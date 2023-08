Commentateurs EPL sur NBC : du 18 au 21 août

Eh bien, nous sommes partis et courons en Premier League. Certaines équipes de haut vol ont laissé leurs fans en redemander. Par exemple, Everton a perdu, et c’est déjà à nouveau sous le microscope. Certaines équipes ont impressionné, notamment Manchester City et Newcastle. City a battu les nouveaux venus Burnley à Turf Moor, tandis que Newcastle a réalisé une performance phénoménale en battant Aston Villa.

Ces deux clubs se préparent pour le match de chapiteau de la deuxième semaine de match. City, qui revient à l’Etihad pour la première fois depuis qu’il a remporté le triplé, accueille les Magpies. Ces deux clubs participeront à l’UEFA Champions League cette saison. C’est donc un jeu spécial. Pourtant, compte tenu des performances de chaque équipe le week-end dernier, il y a une incitation supplémentaire à regarder.

Rejoignant le match City-Newcastle, Tottenham accueille Manchester United. Aucun de ces clubs n’a réalisé de performances parfaites lors du premier match de la saison. Manchester United a remporté une victoire contre les Wolves. Cependant, Brentford a tenu les Spurs à un match nul 2-2 passionnant.

Dimanche, West Ham affronte Chelsea dans un derby londonien. Chelsea était longtemps en lice pour Declan Rice avant que les Hammers ne le vendent à Arsenal. Pourtant, Chelsea pourrait faire ses débuts avec un autre milieu de terrain défensif, Moises Caicedo, dimanche. Il est la signature la plus chère d’un club britannique de l’histoire.

Couverture BNC

Après une semaine dans quatre stades différents en Angleterre, l’équipe NBC retourne aux États-Unis pour sa couverture habituelle de la Premier League. Rebecca Lowe est derrière le bureau aux côtés de Robbie Mustoe et Tim Howard vendredi, samedi et dimanche. La couverture de lundi met en vedette Paul Burmeister et Danny Higginbotham avec Mustoe à nouveau comme analyste.

Même s’il n’y a que trois matchs pendant la fenêtre de coup d’envoi de 10 h samedi, vous pouvez regarder BUT RUSH. Le spectacle tourbillonnant de la Premier League plonge sur le terrain au fur et à mesure que les buts se produisaient, mais il se concentre sur un match. Ceci est disponible exclusivement sur Peacock pour le public américain.

En ce qui concerne les jeux disponibles en 4K ce week-end, ce sont Tottenham-Manchester United et West Ham-Chelsea. Vous avez besoin des abonnements et du matériel appropriés pour regarder la Premier League en 4K.

Commentateurs de Premier League sur NBC: Matchday Two

Toutes les heures suivantes sont exprimées en heure de l’Est des États-Unis (ET).

Vendredi 18 août

14 h 45 – Nottingham Forest contre Sheffield United. USA Network, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Phil Blacker et Garry Birtles.

Samedi 19 août

10 h – Liverpool contre Bournemouth. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Pien Meulensteen et Stephen Warnock.

10 h – Fulham contre Brentford. Peacock Premium — Rob Palmer et Tony Gale.

10 h – Wolverhampton Wanderers contre Brighton et Hove Albion. Peacock Premium — Ian Crocker et Dave Edwards.

12h30 – Tottenham Hotspur contre Manchester United. NBC, Telemundo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Peter Drury et Graeme Le Saux.

15 h – Manchester City contre Newcastle. Peacock Premium – Conor McNamara et Matt Holland.

Dimanche 20 août

9 h – Aston Villa contre Everton. USA Network, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Jim Proudfoot et Andy Townsend.

11h30 – West Ham United contre Chelsea. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Jon Champion et Graeme Le Saux.

Lundi 21 août

15h00 – Crystal Palace contre Arsenal. Peacock Premium — Peter Drury et Andros Townsend.