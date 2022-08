Commentateurs EPL sur NBC : du 13 au 15 août

La première journée de Premier League était géniale. Underdogs Brighton, Fulham et Bournemouth ont obtenu de solides résultats pour commencer leurs saisons.

Trois des performances les plus impressionnantes, cependant, sont venues des suspects habituels. Arsenal a lancé sa saison avec une victoire confortable à Selhurst Park. Erling Haaland a marqué un doublé lors de ses débuts en Premier League à la surprise de personne. Enfin, Tottenham a matraqué Southampton, 4-1, sans que Harry Kane ou Son Heung-Min n’apparaissent sur la feuille de match.

Heureusement, la deuxième journée apporte également des talents de premier plan à la télévision. Arsenal accueille Leicester dans un match tranquillement intrigant. Les Foxes ont perdu un avantage de deux buts à domicile contre Brentford pour faire match nul avec les Bees. Pendant ce temps, Arsenal semble avide de succès après un seul match.

Au sujet de Brentford, de nombreux yeux sont rivés sur leur match contre Manchester United. Une performance lamentable à Old Trafford a été synonyme de défaite pour commencer le mandat d’Erik ten Hag à Manchester United. Avec de nouveaux transferts à venir et des rumeurs de départ qui circulent encore, le premier microscope se profile pour le Néerlandais en charge.

Aussi intéressants que soient ces jeux, ils n’ont pas la puissance et l’importance de la finale de dimanche sur USA Network. Chelsea, qui a terminé troisième il y a une saison, accueille Tottenham, peut-être le favori pour terminer troisième cette saison. Antonio Conte revient à Stamford Bridge avec une équipe pleine de talent et de désir. Tottenham est en tête du classement (basé sur le différentiel de buts de la première journée) et Chelsea a remporté sa propre victoire.

Couverture ce week-end

Pour le programme du week-end, l’hôte du studio NBC est Rebecca Lowe. Tim Howard et Robbie Earle se joindront à Lowe samedi et dimanche. Earle est le seul analyste à rester lundi, car Cara Banks accueille avec Danny Higginbotham en tant qu’autre analyste.

La Ruée vers l’objectif le spectacle de fouet revient pendant la fenêtre de 10 heures le samedi. Regardez les buts et les faits saillants des cinq matchs au cours de cette plage horaire au fur et à mesure qu’ils se déroulent sur le terrain. Goal Rush est disponible exclusivement via Peacock.

De plus, il y a 2 jeux en 4K ce week-end. Ce sont Brentford contre Manchester United samedi et, bien sûr, Chelsea-Spurs dimanche. Vous pouvez regarder la Premier League en 4K si vous disposez du bon service d’abonnement et d’un appareil prenant en charge l’audience 4K.

Commentateurs EPL sur NBC: 13 au 15 août

Toutes les heures de jeu suivantes sont en heure de l’Est des États-Unis.

Samedi 13 août

7 h 30 – Aston Villa contre Everton. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. —Daniel Mann et Matt Holland.

10 h – Manchester City contre Bournemouth. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Pien Meulensteen et Stephen Warnock.

10 h – Southampton contre Leeds United. Peacock Premium — Andy Bishop et Dave Edwards.

10 h – Arsenal contre Leicester City. Peacock Premium – Seb Hutchinson et Matt Upson

10 h – Brighton et Hove Albion contre Newcastle United. Peacock Premium — Phil Blacker et Efan Ekoku.

10 h – Wolverhampton Wanderers contre Fulham. Peacock Premium — Tony Jones et Tony Gale.

12h30 – Brentford contre Manchester United. NBC, Universo, Peacock Premium, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. —Peter Drury et Lee Dixon.

Dimanche 14 août

9 h – Nottingham Forest contre West Ham United. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Conor McNamara et Jim Beglin.

11h30 – Chelsea contre Tottenham. USA Network, Telemundo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — EN 4K. — Peter Drury et Graeme Le Saux.

Lundi 15 août

15 h – Liverpool contre Crystal Palace. USA Network, Universo, fubo TV, Sling Blue, DirecTV Stream, Hulu + Live TV. — Martin Tyler et Jim Beglin.