreuses émissions au cours des 18 derniers mois, notamment FOX Sports (Coupe du monde), fuboTV (qualifications pour la Coupe du monde CONMEBOL) et CBS Sports (football féminin).

En tant que joueuse, Ortiz s’est démarquée pour l’équipe nationale féminine colombienne, aidant l’équipe à se qualifier pour la Coupe du monde féminine de la FIFA en 2015.

Jeux à venir à la télévision et en streaming

La première émission de football américain de Warner Bros-Discovery fait ses débuts sur HBO Max. Les premiers matchs de l’USWNT contre la Nouvelle-Zélande les 17 et 20 janvier sont diffusés en direct sur HBO Max. Ensuite, cela est suivi par l’USMNT-Serbie du 25 janvier sur HBO Max, et le match du 28 janvier contre la Colombie sur TNT.