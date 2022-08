Commentateurs EPL sur NBC : du 5 au 7 août

Même si cela ne fait même pas quatre mois, cela ressemble à une saison tant attendue de Premier League. De nouvelles recrues, de nouveaux managers et de nouvelles équipes entrant dans le giron se préparent pour plus de drame en Premier League.

Comme on l’a vu en novembre, NBC a renouvelé son accord de droits de télévision et de streaming avec la Premier League pour être la seule maison aux États-Unis. En fait, cet accord s’étend tout au long de la saison 2027/28.

Pour l’instant, NBC entame sa 10e saison consécutive en diffusant l’élite en Angleterre aux téléspectateurs américains. Il y a beaucoup de drame en magasin tout au long de la saison, et cela commence dès la première journée.

Tout commence à Londres. Crystal Palace accueille une équipe d’Arsenal remaniée qui a absolument traversé son opposition lors de ses matches amicaux de pré-saison. La nouvelle recrue Gabriel Jesus a accumulé les buts avec les Gunners, cherchant à égaler cela en championnat.

Samedi, les trois clubs promus du Championnat reviennent en Premier League. Fulham, Bournemouth et Nottingham Forest sont les trois clubs entrant dans l’élite. Ils jouent respectivement contre Liverpool, Aston Villa et Newcastle.

Le match phare de dimanche est probablement West Ham United contre Manchester City. Les champions en titre semblent prêts à poursuivre leur domination au sommet de la Premier League. Un club peut-il ralentir les Citizens, qui ont remporté quatre des cinq derniers titres de Premier League ?

Couverture NBC du week-end d’ouverture de la Premier League

La majorité des jeux discutés ci-dessus sont diffusés exclusivement sur Peacock ce week-end. Le début précoce de la saison coïncide avec la couverture par NBC du championnat ouvert féminin 2022. Les seuls matchs diffusés à la télévision sont le derby londonien de vendredi entre Arsenal et Palace. Puis, samedi, Everton et Chelsea jouent à 12h30. Ces deux jeux sont diffusés sur USA Network et Universo.

Cependant, tout n’est pas catastrophique. Goal Rush, l’émission qui couvre tous les buts et les moments majeurs d’une fenêtre de matchs, fait également son retour samedi à 10 heures du matin. Dans ce laps de temps, il y a quatre matchs au programme.

Peacock est également le foyer d’une grande partie de la couverture en studio de NBC ce week-end. Premier League Live le vendredi à 14 h et le samedi à midi sont tous deux sur USA Network, tout comme la dernière Goal Zone de ces jours.

Cependant, les émissions d’avant-match et d’après-match pour les autres fenêtres sont sur Peacock, tout comme les jeux.

Gardez également un œil sur les jeux diffusés en 4K. Vous avez besoin d’un certain abonnement et d’un certain matériel, mais chaque week-end, des jeux sont diffusés en 4K. Pour le week-end d’ouverture de la Premier League, c’est le match Arsenal-Palace de vendredi. Puis, samedi, le concours Everton-Chelsea est également en 4K.

Commentateurs EPL sur NBC: Matchday One

Toutes les heures suivantes correspondent à l’heure de l’Est des États-Unis.

vendredi 5 août

15h00 – Crystal Palace contre Arsenal. USA Network, Universo, fubo TV, DirecTV Stream, Sling Blue — Peter Drury, Lee Dixon et Graeme Le Saux. – EN 4K.

samedi 6 août

7 h 30 – Fulham contre Liverpool. Peacock Premium — Jim Proudfoot et Jim Beglin.

10 h – Bournemouth contre Aston Villa. Peacock Premium — Gary Taphouse et Tony Gale.

10 h – Leeds United contre Wolverhampton Wanderers. Peacock Premium — David Stowell et Courtney Sweetman-Kirk.

10 h – Newcastle contre Nottingham Forest. Peacock Premium — Ian Crocker et Andy Walker.

10 h – Tottenham contre Southampton. Peacock Premium — Seb Hutchinson et Efan Ekoku.

12h30 – Everton contre Chelsea. USA Network, Universo, fubo TV, DirecTV Stream, Sling Blue — Peter Drury, Lee Dixon et Graeme Le Saux. – EN 4K.

dimanche 7 août

9 h – Leicester City contre Brentford. Peacock Premium — Tony Jones et Leon Osman.

9 h – Manchester United contre Brighton et Hove Albion. Peacock Premium — Daniel Mann et Jim Beglin.

11h30 – West Ham United contre Manchester City. Peacock Premium — Peter Drury, Lee Dixon et Graeme Le Saux.