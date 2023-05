Commentateurs EPL sur NBC : du 13 mai au 15 mai

C’est vraiment le moment critique maintenant. A chacune des différentes sections du tableau de Premier League, il y a de la pression. Certains clubs sont en mode désespoir en espérant que d’autres perdent des points. D’autres ont simplement besoin de continuer ce qu’ils font pour atteindre leurs objectifs. Le match d’ouverture du week-end en compte un de chaque. Leeds United, […]

C’est vraiment le moment critique maintenant. A chacune des différentes sections du tableau de Premier League, il y a de la pression. Certains clubs sont en mode désespoir en espérant que d’autres perdent des points. D’autres ont simplement besoin de continuer ce qu’ils font pour atteindre leurs objectifs.

Le match d’ouverture du week-end en compte un de chaque. Leeds United, perdant après défaite, accueille une équipe de Newcastle qui a un pied dans la phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine. Tous les signes indiquent que Leeds descendra au championnat après cette saison. Pendant ce temps, la défense solide comme le roc de Newcastle et ses attaquants talentueux permettent à ce club d’atteindre de nouveaux sommets.

Everton et Manchester City ont un match qui ne devrait probablement pas être un concours. Pourtant, compte tenu de la performance d’Everton à Brighton lundi, il ne serait pas hors de question de le voir décrocher un résultat contre Manchester City. Pour être clair, c’est toujours une équipe de Manchester City qui est sur une lancée victorieuse depuis la mi-février en Premier League. La dernière fois qu’il a perdu en championnat, c’était le 5 février à Tottenham.

Arsenal surveillera de près Goodison Park avant le match des Gunners contre Brighton et Hove Albion. Malgré les coups d’Everton, Brighton n’est pas une tâche facile pour Arsenal. De plus, Arsenal n’a qu’à gagner tous ses matchs pour rester à portée de Manchester City cette saison.

Couverture BNC

Rebecca Lowe est derrière le bureau pour la couverture en studio de NBC samedi et dimanche. Elle est rejointe par Robbie Earle et Stephen Warnock. Puis, lundi, Paul Burmeister remplace Warnock et Dany Higginbotham.

BUT RUSH est de retour dans une liste charnière de cinq matchs à 10 heures samedi. Le spectacle tourbillonnant sur Peacock se concentre sur un jeu, mais plonge dans les faits saillants et les moments majeurs des autres terrains au fur et à mesure qu’ils se produisent.

Assurez-vous de découvrir la Premier League en 4K ce week-end. Tu peux regarder Leeds-Newcastle, Everton-Manchester City et Leicester-Liverpool en plus haute résolution. Cependant, ces jeux nécessitent des abonnements et du matériel appropriés.

Commentateurs EPL sur NBC: Matchday 36

samedi 13 mai

7 h 30 – Leeds United contre Newcastle. USA Network, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —EN 4K. — Jim Proudfoot et Jim Beglin.

10 h – Chelsea contre Nottingham Forest. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Rob Palmer et Matt Upson.

10 h – Aston Villa contre Tottenham Hotspur. Peacock Premium – Paul Gilmour et Courtney Sweetman-Kirk.

10 h – Crystal Palace contre Bournemouth. Peacock Premium — Gary Taphouse et Efan Ekoku.

10 h – Southampton contre Fulham. Peacock Premium – Phil Blacker et à déterminer.

10 h – Manchester United contre Wolverhampton Wanderers. Peacock Premium — Pien Meulensteen et Leon Osman.

dimanche 14 mai

9 h – Everton contre Manchester City. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —EN 4K. —Joe Speight et Graeme Le Saux.

9 h – Brentford contre West Ham United. Peacock Premium — Tony Jones et Tony Gale.

11h30 – Arsenal contre Brighton et Hove Albion. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Peter Drury et Lee Dixon.

lundi 15 mai

15 h – Leicester City contre Liverpool. USA Network, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —EN 4K. — Martin Tyler et Jim Beglin.