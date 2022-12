Commentateurs EPL sur NBC : du 26 au 28 décembre

La coupe du monde est terminée. Même si c’était un plaisir de regarder les nations s’affronter, il y a quelque chose de réconfortant dans le retour du jeu de club. Maintenant, l’action de Premier League revient avec des matchs en milieu de semaine pour commémorer le Boxing Day.

La fête est une tradition pour la ligue. Les 20 équipes s’affrontent le jour ou les jours suivants après Noël. Cette année, cela apporte 10 matchs sur une période de trois jours. De plus, il y a quelques joyaux parmi ces jeux.

Brentford et Tottenham accueillent à nouveau la ligue après la Coupe du monde. Cet affrontement à Londres débute à 7 h 30 HE. Ensuite, d’autres matchs lundi incluent Crystal Palace accueillant Fulham dans une autre équipe d’ennemis londoniens. Enfin, Arsenal affronte West Ham dans un troisième match impliquant des adversaires londoniens ce jour-là.

Au total, il y a sept matchs le Boxing Day. Il y a ensuite deux matchs mardi et un seul match mercredi. Ce match de mercredi est particulièrement intéressant.

Leeds United, qui a battu Liverpool et Chelsea cette saison avec des défaites serrées contre les Spurs et Arsenal, affronte Manchester City. L’équipe de Pep Guardiola a trébuché dans la trêve internationale avec une défaite 2-1 à domicile contre Brentford. Cependant, Erling Haaland n’a pas participé à la Coupe du monde. Par conséquent, il est bien reposé et plein d’énergie pour marquer à volonté dans la ligue.

Commentateurs EPL sur NBC: Boxing Day

Lundi 26 décembre

7 h 30 – Brentford contre Tottenham Hotspur. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Jim Proudfoot et Matt Holland.

10 h – Leicester City contre Newcastle United. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Bill Leslie et Courtney Sweetman-Kirk.

10 h – Crystal Palace contre Fulham. Peacock Premium — Gary Taphouse et Mark Schwarzer.

10 h – Everton contre Wolverhampton Wanderers. Peacock Premium — Andy Bishop et Michael Bridges.

10 h – Southampton contre Brighton et Hove Albion. Peacock Premium – Chris Wise et David Prutton.

12h30 – Aston Villa contre Liverpool. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Seb Hutchinson et Jim Beglin.

15 h – Arsenal contre West Ham. Peacock Premium — Peter Drury et Graeme Le Saux.

Mardi 27 décembre

12h30 – Chelsea contre Bournemouth. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Jim proudfoot et Matt Holland.

15 h – Manchester United contre Nottingham Forest. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Peter Drury, Lee Dixon et Graeme Le Saux.

Mercredi 28 décembre

14h45 – Leeds United contre Manchester City. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Joe Speight, Lee Dixon et Graeme Le Saux.